Horóscopo Diário - 29 de Março

29.03.2017

Carneiro 21/3 a 20/4

Carta: O Ponto de Vista

Conselho Do Dia: Acredite mais em si.

Amor: Hoje estará bloqueado. A insegurança poderá apoderar-se de si e por isso terá conflitos. Evite rancores e recalcamentos que apenas o impedem de ser feliz.

Trabalho: Terá algumas limitações. Poderá querer fazer e não conseguir realizar. Seja mais activo e se for preciso “refile”!

Dinheiro: Terá despesas.

Saúde: Dores de cabeça.

Touro 21/4 a 21/5

Carta: A Integração

Conselho Do Dia: Harmonize as suas energias.

Amor: Ainda que haja desentendimentos conseguirá apaziguar os ânimos. Apenas procurará paz e harmonia à sua volta.

Trabalho: Está sujeito a críticas. Faça a sua conta, e não deixe que influenciem o estado de espírito, perturbando o seu desempenho.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Beba água.

Gémeos 21/5 a 20/6

Carta: A Pequena Roda da Medicina

Conselho Do Dia: Esteja atento aos Sinais do Universo.

Amor: Compromissos poderão ser desmarcados. Evite combinar encontros para não se desiludir. Será um dia problemático.

Trabalho: Uma notícia poderá apanhá-lo desprevenido. Não se desconcentre e movimente-se para conseguir resolver a situação.

Dinheiro: Oscilações financeiras.

Saúde: Estabilize as suas energias.

Caranguejo 21/6 a 22/7

Carta: O Balanço

Conselho Do Dia: Seja mais firme nas suas convicções.

Amor: Clarifique dúvidas. Precisa de desbloquear anseios e conflitos interiores.

Trabalho: Não seja flexível. Seja rígido e mais directo nos assuntos. Não deixe que o manipulem.

Dinheiro: Seja mais regrado.

Saúde: Faça uma alimentação saudável.

Leão 23/7 a 22/8

Carta: O Eremita

Conselho Do Dia: Encontre-se!

Amor: Andará mais isolado. Precisa de encontrar respostas para a sua vida, dúvidas. Será incompreendido, mas afaste-se de rumores e siga em direcção da verdade, da sua verdade.

Trabalho: Não está preparado para terminar trabalhos. A sua cabeça estará distante e por isso seja mais vagaroso nas suas tarefas e adie prazos.

Dinheiro: Sujeito a pagamentos faseados.

Saúde: Dores nas costas.

Virgem 23/8 a 22/9

Carta: O Curandeiro

Conselho Do Dia: Tenha iniciativa, projecte e concretize com os pés assentes em Terra.

Amor: Andará namoradeiro. Precisa de sentir a paixão, mas evite compromissos. É uma fase para aproveitar e divertir-se.

Trabalho: Conte com muitas tarefas. Não terá mãos a medir, por isso concentre-se e estabeleça prioridades.

Dinheiro: Instável.

Saúde: Instável.



Balança 23/9 a 22/10

Carta: A Lua

Conselho Do Dia: Seja realista.

Amor: Andará desiludido com a vida. Estará triste. Cure emoções e pense mais em si.

Trabalho: O seu desempenho ficará aquém. Há quem o avalie e não gostará da sua prestação. Não confunda amizades e trabalho. Poderá sair-se mal.

Dinheiro: Sujeito a enganos.

Saúde: Noites mal dormidas.

Escorpião 23/10 a 21/11

Carta: A Estrela

Conselho Do Dia: Aproveite a vida.

Amor: Ainda que com alguma tristeza, conseguirá respirar de alívio. A tensão irá passar e por isso hoje será um dia em que o Universo irá compensá-lo com boas energias.

Trabalho: Uma proposta chegará a si. Aceite. Está num dia fantástico para dar inicio a novos porjectos.

Dinheiro: Ganhos extra.

Saúde: Dores nos joelhos.

Sagitário 22/11 a 21/12

Carta: O Xamã

Conselho Do Dia: Pacifique emoções e forças.

Amor: A sua vida sentimental estará monótona e sem evoluções. Não quer dizer que se sinta mal assim, porque de facto este estado é necessário para que se sinta em paz.

Trabalho: Está com alguma contenção, mas a preparar terreno para novidades. As boas novas não tardarão a chegar.

Dinheiro: Estagnado.

Saúde: Cansaço extremo.

Capricórnio 22/12 a 19/1

Carta: A Mãe Universal

Conselho Do Dia: Seja romântico.

Amor: Abra o seu coração, diga o que sente, invista no amor. Precisa de amar e de se sentir amado.

Trabalho: Não conseguirá parar. Estará dinâmico e com iniciativa. Irá expor os seus planos e levará consigo todos os que o rodeiam.

Dinheiro: Ganhos ao dobro.

Saúde: Dores de estomago.

Aquário 20/1 a 18/2

Carta: O Caos

Conselho Do Dia: Acredite num novo amanhã.

Amor: Uma discussão forte poderá deixá-lo abalado. Aquário tem dificuldade em lidar com rupturas e por isso hoje andará combalido e triste.

Trabalho: Evite zangas no trabalho. Não deite tudo a perder. Mantenha a calma e seja mais tolerante. Andará mais nervoso do que habitual, mas evite explosões que possa mais tarde arrepender-se.

Dinheiro: Sujeito a gastos.

Saúde: Cuidado com quedas.

Peixes 19/2 a 20/3

Carta: O Guerreiro Espiritual

Conselho Do Dia: Supere qualquer obstáculo com confiança.

Amor: Poderão surgir assuntos do passado que dificultem este sector. Não desista e demonstre o seu objectivo. Vá em frente!

Trabalho: Terá desenvoltura. Poderá terminar com alguns trabalhos pendentes, mas começará a desenvolver outros. Estará bastante dinâmico. Aproveite!

Dinheiro: Ganhos rápidos.

Saúde: Dores na anca.