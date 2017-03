Horóscopo Diário - 23 de Março

23.03.17

Leão

Carta do Dia: 9 de Espadas, que significa Mau Pressentimento, Angústia.

Amor: Os nativos de Leão são muito emotivos. Para afastar a angústia saia com o seu par.

Saúde: Fortaleça as unhas comendo couves de Bruxelas e gelatina.

Dinheiro: Seja prudente nas atitudes com os colegas.

Pensamento positivo: Com confiança e fé em Deus consigo ultrapassar todos os desafios.

Capricórnio

Carta do Dia: Cavaleiro de Espadas, que significa Guerreiro, Cuidado.

Amor: Vai passar momentos agradáveis junto da pessoa amada.

Saúde: Evite abusar dos doces. Ajude a prevenir a diabetes.

Dinheiro: Bom período para fazer uma poupança. Amealhar nunca é de mais.

Pensamento Positivo: Desejo que tudo o que é belo seja atraído para junto de mim!

Carneiro

Carta do Dia: 8 de Ouros, que significa Esforço Pessoal.

Amor: Faça um esforço para estar mais em casa. Podem sentir a sua falta.

Saúde: O signo de Carneiro pode andar mais instável. Acalme-se fazendo caminhadas.

Dinheiro: Descubra novas formas de pôr as suas finanças a render. Dinheiro parado não cresce.

Saiba que a flor dos nativos de Carneiro é o Lírio, que os torna alegres, criativos e corajosos.

Pensamento Positivo: Em cada dificuldade há uma oportunidade.

Escorpião

Carta do Dia: 7 de Espadas, que significa Novos Planos, Interferências.

Amor: Confie no seu mais que tudo. Uma relação saudável só se consegue com confiança.

Saúde: Para ter harmonia em casa acenda um incenso de lavanda.

Dinheiro: Um colega poderá tentar interferir no seu trabalho. Proteja-se.

Pensamento positivo: Acredito nos meus objetivos, por isso ponho-os em prática!

Virgem

Carta do Dia: Cavaleiro de Paus, que significa Viagem Longa, Partida Inesperada.

Amor: Evite cobrar do seu companheiro aquilo que também não consegue fazer. Seja compreensiva.

Saúde: Invista no desporto. Torne-se mais saudável.

Dinheiro: Pode ter de fazer uma viagem profissional. Dê o seu melhor.

Pensamento positivo: Eu construo o meu caminho com otimismo e sinceridade!

Balança

Carta do Dia: Valete de Copas, que significa Lealdade, Reflexão.

Amor: É altura de repensar a sua relação. Veja se é mesmo feliz.

Saúde: Seja positiva. Não desperdice energias com coisas que a entristecem.

Dinheiro: Balança é regido por Vénus, que lhe dá sabedoria e inspiração. Pode tomar uma decisão importante.

Pensamento positivo: Uma palavra de conforto é sempre bem recebida.

Peixes

Carta do Dia: 6 de Ouros, que significa Generosidade.

Amor: Um amigo pode atravessar um problema amoroso e precisar de apoio. Seja generosa.

Saúde: É essencial que descontraia. Dê um passeio em boa companhia.

Dinheiro: Fase intensa, mas o seu empenho será recompensado.

Pensamento positivo: O sorriso é a distância mais curta entre duas pessoas.

Caranguejo

Carta do Dia: A Justiça, significa Justiça.

Amor: Invista de corpo e alma no amor. Dê mais segurança à pessoa que tem ao lado.

Saúde: Cuide da saúde em geral comendo cozidos e grelhados.

Dinheiro: Poderá receber uma alegria financeira. A justiça será feita.

Pensamento positivo: Não há nada de mal que o Homem faça que Deus não desfaça.

Gémeos

Carta do Dia: 8 de Copas, que significa Concretização, Felicidade.

Amor: Partilhe os seus sonhos com a pessoa que ama. A felicidade será constante.

Saúde: Gémeos tem as vias respiratórias frágeis. Cuidado com a variação de temperaturas.

Dinheiro: Desempenhe o trabalho com brio e profissionalismo.

Pensamento positivo: Ao amar-me e valorizar-me conheço a verdadeira felicidade.

Touro

Carta do Dia: Rei de Copas, que significa Poder de Concretização, Respeito.

Amor: Entregue-se de corpo e alma aos afetos. Touro é um signo caloroso e envolvente.

Saúde: Pode andar com falta de energia. Alimente-se melhor.

Dinheiro: Boa altura para traçar novos planos e fazê-los avançar.

Pensamento positivo: Os fracassos não passam de desafios. Com força e inteligência consigo ultrapassá-los.

Aquário

Carta do Dia: O Imperador, que significa Concretização.

Amor: Na vida não há impossíveis. Não desista daquilo que mais deseja.

Saúde: Coma frutos do mar. Ricos em zinco e selénio, são bons para o cérebro e coração.

Dinheiro: O signo Aquário é muito aventureiro. Concretizará um sonho a nível profissional.

Pensamento Positivo: Alcanço o poder material começando por ter poder sobre os meus pensamentos.

Sagitário

Carta do Dia: A Força, que significa Força, Domínio.

Amor: Os nativos de Sagitário são muito dedicados e apaixonados. O amor governa a sua vida!

Saúde: Tudo corre bem no que toca à saúde.

Dinheiro: Com força e determinação conseguirá terminar com sucesso uma tarefa.

Pensamento positivo: Tenho força mesmo nos momentos mais difíceis!