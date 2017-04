Horóscopo Diário - 8 de Abril

08.04.17

Leão

Carta do Dia: 10 de Espadas, que significa Dor, Depressão, Escuridão.

Amor: Poderá sofrer uma desilusão a nível sentimental.

Aceite!

Saúde: Mantenha a calma e o espírito positivo pois o sol voltará a brilhar na sua vida.

Dinheiro: Feche os cordões à bolsa. O dia é de contenção.

Pensamento positivo: Eu mereço as riquezas que Deus me dá!

Virgem

Carta do Dia: 4 de Espadas, que significa Inquietação, Agitação.

Amor: Toda a gente merece uma segunda oportunidade. Saiba perdoar.

Saúde: Pode andar mais inquieta. Beba um chá de tília para acalmar.

Dinheiro: Descontraia, encontre alegria naquilo que faz!

Pensamento positivo: Sei que tudo se supera com força e confiança.

Aquário

Carta do Dia: O Louco, que significa Excentricidade.

Amor: Pode conhecer um novo amor. Deixe o coração falar mais alto.

Saúde: Adote hábitos mais saudáveis. Permaneça jovem por muito tempo.

Dinheiro: Evite misturar amizade com negócios.

Pensamento Positivo: Quero que a serenidade e a paz de espírito sejam constantes na minha vida.

Touro

Carta do Dia: 7 de Copas, que significa Sonhos Premonitórios

Amor: Anda mais cansada e com menos paciência. Acalme-se para não se desentender com a família.

Saúde: Hoje pode sentir-se em baixo. Será passageiro. Força!

Dinheiro: Chegou o momento de mostrar o que vale. Dê o seu melhor.

Pensamento positivo: Peço e sei que me será dado, porque sou uma pessoa com fé!

Balança

Carta do Dia: Cavaleiro de Paus, que significa Viagem Longa, Partida Inesperada.

Amor: Boas energias a nível familiar. Passe bons tempos com o seu amor.

Saúde: Cuidado com o excesso de exercício físico. Evite fazer uma lesão.

Dinheiro: Poderá ter de fazer uma viagem importante. Comece já a amealhar dinheiro.

Pensamento positivo: Vivo todos os momentos como se fossem únicos!

Capricórnio

Carta do Dia: 3 de Paus, que significa Iniciativa.

Amor: Partilhe com o seu par aquilo que lhe vai na alma.

Saúde: Aprenda a relaxar. Fazer respirações longas pode ajudar muito.

Dinheiro: Tome a iniciativa e avance com um negócio. Vai dar certo.

Pensamento Positivo: Procuro criar as minhas oportunidades e construir um futuro melhor.

Caranguejo

Carta do Dia: Cavaleiro de Copas, que significa Proposta Vantajosa.

Amor: O seu amor poderá fazer-lhe uma grande surpresa. Mostre quanto o ama.

Saúde: Invista num curso. Valorize-se e divirta-se.

Dinheiro: Ótimo período. Nunca desista dos seus objetivos!

Pensamento positivo: Aprendo a expressar a minha criatividade para que os outros a possam apreciar.

Sagitário

Carta do Dia: 6 de Paus, que significa Ganho.

Amor: Desfrute da paz que reina no seu lar.

Saúde: Coma abacate com umas gotas de limão. É bom para a anemia.

Dinheiro: Evite gastar mais do que precisa. No poupar está o ganho.

Pensamento positivo: É importante praticar o bem e ser generosa todos os dias.

Gémeos

Carta do Dia: 10 de Copas, que significa Felicidade.

Amor: Abra o coração, será bom para a sua relação!

Saúde: Cuide dos ossos. Tome cálcio e apanhe um pouco de sol todos os dias.

Dinheiro: Aposte mais em si. Os rendimentos não tardarão.

Pensamento positivo: Peço e sei que me será dado porque sou uma pessoa com fé!

Carneiro

Carta do Dia: Ás de Espadas, que significa Sucesso.

Amor: Dia favorável a demonstrações de amor.

Saúde: Evite cometer excessos. Guarde os abusos alimentares para um único dia na semana.

Dinheiro: Será bem-sucedida. Confie nas suas capacidades.

Saiba que a cor dos nativos de Carneiro é o vermelho, que está associada à vitalidade e à ambição.

Pensamento positivo: Acredito que possuo dentro de mim os ingredientes para o sucesso.

Escorpião

Carta do Dia: Ás de Copas, que significa Princípio do Amor, Grande Alegria.

Amor: A relação a dois está no auge. O sol brilha na sua vida.

Saúde: É aconselhável que inicie uma dieta.

Dinheiro: As finanças poderão ter um aumento.

Pensamento positivo: Só serei feliz quando esquecer as deceções do passado.

Peixes

Carta do Dia: O Sol, que significa Glória, Honra.

Amor: Sente-se numa ótima fase no amor. Você merece ser feliz!

Saúde: Para que o cansaço não se apodere de si durma 8 horas por noite.

Dinheiro: Poderá concretizar um negócio lucrativo. Viverá momentos de glória.

Pensamento positivo: Peço a Deus que a beleza da Aurora invada a minha vida!