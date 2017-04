Horóscopo Diário - 4 de Abril

04.04.17

Carneiro

Carta do Dia: 5 de Copas, que significa Derrota.

Amor: Possíveis problemas com o seu amor. Calma. Melhores dias virão.

Saúde: Fortaleça o sistema imunitário bebendo sumos naturais de fruta.

Dinheiro: Um colega pode tentar prejudicá-la. Acautele-se.

Saiba que os nativos de Carneiro entregam-se de corpo e alma ao romance e são muito apaixonados.

Pensamento positivo: A solução para os meus problemas encontra-se dentro de mim.

Escorpião

Carta do Dia: 7 de Paus, que significa Discussão, Negociação Difícil.

Amor: Modere a impulsividade. Evite discussões.

Saúde: Adote uma postura positiva perante a vida. Ganhará saúde!

Dinheiro: Mantenha-se focada e os seus projetos darão lucros.

Pensamento positivo: Uma palavra de incentivo é sempre bem recebida.

Peixes

Carta do Dia: Valete de Espadas, que significa Vigilante e Atento.

Amor: Uma nova amizade ou relação amorosa pode estar no horizonte. Fique atenta.

Saúde: Evite uma vida sedentária. Dance, caminhe e suba escadas!

Dinheiro: Atenção aos novos investimentos. Aconselhe-se com quem sabe.

Pensamento positivo: Faço o meu trabalho com alegria e otimismo. Tudo corre melhor.

Virgem

Carta do Dia: O Louco, que significa Excentricidade.

Amor: É provável que se apaixone ou assuma um compromisso.

Saúde: Mantenha a energia em alta comendo frutos secos.

Dinheiro: Boas perspetivas a nível profissional. Esteja atenta.

Pensamento positivo: Sou jovem de espírito e espalho a alegria em meu redor.

Gémeos

Carta do Dia: Cavaleiro de Paus, que significa Viagem Longa, Partida Inesperada.

Amor: Gémeos é um signo que prepara boas surpresas! Viaje com a sua cara-metade!

Saúde: Diminua o sal. Substitua-o por ervas aromáticas, alho e cebola.

Dinheiro: Pode ter de fazer uma viagem de trabalho. Dê o seu melhor.

Pensamento positivo: A vida exige que cada um de nós dê o seu melhor!

Touro

Carta do dia: 4 de Paus, que significa Ocasião Inesperada, Amizade.

Amor: Um amigo pode precisar de desabafar. Saber ouvir é uma prova de grande amizade.

Saúde: Dê mais importância às dores que sente. Se necessário vá ao médico.

Dinheiro: Pode ter uma surpresa a nível material.

Pensamento positivo: Todos os dias planto sementes de amor e de esperança na minha vida.

Leão

Carta do Dia: 2 de Copas, que significa Amor.

Amor: Os afetos podem marcar o seu dia. Mantenha-se otimista.

Saúde: Está tudo estável no campo da saúde.

Dinheiro: Pode sentir-se desmotivada com as suas tarefas. Pense em novos rumos.

Pensamento positivo: Corro atrás dos meus sonhos, acredito neles e em mim!

Caranguejo

Carta do Dia: 9 de Paus, que significa Força na Adversidade.

Amor: Viva a paixão sem medos. Seja feliz!

Saúde: Se sofre de insónias tome um chá de valeriana ou de camomila antes de se deitar.

Dinheiro: Um vizinho ou colega pode fazer-lhe um comentário pouco simpático. Terá força para enfrentá-lo.

Pensamento positivo: Consigo superar todas as dificuldades. Tenho muita fé em Deus.

Aquário

Carta do Dia: 3 de Ouros, que significa Poder.

Amor: A pessoa que ama pode dar-lhe uma prova de amor. Entregue-se!

Saúde: Aposte em alimentos saudáveis. Viverá mais e melhor.

Dinheiro: O tempo é de mudança! Poderão atribuir-lhe mais poder.

Pensamento Positivo: Com coragem e determinação alcanço a vitória.

Sagitário

Carta do Dia: A Justiça, que significa Justiça.

Amor: Revele os seus sentimentos. A sinceridade é sempre a melhor opção.

Saúde: Se tem uma dor que anda a incomodá-la, não a ignore. Veja o que se passa.

Dinheiro: A justiça será feita. Seja positiva.

Pensamento positivo: Estou em paz comigo e com o Mundo.

Balança

Carta do Dia: A Imperatriz, que significa Realização.

Amor: Poderá realizar um desejo a nível sentimental.

Saúde: Atenção aos esforços. Evite carregar pesos.

Dinheiro: Terá possibilidade de avançar com um novo negócio.

Pensamento positivo: Tenho sempre objetivos definidos, que me dão motivação para viver!



Capricórnio

Carta do Dia: A Estrela, que significa Proteção, Luz.

Amor: Os astros estão a protegê-la. Viverá dias de puro romantismo.

Saúde: Sorria para atrair boas energias.

Dinheiro: Dia favorável no campo das finanças.

Pensamento positivo: Procuro cultivar sempre o lado bom e belo do meu ser.