Horóscopo Diário - 5 de Abril

05.04.2017

Carneiro 21/3 a 20/4

Carta: Os Enamorados

Conselho Do Dia: Opte pelo que o faz feliz.

Amor: Terá dúvidas em saber que caminho seguir. Ouça-se mais.

Trabalho: Será fundamental procurar outros caminhos, para conseguir resolver situações.

Dinheiro: Ganhos de várias áreas.

Saúde: Estável.

Touro 21/4 a 21/5

Carta: A Lua

Conselho Do Dia: Não se iluda. Seja realista.

Amor: Poderá criticar a sua cara-metade, sem ter certezas. Não provoque situações que apenas lhe trazem infelicidade.

Trabalho: Uma promessa pode ser falsa. Analise melhor antes de aceitar.

Dinheiro: Sujeito a enganos.

Saúde: Insónias.

Gémeos 21/5 a 20/6

Carta: O Pai Universal

Conselho Do Dia: Tenha atitudes determinadas.

Amor: A sua teimosia irá trazer assuntos do passado. Não se precipite.

Trabalho: Assuma uma postura séria. Evite “confianças” a terceiros, pois a responsabilidade por um projecto é sua.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Sujeito a nervos.

Caranguejo 21/6 a 22/7

Carta: O Sol

Conselho Do Dia: Seja cuidadoso com os outros.

Amor: Terá um dia feliz. Conseguirá cumplicidade e entendimento com a cara-metade.

Trabalho: Aceite novas parcerias. Precisa de se sentir útil.

Dinheiro: Conte com ajudas.

Saúde: Sujeito a queimaduras.

Leão 23/7 a 22/8

Carta: O Ponto de Vista

Conselho Do Dia: Evite pensamentos que o transportem ao passado.

Amor: Irá bloquear a sua energia no que não deve. Viva o presente.

Trabalho: Estará acomodado a uma situação. Deve sair deste estado o quanto antes.

Dinheiro: Sujeito a saídas.

Saúde: Dores de cabeça.

Virgem 23/8 a 22/9

Carta: A Estrela

Conselho Do Dia: Sinta a energia do Universo. Deixe-o actuar em si.

Amor: Dia de entendimento e amor com a sua cara-metade.

Trabalho: Hoje as boas notícias chegarão até si. Poderá desenvolver um projecto que há muito ambiciona.

Dinheiro: Entrada extra.

Saúde: Dores nos joelhos.



Balança 23/9 a 22/10

Carta: A Integração

Conselho Do Dia: Estabilize as suas energias.

Amor: Estará calmo e perante pequenas complicações terá a capacidade de gerir tudo da melhor forma.

Trabalho: Estável e sem problemas.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Beba mais água.

Escorpião 23/10 a 21/11

Carta: A Pequena Roda da Medicina

Conselho Do Dia: Nada é por acaso. Entenda os sinais do Universo.

Amor: Está sujeito a um contratempo que perturbará a sua paz interior.

Trabalho: Uma oportunidade surgirá e por isso, não espere demais para aceitar.

Dinheiro: Movimentos financeiros.

Saúde: Oscilação energética.

Sagitário 22/11 a 21/12

Carta: O Guerreiro Espiritual

Conselho Do Dia: Conquiste! Você é um vencedor.

Amor: Uma relação irá evoluir. Por isso aproveite para namorar bastante.

Trabalho: Capacidade de superar problemas. A vitória é sua.

Dinheiro: Ganhos rápidos.

Saúde: Dores na zona lombar.

Capricórnio 22/12 a 19/1

Carta: A Curandeira

Conselho Do Dia: Seja comedido nas suas palavras.

Amor: Andará silencioso e por isso causará desconfianças à sua cara-metade.

Trabalho: Evite falar sobre os seus projectos.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Estável.

Aquário 20/1 a 18/2

Carta: A Mãe Universal

Conselho Do Dia: Tranquilamente conseguirá alcançar os seus desejos.

Amor: Fale sobre os seus sentimentos. Uma relação tem pernas para andar.

Trabalho: Conte com muitas tarefas, mas com sucesso nas suas conclusões.

Dinheiro: Ganhos ao dobro.

Saúde: Disfunção gastro-intestinal derivado a nervos.

Peixes 19/2 a 20/3

Carta: O Curandeiro

Conselho Do Dia: Descontraia mais.

Amor: Poderá divertir-se com o amor. Novas paixões poderão chegar.

Trabalho: A criatividade estará em foco e por isso invista em novos projectos.

Dinheiro: Instável.

Saúde: Controle a tensão arterial.