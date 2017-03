Horóscopo Diário - 22 de Março

22.03.2014

Carneiro 21/3 a 20/4

Carta: A Curandeira

Conselho Do Dia: Seja reservado.

Amor: Poderá saber de algo que o deixará perturbado. Guarde para si estes assuntos e fale no momento certo.

Trabalho: Estão favorecidos acordos. No entanto, não deve falar demais, nem sobre os seus projectos futuros.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Estável.

Touro 21/4 a 21/5

Carta: O Eremita

Conselho Do Dia: Viva o dia-a-dia.

Amor: Estará com tendência a isolar-se. Há assuntos do Passado que o estão a deixar preocupado. Não se prenda tanto.

Trabalho: Poderá ter que adiar um projecto. Faça com calma o seu trabalho actual.

Dinheiro: Dificuldade nos recebimentos.

Saúde: Especial cuidado com a visão.

Gémeos 21/5 a 20/6

Carta: O Pai Universal

Conselho Do Dia: Seja corajoso.

Amor: Será um conquistador nato. Conseguirá afirmar-se e chegar ao coração da pessoa amada.

Trabalho: Estará muito nervoso e por isso irá impor-se. Cuidado pois pode levar a afastamentos.

Dinheiro: Estável, mas controle-se nos gastos.

Saúde: Sujeito a stress.

Caranguejo 21/6 a 22/7

Carta: O Sol

Conselho Do Dia: Ofereça o que tem de melhor.

Amor: Estará muito focado no amor. Dedique o seu dia à pessoa amada.

Trabalho: Faça trabalho em conjunto com outras pessoas. Nada deverá ser feito de forma independente.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Estável.

Leão 23/7 a 22/8

Carta: A Tranformação

Conselho Do Dia: Mude de atitude.

Amor: Termine de vez assuntos do Passado. Nada deverá ser levado para o presente e muito menos para o Futuro.

Trabalho: Está sujeito a alterações no seu ambiente profissional. Será algo positivo para si.

Dinheiro: Pague despesas.

Saúde: Dores ósseas.

Virgem 23/8 a 22/9

Carta: O Louco

Conselho Do Dia: Seja coerente.

Amor: Poderá perder o controlo das suas acções. Diga o que sente e nada deverá ser em vão.

Trabalho: Faça mudanças no seu trabalho. Estas alterações serão positivas para o seu futuro laboral.

Dinheiro: Gastos desmedidos.

Saúde: Controle estados depressivos.



Balança 23/9 a 22/10

Carta: A Mãe Universal

Conselho Do Dia: Seja caridoso.

Amor: Poderá ser-lhe dito algo que lhe cause instabilidade emocional. Fale sobre os seus sentimentos.

Trabalho: Dia positivo no trabalho. Exerça as suas tarefas com concentração.

Dinheiro: Ganhos.

Saúde: Especial cuidado com o estômago.

Escorpião 23/10 a 21/11

Carta: O Curandeiro

Conselho Do Dia: Seja mais descontraído.

Amor: Não assuma um estado. Viva intensamente e entregue-se mas sem compromissos.

Trabalho: Dia favorável. Conseguirá atingir os seus objectivos por isso foque-se no que é prioritário.

Dinheiro: Instável.

Saúde: Controle a tensão arterial.

Sagitário 22/11 a 21/12

Carta: O Balanço

Conselho Do Dia: Foque-se na sua energia.

Amor: Poderá ter que se afirmar perante a pessoa amada. Seja correcto com os outros, podendo demonstrar alguma frieza nas suas atitudes e palavras.

Trabalho: Conseguirá definir a sua posição. Deve ser rigoroso nos seus projectos e planos.

Dinheiro: Equilibrado.

Saúde: Alimente-se correctamente.

Capricórnio 22/12 a 19/1

Carta: Ponto de Vista

Conselho Do Dia: Seja mais independente.

Amor: Poderá sentir-se limitado no Amor. Seja mais você e confie mais em si.

Trabalho: Quererá fazer mais do que pode. Cuidado com as suas atitudes dependentes.

Dinheiro: Sujeito a despesas.

Saúde: Especial atenção à coluna.

Aquário 20/1 a 18/2

Carta: O Guia Espiritual

Conselho Do Dia: Pense bem antes de agir.

Amor: Analise a sua vida amorosa. Entenda o que quer e não quer para si.

Trabalho: Uma proposta poderá ter que se avaliada. Dê um passo de cada vez.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Estável.

Peixes 19/2 a 20/3

Carta: A Estrela

Conselho Do Dia: Sinta-se protegido pelo Universo.

Amor: Aproxime-se da pessoa amada. O dia é favorável ao amor e por isso não deixe de fazer o que mais deseja.

Trabalho: Uma proposta poderá chegar. Agarre todas as oportunidades, pois estão lá para si.

Dinheiro: Entrada extra.

Saúde: Dores nos joelhos.