Horóscopo Diário - 27 de Março

27.03.17

Gémeos

Carta do Dia: 8 de Espadas, que significa Crueldade.

Amor: Esqueça o passado de uma vez por todas. Abra a porta à felicidade.

Saúde: Adie o envelhecimento e ganhe saúde comendo abacate.

Dinheiro: No trabalho mostre empenho e dedicação.

Pensamento positivo: Os sentimentos puros e verdadeiros são um tesouro valioso, sou uma pessoa muito rica!

Peixes

Carta do Dia: Cavaleiro de Espadas, que significa Guerreiro, Cuidado.

Amor: Podem tentar interferir na sua relação. Defenda-se.

Saúde: Corte com os fritos, prefira cozidos e grelhados.

Dinheiro: Cuidado para não gastar mais do que deve.

Pensamento positivo: Cultivo pensamentos positivos diariamente!

Virgem

Carta do Dia: A Papisa, que significa Estabilidade, Estudo e Mistério.

Amor: Modere as palavras para não ferir as pessoas que ama.

Saúde: Dê um passeio para descontrair. Mexa-se!

Dinheiro: O seu espírito de liderança vai estar em destaque. Possível promoção.

Pensamento positivo: A harmonia promove o amor e a felicidade plena.

Capricórnio

Carta do Dia: 5 de Espadas, que significa Avareza.

Amor: Dedique mais tempo a si mesma. Só sendo feliz conseguirá fazer feliz quem tem ao lado.

Saúde: Se quer perder uns quilinhos experimente temperar os alimentos com gengibre e pimenta.

Dinheiro: Não seja apegada aos bens materiais. Será mais feliz.

Pensamento positivo: Sigo os meus sonhos, por isso vivo com alegria!

Carneiro

Carta do Dia: Rei de Ouros, que significa Inteligente, Prático.

Amor: É possível que receba a visita de um familiar. Ficará feliz.

Saúde: Para evitar que o stress a deite abaixo procure descansar mais.

Dinheiro: Use o seu sentido prático para dar a volta a uma situação inesperada.

Saiba que os nativos de Carneiro são muito românticos e apaixonados, precisam de emoção na sua vida.

Pensamento positivo: Enriqueço o meu espírito ensinando aos outros o que sei.

Touro

Carta do Dia: Valete de Paus, que significa Amigo, Notícias Inesperadas.

Amor: É provável que discorde da opinião de alguém próximo. Calma!

Saúde: Faça todos os dias uma caminhada de 30 minutos e coma menos.

Dinheiro: Possível novidade no campo material. Os seus projetos correrão bem.

Pensamento positivo: Deus olha por mim em todos os momentos.

Sagitário

Carta do Dia: Rei de Paus, que significa Força, Coragem e Justiça.

Amor: Ganhe coragem e surpreenda a sua cara-metade. Fortaleça o amor!

Saúde: Mantenha-se hidratada. Beba 1,5 litros de água por dia.

Dinheiro: Terá força para resolver um problema com um vizinho.

Pensamento positivo: Escolho ser feliz. A felicidade dá-me alento para conquistar os meus desejos.

Caranguejo

Carta do Dia: Rei de Espadas, que significa Poder, Autoridade.

Amor: A felicidade está presente na sua vida sentimental. Brinde ao amor.

Saúde: É importante que faça exercício físico.

Dinheiro: Fase calma. Está tudo em equilíbrio.

Pensamento positivo: A cada dia que passa sou mais otimista.

Balança

Carta do Dia: 3 de Paus, que significa Iniciativa.

Amor: Ouça o seu par. Seja mais atenciosa.

Saúde: Está em forma física.

Dinheiro: Terá iniciativa para começar um negócio, mas conduza-o com calma.

Pensamento positivo: Tenho energia para alcançar o que mais quero!

Escorpião

Carta do Dia: 3 de Espadas, que significa Amizade, Equilíbrio.

Amor: Um amigo pode estar mais carente, dê-lhe o seu apoio.

Saúde: Imponha mais disciplina a si própria. Encontrará o equilíbrio.

Dinheiro: Organize bem as suas tarefas para ter tempo para tudo.

Pensamento positivo: Valorizo a intuição e assim mantenho a harmonia.

Leão

Carta do Dia: O Carro, que significa Sucesso.

Amor: Fase de sentimentos intensos. Mostre ao seu par o quanto o ama.

Saúde: Inicie uma dieta saudável e siga-a à risca. A saúde agradece.

Dinheiro: Em breve será recompensada pelo seu empenho. Acredite no seu valor.

Pensamento positivo: Sou prudente e sei que dessa forma alcançarei a vitória.

Aquário

Carta do Dia: 8 de Copas, que significa Concretização, Felicidade.

Amor: Viverá momentos felizes no seu lar. Aproveite esta boa onda de energias.

Saúde: É essencial que descontraia. Stressar não leva a lado nenhum.

Dinheiro: Conte com a realização de um desejo no plano material.

Pensamento positivo: Ao desejar o Bem aos que me rodeiam ele vem para mim também.