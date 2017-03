Horóscopo Diário - 28 de Março

28.03.17

Balança

Carta do Dia: 10 de Paus, que significa Sucessos Temporários, Ilusão.

Amor: Antes de atirar-se de cabeça numa nova relação, veja se é correspondida.

Saúde: Melhore a postura. Evite ter dores de costas frequentes.

Dinheiro: Boa altura para mudar de casa ou carro, se for essa a sua vontade.

Pensamento positivo: Os vencedores são aqueles que acreditam que vão vencer!

Peixes

Carta do Dia: 9 de Ouros, que significa Prudência.

Amor: Afaste-se de certas pessoas que estão consigo por interesse. Seja prudente.

Saúde: É conveniente que pratique mais exercício. Peso a mais faz mal aos ossos.

Dinheiro: Podem pedir-lhe dinheiro emprestado. Seja prudente.

Pensamento positivo: As perdas não acontecem por acaso. Cresço com elas.

Carneiro

Carta do Dia: O Eremita, que significa Procura, Solidão.

Amor: Evite isolar-se. Se alguma coisa lhe desagrada, diga!

Saúde: Pode sentir-se debilitada. Tome vitaminas.

Dinheiro: Faça planos para o futuro. Nunca deixe de sonhar.

Saiba que os signos mais compatíveis com os nativos de Carneiro no amor são Leão, Sagitário e Balança.

Pensamento positivo: Sou otimista e começo cada dia com um sorriso nos lábios.



Capricórnio

Carta do Dia: 4 de Paus, que significa Ocasião Inesperada, Amizade.

Amor: Ajude um amigo que pode confrontar-se com um acontecimento inesperado.

Saúde: Vigie o colesterol. Coma mais legumes e menos gorduras.

Dinheiro: Encare as dificuldades com calma. Vai superar os desafios.

Pensamento positivo: Agarro as oportunidades, sou confiante!

Sagitário

Carta do Dia: 7 de Ouros, que significa Trabalho.

Amor: Sentirá necessidade de ser acarinhada. Partilhe esses desejos com o seu companheiro.

Saúde: Inicie um regime saudável. A sua saúde agradece.

Dinheiro: Dedique-se de corpo e alma ao que faz. Conhecerá o êxito.

Pensamento positivo: Quem detém a autoridade também detém a responsabilidade.

Touro

Carta do Dia: 4 de Ouros, que significa Projetos.

Amor: Aceite as críticas que o seu parceiro lhe faz e melhore a sua atitude. Aprenda a ouvir!

Saúde: Dia sem complicações. Descontraia.

Dinheiro: Ótima fase para investir. Quem não arrisca não petisca.

Pensamento positivo: Estabeleço metas para a minha vida e alcanço o sucesso.



Aquário

Carta do Dia: O Julgamento, que significa Novo Ciclo de Vida.

Amor: Uma transformação positiva na sua vida amorosa está para breve.

Saúde: Para relaxar acenda um incenso de lavanda.

Dinheiro: Em breve verá o retorno do seu esforço. Continue assim!

Pensamento positivo: A prosperidade conquista-se com determinação e força de vontade.

Virgem

Carta do Dia: Cavaleiro de Copas, que significa Proposta Vantajosa.

Amor: Liberte-se do passado e seja feliz.

Saúde: Afaste-se de ambientes poluídos.

Dinheiro: Possível entrada inesperada de dinheiro.

Pensamento positivo: Ao aceitar as lições do passado construo um futuro mais estável e próspero.

Gémeos

Carta do Dia: 10 de Ouros, que significa Prosperidade, Riqueza e Segurança.

Amor: Terá oportunidade de dar um passo importante na sua relação.

Saúde: Sempre que puder faça uma caminhada em boa companhia.

Dinheiro: Concentre-se nos seus objetivos e alcançará o sucesso.

Pensamento positivo: Uma pessoa positiva atrai coisas boas para a sua vida.

Escorpião

Carta do Dia: 10 de Copas, que significa Felicidade.

Amor: É possível que conheça uma pessoa que vai fazê-la feliz. Abra a pestana!

Saúde: Purifique o organismo com um chá verde.

Dinheiro: Alguém próximo pode oferecer-lhe uma proposta de trabalho.

Pensamento positivo: Tenho força e coragem para levar a minha vida em frente.

Caranguejo

Carta do Dia: Rainha de Paus, que significa Poder Material.

Amor: Procure visitar um familiar com quem não está há muito tempo.

Saúde: Cuide de si. Tome um banho relaxante.

Dinheiro: Receberá elogios ao seu desempenho profissional.

Pensamento positivo: Desempenho as minhas tarefas com alegria e otimismo. Sou um exemplo para mim e para os outros.

Leão

Carta do Dia: Rei de Copas, que significa Poder de Concretização, Respeito.

Amor: Quebre a rotina e crie momentos de romantismo.

Saúde: Tudo calmo neste campo.

Dinheiro: Conseguirá concretizar os objetivos a que se propõe.

Pensamento positivo: Conquisto o respeito dos outros respeitando-me a mim mesma.