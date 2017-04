Horóscopo Diário - 7 de Abril

07.04.2017

Carneiro 21/3 a 20/4

Carta: Os Enamorados

Conselho Do Dia: Tome decisões.

Amor: Afaste-se de incertezas. Precisa de dar um rumo à sua vida. Ouça a voz do seu coração.

Trabalho: Uma nova situação poderá deixá-lo baralhado. No entanto, confie, pois a seu tempo a reposta chegará até si.

Dinheiro: Ganhos.

Saúde: Estável.

Touro 21/4 a 21/5

Carta: A Mãe Universal

Conselho Do Dia: Exponha-se.

Amor: Estará romântico e amor não faltará. Aproveite!

Trabalho: Todas as suas ideias serão acatadas. Terá produtividade e receberá os louros.

Dinheiro: Prosperidade.

Saúde: Dores na garganta.

Gémeos 21/5 a 20/6

Carta: O Guerreiro Espiritual

Conselho Do Dia: Não espere. Hoje é o dia para avançar com a sua vida.

Amor: Seja atrevido e dê mais de si a uma relação. A evolução de uma união depende da sua atitude.

Trabalho: O sucesso é garantido. Por isso, arrisque e não se deixe intimidar pelos seus medos.

Dinheiro: Entradas rápidas.

Saúde: Estável.

Caranguejo 21/6 a 22/7

Carta: O Eremita

Conselho Do Dia: Encontre as respostas dentro de si.

Amor: Conte com um dia calmo. Precisa de estar mais tempo consigo mesmo.

Trabalho: Se possível tire o dia para descansar. Será importante estabilizar as suas energias.

Dinheiro: Dificuldades.

Saúde: Recuperações lentas.

Leão 23/7 a 22/8

Carta: O Pai Universal

Conselho Do Dia: Domine!

Amor: Não seja vulnerável. Precisa de mostrar que tem voz activa numa relação.

Trabalho: Um projecto será comandado por si. Irá brilhar.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Sujeito a estados nervosos.

Virgem 23/8 a 22/9

Carta: O Sol

Conselho Do Dia: Aceite a ajuda do Universo.

Amor: Partilhe o seu dia com a sua cara-metade. Será um dia feliz.

Trabalho: Todos os esforços estarão focados em si e no seu sucesso.

Dinheiro: Ofereça presentes.

Saúde: Sujeito a resfriados.



Balança 23/9 a 22/10

Carta: A Grande Roda da Medicina

Conselho Do Dia: Pense mais por si.

Amor: Não deixe que influencias externas se metam na sua vida.

Trabalho: O seu desempenho irá transparecer. Conte com expansão.

Dinheiro: Entradas.

Saúde: Estável.

Escorpião 23/10 a 21/11

Carta: O Ponto de Tortura

Conselho Do Dia: Manobre situações. Só assim alcançará o que deseja.

Amor: Estará demasiado possessivo. Controle as suas atitudes. Seja mais subtil.

Trabalho: Alguém poderá prejudica-lo. Seja astuto.

Dinheiro: Gastos excessivos.

Saúde: Sujeito a ansiedade.

Sagitário 22/11 a 21/12

Carta: O Curandeiro

Conselho Do Dia: Viva a vida ao máximo.

Amor: Não assuma compromissos e aproveite para ser feliz.

Trabalho: Muita criatividade e dinamismo. Conte com um dia atarefado, porém prazeroso.

Dinheiro: Instável.

Saúde: Controle os níveis de colesterol.

Capricórnio 22/12 a 19/1

Carta: O Balanço

Conselho Do Dia: Seja mais correcto com os outros.

Amor: A sua frieza poderá dificultar a evolução numa relação. Seja mais flexível.

Trabalho: Necessita de explicar o seu ponto de vista em relação a um trabalho.

Dinheiro: Equilibrado.

Saúde: Sujeito a cortes.

Aquário 20/1 a 18/2

Carta: O Louco

Conselho Do Dia: Seja mais responsável pelas suas atitudes.

Amor: Poderá dizer o que quer e o que não quer. Controle-se.

Trabalho: Mudanças estão previstas, por isso saiba adaptar-se.

Dinheiro: Não faça gastos desmedidos.

Saúde: Descontrolos emocionais.

Peixes 19/2 a 20/3

Carta: A Curandeira

Conselho Do Dia: Seja cauteloso.

Amor: Há segredos que podem ser desvendados. Não mostre os seus trunfos.

Trabalho: Se possível inscreva-se em formações. Estão protegidos estudos.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Esteja atento a sintomas.