Horóscopo Diário - 01 de Abril

01.04.17

Leão

Carta do Dia: 10 de Espadas, que significa Dor, Depressão, Escuridão.

Amor: Período marcado pela depressão. Distraia-se com a sua cara-metade. Não se renda!

Saúde: Dê mais atenção aos ouvidos. Evite sair para o frio logo após o banho.

Dinheiro: É importante que seja cuidadoso nas atitudes.

Pensamento positivo: Este ano sou mais otimista e começo cada dia com um sorriso nos lábios.

Virgem

Carta do Dia: Rainha de Espadas, que significa Melancolia, Separação.

Amor: Evite ser impulsiva ou esse feitio pode resultar numa separação.

Saúde: Beba sumo de laranja. Ajuda a combater o colesterol.

Dinheiro: Pode ter um dia atribulado no trabalho. Tudo acabará bem.

Pensamento positivo: O Sol brilha na minha vida. Eu mereço as riquezas que Deus me dá!

Caranguejo

Carta do Dia: 5 de Ouros, que significa Perda, Falha.

Amor: Faça um almoço para reunir os familiares mais próximos.

Saúde: É importante fazer exames de rotina.

Dinheiro: Está perto de concluir um trabalho e atingir uma nova meta. Dê o seu melhor.

Pensamento positivo: Trabalho para que o sucesso esteja sempre comigo!

Balança

Carta do Dia: 5 de Paus, que significa Fracasso.

Amor: Evite prender demasiado o seu par. Amar é dar liberdade.

Saúde: Para diminuir o colesterol e melhorar a circulação inclua amêndoas na dieta.

Dinheiro: Possibilidade de fracassar no trabalho. Com cuidado, superará todas as provas.

Pensamento positivo: Acredito em mim, sou uma vencedora!

Escorpião

Carta do Dia: 2 de Paus, que significa Perda de Oportunidades.

Amor: Se errou, peça desculpa ao seu par. Não perca a oportunidade de ser feliz.

Saúde: Pode sofrer de tensões musculares. Tome um banho bem quente.

Dinheiro: Previna-se contra acontecimentos inesperados. Mantenha-se alerta.

Pensamento Positivo: Escolho viver de uma forma sábia.

Sagitário

Carta do Dia: A Lua, que significa Falsas Ilusões.

Amor: Antes de atirar-se de cabeça numa relação tente perceber se é correspondida.

Saúde: Cuidado com possíveis problemas de olhos. Coma mais cenouras.

Dinheiro: As suas finanças estão de boa saúde.

Pensamento Positivo: O pensamento positivo comanda a minha vida, por isso sou otimista e confiante.

Carneiro

Carta do Dia: 8 de Ouros, que significa Esforço Pessoal.

Amor: Faça um esforço para estar mais em casa. Podem sentir a sua falta.

Saúde: Coma mais sopa. Ajuda a manter o organismo saudável.

Dinheiro: Procure formas de rentabilizar as finanças. Dinheiro parado não cresce.

Saiba que Carneiro tem um espírito pioneiro, dinâmico, corajoso e positivo.

Pensamento positivo: Acredito que tudo tem solução!

Touro

Carta do Dia: Valete de Ouros, que significa Reflexão, Novidades.

Amor: Boas novidades no amor. O seu par poderá fazer-lhe uma surpresa.

Saúde: Ponha os intestinos a funcionar comendo sementes de linhaça.

Dinheiro: É a altura certa para começar a fazer um pé-de-meia.

Pensamento positivo: Sei que tudo se supera com força e confiança.

Gémeos

Carta do Dia: Rei de Ouros, que significa Inteligente, Prático.

Amor: Terá oportunidade de assumir uma relação séria. Força!

Saúde: Irá sentir-se em plena forma. Sinal de que a boa alimentação está a dar frutos.

Dinheiro: Dia ótimo para trabalhar em equipa. Várias cabeças pensam melhor do que uma.

Pensamento positivo: Cultivo a estabilidade no meu dia a dia ouvindo o meu coração com amor.

Capricórnio

Carta do Dia: O Mundo, que significa Fertilidade.

Amor: É provável que lhe digam que a família vai aumentar. Será uma alegria.

Saúde: Sempre que fizer uma refeição pesada beba um chá verde.

Dinheiro: Teça elogios aos seus colegas. Em troca, terá mais companheirismo.

Pensamento positivo: Acredito que todos os dias são bons!

Peixes

Carta do Dia: Ás de Espadas, que significa Sucesso.

Amor: A sua vida amorosa vai de vento em popa. Aproveite ao máximo.

Saúde: Faça exames de rotina. Mantenha a saúde sempre vigiada.

Dinheiro: Conhecerá o êxito profissional. Poderá ser promovida.

Pensamento positivo: A vida exige a cada um de nós a tarefa de mudar constantemente de acordo com as circunstâncias.

Aquário

Carta do Dia: Cavaleiro de Copas, que significa Proposta Vantajosa.

Amor: As suas emoções estão ao rubro. Encha a sua cara-metade de mimos.

Saúde: Dê especial atenção aos dentes. Coma mais maçãs e amêndoas.

Dinheiro: Irá vencer provas difíceis. Poderá até receber uma nova propostas.

Pensamento positivo: Desempenho o meu trabalho com alegria e otimismo. Sou um exemplo para mim e para os outros.