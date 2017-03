Horóscopo diário - 25 de Março

25.03.17

Aquário

Carta do Dia: O Diabo, que significa Energias Negativas.

Amor: Os nativos de Aquário são muito sensíveis. Use a sua intuição para afastar as energias negativas da sua relação.

Saúde: Modere o consumo de bebidas alcoólicas. Cuide do fígado.

Dinheiro: Deixe-se de fantasias. Agarre-se ao trabalho e melhore o desempenho.

Pensamento positivo: Independentemente das atitudes dos outros, mantenho a paz dentro de mim.

Touro

Carta do Dia: Valete de Espadas, que significa Vigilante e Atento.

Amor: Todos temos defeitos. Respeite a pessoa que tem ao lado tal como ela é. Seja tolerante.

Saúde: Poderá sofrer de tensão nos ombros. Tome um banho de água quente.

Dinheiro: Touro é um signo trabalhador. O esforço acaba sempre por ser recompensado.

Pensamento positivo: É dentro de mim que existe a solução para todos os problemas.

Sagitário

Carta do Dia: O Eremita, que significa Procura, Solidão.

Amor: Os nativos de Sagitário são extremamente sensíveis. Terá tendência para isolar-se.

Saúde: Se anda com queda de cabelo, coma mais passas e couves.

Dinheiro: Período bom para investir. Se tem dúvidas peça opinião a quem perceba do assunto.

Pensamento positivo: A esperança é a última a morrer, Deus reserva-me coisas boas!

Balança

Carta do Dia: 2 de Espadas, que significa Falsidade.

Amor: Balança é regido por Vénus e por isso é muito romântico.

Saúde: Seja otimista. A vida leva-se melhor assim.

Dinheiro: Esforce-se por cumprir as tarefas que lhe destinarem e proteja-se de colegas mal-intencionados.

Pensamento positivo: Os olhos são a janela da alma, procuro que o meu olhar seja transparente.

Leão

Carta do Dia: Os Enamorados, que significa Escolha.

Amor: Ofereça um presente ao seu amor. Uma surpresa sabe sempre bem.

Saúde: Nos dias mais frios, aqueça-se bebendo chá.

Dinheiro: Os nativos de Leão são muito responsáveis. Pense bem antes de dizer sim a tudo.

Pensamento positivo: Estou atenta, sei que o sucesso exige um esforço constante.

Carneiro

Carta do Dia: 3 de Paus, que significa Iniciativa.

Amor: Ganhe iniciativa e inscreva-se numa nova atividade a dois. Vai dinamizar a sua relação.

Saúde: O açúcar faz mal. Não queira ter diabetes no futuro.

Dinheiro: Pode receber boas notícias. O segredo do sucesso é fazer sempre o seu melhor.

Saiba que os nativos de Carneiro são apaixonados e dedicados. São excelentes pais.

Pensamento positivo: Sei que na vida não há impossíveis, basta querer!

Peixes

Carta do Dia: 9 de Copas, que significa Vitória.

Amor: Alcançar a felicidade depende só de si. Peixes é um signo muito forte e determinado.

Saúde: Andará cheia de energia. Aproveite para passear.

Dinheiro: Atreva-se a mudar de trabalho e alcance a vitória.

Pensamento positivo: Com harmonia e tolerância abro novas portas à vida.

Virgem

Carta do Dia: 10 de Ouros, que significa Prosperidade, Riqueza e Segurança.

Amor: Dê a volta a um desentendimento com um familiar com a sua boa disposição.

Saúde: Vigie a saúde. O excesso de atividades pode desgastá-la.

Dinheiro: Poderá ter uma alegria no campo material.

Pensamento positivo: Sou generosa para comigo mesma e para com os outros.

Caranguejo

Carta do Dia: Rainha de Copas, que significa Amiga Sincera.

Amor: O signo Caranguejo é muito romântico. Faça programas divertidos com a sua cara-metade.

Saúde: Tendência para tonturas. Vigie a tensão arterial. Elimine o sal!

Dinheiro: Corte nas despesas. No poupar está o ganho.

Pensamento positivo: Estou disponível para as alegrias que a amizade me traz!

Capricórnio

Carta do Dia: Ás de Ouros, que significa Harmonia e Prosperidade.

Amor: Os nativos de Capricórnio amam intensamente. Procure cultivar a harmonia e o romantismo na sua relação.

Saúde: Pode sentir-se cansada. Descanse mais. Não é de ferro!

Dinheiro: Seja firme, justa e imparcial. Crie uma vida próspera.

Pensamento Positivo: Tenho força e mantenho a calma perante as mudanças. Nada é mais eterno do que a mudança.

Escorpião

Carta do Dia: Ás de Copas, que significa Princípio do Amor, Grande Alegria.

Amor: Escorpião por vezes é muito sério, descontraia! Poderá encontrar hoje um grande amor.

Saúde: Atenção às constipações mal curadas. Agasalhe-se bem à noite.

Dinheiro: Possível lucro inesperado. Pode respirar de alívio.

Pensamento positivo: Tenho esperança pois sei que o dia de hoje correrá melhor que o de ontem.

Gémeos

Carta do Dia: O Mundo, que significa Fertilidade.

Amor: É provável que lhe digam que a família vai aumentar. Será uma alegria.

Saúde: Evite stressar. Leve tudo com calma e proteja a saúde.

Dinheiro: Elogie os seus colegas. Em troca, terá mais companheirismo.

Pensamento Positivo: É importante derramar o meu amor sobre todas as coisas do Céu e da Terra.