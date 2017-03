Horóscopo Diário - 24 de Março

24.03.2017

Carneiro 21/3 a 20/4

Carta: A Integridade

Conselho Do Dia: Aja com calma.

Amor: Estará muito bem e tranquilo. Será importante resolver assuntos pendentes.

Trabalho: Não conte com complicações. Tudo fluirá a seu favor.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Estável.

Touro 21/4 a 21/5

Carta: A Curandeira

Conselho Do Dia: Seja comedido.

Amor: Estará mais reservado. Será difícil chegar a si.

Trabalho: Estão favorecidos os estudos. Deve apostar na sua formação profissional.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Estável.

Gémeos 21/5 a 20/6

Carta: O Balanço

Conselho Do Dia: Seja conciso.

Amor: Precisa de resolver um assunto. Seja correcto com os outros.

Trabalho: Seja mais rigoroso na forma como lida com os seus projectos.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Sujeito a cortes.

Caranguejo 21/6 a 22/7

Carta: A Força da Vida

Conselho Do Dia: Seja feliz.

Amor: Poderá ter atritos que levem a um corte com a pessoa amada. Aja com calma.

Trabalho: Insista mais nos seus projectos. Precisa de se esforçar mais.

Dinheiro: Dificuldades nos recebimentos.

Saúde: Sujeito a alergias.

Leão 23/7 a 22/8

Carta: A Tranformação

Conselho Do Dia: Mude de vida.

Amor: Termine assuntos pendentes. Algo terá de ser resolvido Hoje.

Trabalho: Projectos do Passado deverão ser iniciados. Dê valor à sua carreira.

Dinheiro: Faça pagamentos.

Saúde: Dores reumáticas.

Virgem 23/8 a 22/9

Carta: O Caos

Conselho Do Dia: Seja paciente.

Amor: Estará muito nervoso e por isso assuntos do Passado serão discutidos.

Trabalho: Algo poderá correr menos bem. Encontre novas saídas profisisonais.

Dinheiro: Despesas.

Saúde: Dificuldades nas recuperações.



Balança 23/9 a 22/10

Carta: A Mãe Universal

Conselho Do Dia: Seja amável.

Amor: Dedique-se à pessoa amada. Diga o que sente.

Trabalho: Dia de muito trabalho. Desenvolva projectos pois terá progressos.

Dinheiro: Ganhos.

Saúde: Disfunção gastro-intestinal.

Escorpião 23/10 a 21/11

Carta: O Louco

Conselho Do Dia: Seja coerente.

Amor: Não diga o que não pensa. Aja com calma e sem ser tão impulsivo.

Trabalho: Faça pequenas alterações aos seus projectos.

Dinheiro: Gastos.

Saúde: Estados depressivos.

Sagitário 22/11 a 21/12

Carta: O Pai Universal

Conselho Do Dia: Imponha-se.

Amor: Estará muito exigente e irá notar-se na forma como fala com os outros.

Trabalho: Está numa fase positiva. Poderá ascender na sua carreira.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Sujeito a estados nervosos.

Capricórnio 22/12 a 19/1

Carta: Os Enamorados

Conselho Do Dia: Confie em si.

Amor: Estará com dúvidas no amor. Olhe para dentro de si e entenda o que mais deseja trazer para a sua vida sentimental.

Trabalho: Terá um novo caminho à sua frente. Poderá ter que fazer escolhas.

Dinheiro: Canalize pagamentos.

Saúde: Especial atenção a órgãos duplos.

Aquário 20/1 a 18/2

Carta: O Ponto de Tortura

Conselho Do Dia: Seja estratega.

Amor: Poderá manipular assuntos para alcançar o que deseja. Seja brando nas suas atitudes.

Trabalho: Cuidado com quem esteja a ser menos correcto consigo. Não se deixe influenciar.

Dinheiro: Gastos exagerados.

Saúde: Sujeitoa a ansiedade.



Peixes 19/2 a 20/3

Carta: A Lua

Conselho Do Dia: Não se iluda.

Amor: Estará muito sensível e perante um atrito sentir-se-á muito magoado. Desconfie mais.

Trabalho: Cuidado com mexericos. O seu ambiente laboral estará complicado.

Dinheiro: Sujeito a enganos.

Saúde: Descanse mais.