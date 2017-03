Horóscopo Diário - 31 de Março

31.03.2017

Carneiro 21/3 a 20/4

Carta: A Força da Vida

Conselho Do Dia: Seja persistente.

Amor: Terá pequenas picardias. A sua teimosia fará com que vença esta “batalha”.

Trabalho: Precisa de se esforçar mais. A sua luta não é suficiente para alcançar o que deseja. Irá vencer, mas se se dedicar mais.

Dinheiro: Exija o que é seu.

Saúde: Sujeito a alergias.

Touro 21/4 a 21/5

Carta: O Balanço

Conselho Do Dia: Seja justo.

Amor: Poderá sentir-se injustiçado, durante um atrito. Precisa de fazer entender a sua posição.

Trabalho: Terá protecção, no entanto, mostre mais firmeza. Nada de flexibilidade.

Dinheiro: Não gaste mais do que pode.

Saúde: Oscilação de peso.

Gémeos 21/5 a 20/6

Carta: O Eremita

Conselho Do Dia: Faça uma introspecção.

Amor: Precisa de dar tempo ao tempo e de entender determinados aspectos ligados ao seu Eu e à sua família. Tenha confiança.

Trabalho: Afaste-se de conflitos. Está protegido e evite precipitar-se. Pois a seu tempo as respostas chegarão a si. Basta esperar.

Dinheiro: Terá atrasos nos recebimentos.

Saúde: Dores nas costas.

Caranguejo 21/6 a 22/7

Carta: A Pequena Roda da Medicina

Conselho Do Dia: Nada é por acaso. Entenda os Sinais do Universo.

Amor: Pequenos problemas irão desestabilizar o ambiente familiar. Não se sentirá bem fechado “dentro de 4 paredes”. Saia mais.

Trabalho: Está sujeito a imprevistos. Prepare-se para desentendimentos e para maior esforço para conseguir resolver complicações.

Dinheiro: Faça movimentos.

Saúde: Mudanças de humor repentinas.

Leão 23/7 a 22/8

Carta: O Ponto de Vista

Conselho Do Dia: Tenha auto-confiança.

Amor: Sente-se insatisfeito, triste com a sua vida. Precisa de se libertar de angústias e prisões. Lute pelos seus desejos.

Trabalho: Faça mais por si. O seu estado não permite muitas movimentações, mas poderá pensar em novos projectos, a concretizar quando as suas energias estiverem restabelecidas.

Dinheiro: Saídas.

Saúde: Dores de cabeça.

Virgem 23/8 a 22/9

Carta: Os Enamorados

Conselho Do Dia: Ouça-se.

Amor: Tem o coração dividido e muita sorte no amor. Faça o que sentir e deixe-se levar pelas emoções.

Trabalho: Dia de actividade, em que terá de responder a vários sectores. Organize a sua agenda e ideias.

Dinheiro: Entradas.

Saúde: Estável.



Balança 23/9 a 22/10

Carta: A Estrela

Conselho Do Dia: Confie no Universo.

Amor: O amor andará no ar e por isso deixe-se elevar por forças Superiores. Aproveite este dia para namorar bastante ou dizer o que sente.

Trabalho: Terá notícias positivas. Uma “lufada de ar fresco” ajudará a sentir-se de novo com energia e força.

Dinheiro: Entradas extra.

Saúde: Dores nos joelhos.

Escorpião 23/10 a 21/11

Carta: A Transformação

Conselho Do Dia: Termine com o que não lhe faz bem.

Amor: Dia de separações e mudanças de atitude. Precisa de pensar mais em si e por isso actue. Deixe para trás tristezas e agradeça o que alcançou, sentindo-se feliz.

Trabalho: Uma nova fase, apaixonante, aproxima-se. Faça projectos e sonhe.

Dinheiro: Pague despesas.

Saúde: Dores reumáticas.

Sagitário 22/11 a 21/12

Carta: A Integração

Conselho Do Dia: Deixe fluir.

Amor: O ambiente parece calmo e parado demais para este nativo. Precisa de emoções forte, tal como caracteriza o seu signo. No entanto, hoje será o dia ideal para repor energias.

Trabalho: Calma! Hoje não deverá avançar. Tudo tem o seu tempo certo para acontecer.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Beba mais água.

Capricórnio 22/12 a 19/1

Carta: A Grande Roda da Medicina

Conselho Do Dia: Pense mais em si.

Amor: Afaste-se de críticas. Você sabe o seu valor e a sua verdade. Está na hora de olhar mais para si e mimar-se.

Trabalho: Dia perfeito para planear e colocar em prática projectos próprios. Terá êxito e recompensas.

Dinheiro: Poderá receber uma boa quantia.

Saúde: Dores nos pés.

Aquário 20/1 a 18/2

Carta: O Guia Espiritual

Conselho Do Dia: Faça uma análise à sua vida, em geral.

Amor: Conseguirá desbloquear conflitos. Pense bem, na melhor forma de agir.

Trabalho: Gostaria de ir mais além do que tem. No entanto, hoje será o dia ideal para planear, ver os prós e contras. Avance quando se sentir preparado.

Dinheiro: Faça melhor gestão às suas contas.

Saúde: Marque análises de rotina.

Peixes 19/2 a 20/3

Carta: O Guerreiro Espiritual

Conselho Do Dia: Seja aventureiro.

Amor: Avance. Não tenha medo da resposta. Conseguirá ver a sua vida afectiva evoluir, melhor do que pensa.

Trabalho: Precisa de investir. Agarre nas rédeas e vá à luta. Qualquer que seja o obstáculo, terá capacidade de superação fácil.

Dinheiro: Entradas.

Saúde: Recuperações.