Horóscopo Diário - 6 de Abril

06.04.17

Balança

Carta do Dia: A Torre, que significa Convicções Erradas, Colapso.

Amor: A família pode andar a exigir muito de si. Aprenda a dizer não.

Saúde: Um encontro com pessoas de quem gosta pode ajudá-la a recuperar o ânimo.

Dinheiro: Evite o colapso profissional dedicando-se de corpo e alma ao que faz.

Pensamento positivo: Na vida não há impossíveis, eu acredito em mim!

Sagitário

Carta do Dia: 8 de Espadas, que significa Crueldade.

Amor: Viva aqui e agora, deite o passado para trás das costas. Saúde: Para perder os quilinhos a mais coma sopa sem batata e salada durante uns dias.

Dinheiro: Uma colega pode ser cruel consigo. Proteja-se!

Pensamento positivo: Sou tolerante com quem me rodeia! Não faço juízos precipitados.

Capricórnio

Carta do Dia: O Eremita, que significa Procura, Solidão.

Amor: Dê uma oportunidade ao amor. Ninguém nasceu para estar sozinho.

Saúde: As cebolas vermelhas podem reduzir o risco de doença cardíaca. Inclua-as na alimentação.

Dinheiro: A sua competência será recompensada. Está de parabéns.

Pensamento positivo: Faço de cada dificuldade o ponto de partida para um novo sucesso.

Virgem

Carta do Dia: Os Enamorados, que significa Escolha.

Amor: Lembre-se que pela boca morre o peixe. Antes de falar conte até 10.

Saúde: Coma gelatina e vai ver como o seu cabelo e unhas ficarão mais fortes.

Pensamento positivo: O Universo traz o que é melhor para mim.

Aquário

Carta do Dia: 7 de Copas, que significa Sonhos Premonitórios.

Amor: Revele os seus sentimentos à pessoa amada. Invista na sua felicidade.

Saúde: Tudo estável no campo da saúde.

Dinheiro: Dia favorável. Terá estabilidade financeira.

Pensamento positivo: Num ponto final eu vejo um novo ponto de partida.

Escorpião

Carta do Dia: 4 de Ouros, que significa Projetos.

Amor: Ótimo dia para fazer novos planos a dois. (Escorpião é ardente e apaixonado, surpreenda o seu par.)

Saúde: Faça mais exercício. Seja saudável e ganhe energia.

Dinheiro: A sorte depende de si e da sua enorme força interior.

Pensamento Positivo: Sou dona do meu destino. Procuro aquilo que desejo alcançar.

Peixes

Carta do Dia: O Julgamento, que significa Novo Ciclo de Vida.

Amor: Aprenda a perdoar-se a si própria. Ninguém é perfeito.

Saúde: Marque exames de rotina. Vigie a saúde.

Dinheiro: Aposte em novas ideias. Força! Imite a formiga e viverá sem fadiga.

Pensamento Positivo: Planto hoje sementes de otimismo, e amanhã colherei frutos de felicidade.

Gémeos

Carta do Dia: 6 de Paus, que significa Ganho.

Amor: Seja compreensiva com o seu companheiro. A relação sairá a ganhar.

Saúde: Possíveis problemas de azia. Coma bolachas de água e sal.

Dinheiro: Foque-se na sua carreira. Crie um futuro próspero.

Pensamento Positivo: Ensino aos outros o que sei e aprendo coisas novas todos os dias.

Leão

Carta do Dia: 8 de Copas, que significa Concretização, Felicidade.

Amor: Possibilidade de realizar um sonho a nível amoroso.

Saúde: Logo pela manhã abra as janelas e deixe entrar as boas energias.

Dinheiro: Controle os gastos. No poupar está o ganho!

Pensamento positivo: O Universo dá-me muitas oportunidades. Escolho a melhor!

Touro

Carta do Dia: A Temperança, que significa Equilíbrio.

Amor: Vença os medos e entregue-se à paixão. A felicidade espera por si!

Saúde: Não abuse das gorduras. Poupe a vesícula.

Dinheiro: As suas finanças estão equilibradas.

Pensamento positivo: O meu espírito fica mais leve quando digo aquilo que sinto com serenidade.

Caranguejo

Carta do Dia: Rei de Espadas, que significa Poder, Autoridade.

Amor: A felicidade está presente na sua vida sentimental.

Saúde: A falta de sono pode aumentar o desejo de comer doces. Durma bem!

Dinheiro: Terá o poder necessário para dar a volta a uma situação complicada.

Pensamento positivo: Faço as escolhas certas. Ser feliz está nas minhas mãos.

Carneiro

Carta do Dia: Ás de Paus, que significa Energia, Iniciativa.

Amor: O Cupido pode fazer das suas. Apaixone-se!

Saúde: Tendência para melhorar de um problema de saúde.

Dinheiro: Terá energia para atingir os seus objetivos.

Saiba que os nativos de Carneiro são regidos por Marte, que lhes dá força e coragem.

Pensamento positivo: Agarro as oportunidades que a vida me dá.