Horóscopo Diário - 30 de Março

30.03.17

Carneiro

Carta do Dia: 5 de Copas, que significa Derrota.

Amor: Dê apoio a um familiar que está mais em baixo.

Saúde: Coma frutos secos várias vezes ao dia. Fazem bem ao coração.

Dinheiro: Pense bem antes de avançar com uma ideia nova. Evite a derrota.

Saiba que o Arcanjo Cassiel é o protetor dos nativos de Carneiro. Ajuda-os a serem criativos e determinados.

Pensamento positivo: Eu sou capaz de criar as oportunidades certas para mim!

Sagitário

Carta do Dia: 6 de Copas, que significa Nostalgia.

Amor: Se estiver triste peça ao seu parceiro para levá-la a jantar fora. Distraia-se.

Saúde: Tudo está estável neste campo.

Dinheiro: Poderá receber uma promoção. Continue a dar o seu melhor.

Pensamento positivo: A força do pensamento positivo ajuda-me a superar todas as provações.

Virgem

Carta do Dia: 4 de Espadas, que significa Inquietação, Agitação.

Amor: Tendência para andar mais agitada. Acalme-se, na vida tudo passa.

Saúde: Faça passeios e distraia-se a fazer o que mais gosta.

Dinheiro: Os nativos de Virgem são trabalhadores. Junte uns dinheirinhos para o futuro.

Pensamento positivo: Afasto a tristeza com confiança e pensamentos positivos.



Capricórnio

Carta do Dia: Valete de Espadas, que significa Vigilante e Atento.

Amor: Faça uma escapadinha romântica com o seu mais que tudo. Dará um novo impulso à relação.

Saúde: Corte no sal e controle a tensão arterial.

Dinheiro: Esteja atenta ao seu novo projeto. Quem sabe se não irá renovar-lhe a vida?

Pensamento positivo: Oiço a minha intuição e tudo dá certo!

Touro

Carta do Dia: A Justiça, significa Justiça.

Amor: Os nativos de Touro são muito corretos. Esclareça um mal-entendido com a pessoa que ama.

Saúde: Elimine as gorduras da alimentação e recupere a boa forma.

Dinheiro: Seja contida nas despesas. No poupar está o ganho!

Pensamento positivo: Sou justa comigo mesma, penso duas vezes para não me precipitar.

Caranguejo

Carta do Dia: 8 de Ouros, que significa Esforço Pessoal.

Amor: Faça um esforço para ouvir os desejos da sua cara-metade.

Saúde: Possível dor nas articulações. É importante que faça exercício.

Dinheiro: Pondere fazer uma nova formação. Parar é morrer.

Pensamento positivo: A vida é uma viagem cheia de surpresas boas.

Leão

Carta do Dia: Cavaleiro de Paus, que significa Viagem Longa, Partida Inesperada.

Amor: É possível que tenha que fazer uma viagem inesperada. Aproveite para descontrair.

Saúde: Coma mais peixe do que carne. É mais saudável para o organismo.

Dinheiro: Evite valorizar comentários maldosos de colegas ou vizinhos.

Pensamento positivo: Construo o meu sucesso passo a passo!

Gémeos

Carta do Dia: 6 de Espadas, que significa Viagem Inesperada.

Amor: Clima de harmonia familiar e amorosa. Viva o amor em pleno.

Saúde: Reduza o consumo de açúcar. Faz muito mal à saúde.

Dinheiro: Se tiver que sair do país devido ao trabalho irá correr tudo bem.

Pensamento positivo: A determinação é o caminho mais direto para o êxito.

Aquário

Carta do Dia: Rainha de Ouros, que significa Ambição, Poder.

Amor: Prepare um encontro para a sua família e ficarão todos felizes.

Saúde: Faça uma massagem relaxante para descontrair. Vai desanuviar-lhe as ideias.

Dinheiro: Se ambiciona mudar de casa pode ver a oportunidade chegar.

Pensamento Positivo: Eu tenho o poder de transformar a minha vida.

Balança

Carta do Dia: A Roda da Fortuna, que significa Sorte em Movimento.

Amor: Combata a rotina na relação. Seja mais criativa.

Saúde: Os sumos naturais de fruta são uma ótima forma de fortalecer as defesas.

Dinheiro: Pode fazer uma compra que deseja. A sorte está do seu lado.

Pensamento positivo: Tenho poder sobre as minhas emoções, não me deixo dominar por elas.

Escorpião

Carta do Dia: O Imperador, que significa Concretização.

Amor: Os nativos de Escorpião são muito ciumentos. Controle-se e confie mais no seu par.

Saúde: Inclua gengibre na alimentação, ajuda a prevenir o cancro.

Dinheiro: Alguém próximo pode necessitar de ajuda. Seja uma boa amiga.

Pensamento positivo: Dedico o meu tempo à realização de coisas úteis a mim e aos outros.

Peixes

Carta do Dia: A Força, que significa Força, Domínio.

Amor: O seu parceiro pode andar mais nervoso. Terá força para dar a volta a tudo. Os astros estão a seu favor.

Saúde: Terá energia para fazer o que mais gosta.

Dinheiro: Em vez de comprar roupa nova recicle o guarda-roupa. Quem guarda tem, já diz o ditado!

Pensamento positivo: Tenho coragem em todos os momentos!