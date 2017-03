Horóscopo Diário - 21 de Março

21.03.17

Sagitário

Carta do Dia: O Dependurado, que significa Sacrifício.

Amor: Tenha espírito positivo. Acredite no amor!

Saúde: Coma mais peixe. Ajuda a combater o cansaço e a ansiedade.

Dinheiro: Faça ajustes ao orçamento para não acumular dívidas.

Pensamento positivo: Todos os dias tenho o poder de mudar a minha vida para melhor!

Caranguejo

Carta do Dia: 5 de Copas, que significa Derrota.

Amor: Possíveis problemas com o seu companheiro. Façam as mudanças necessárias para melhorar a relação.

Saúde: Fortaleça o sistema imunitário tomando um suplemento vitamínico.

Dinheiro: Oiça a sua intuição.

Pensamento positivo: Escolho ser uma vencedora, não me deixo derrotar!

Capricórnio

Carta do Dia: 5 de Paus, que significa Fracasso.

Amor: Evite a teimosia. Adote um espírito mais leve!

Saúde: Para diminuir o colesterol e melhorar a circulação coma amêndoas.

Dinheiro: Possibilidade de contratempos. Com cuidado, superará todas as provas.

Pensamento positivo: Sei que tenho energia para conseguir os meus objetivos!



Aquário

Carta do Dia: 4 de Copas, que significa Desgosto.

Amor: Seja mais carinhosa para não ter desgostos.

Saúde: Sistema respiratório fragilizado. Afaste-se de ambientes poluídos.

Dinheiro: Hoje pode comprar um mimo para si.

Pensamento positivo: É nos momentos de dificuldade que me torno ainda mais forte!

Gémeos

Carta do Dia: 2 de Paus, Perda de Oportunidades.

Amor: Se errou, peça desculpa. Não perca a oportunidade de ser feliz.

Saúde: Alivie as tensões musculares com um banho quente.

Dinheiro: Previna-se contra acontecimentos inesperados. Mantenha-se alerta.

Pensamento positivo: Acredito em mim!

Leão

Carta do Dia: 3 de Espadas, que significa Amizade, Equilíbrio.

Amor: Alguém próximo pode precisar do seu apoio e compreensão.

Saúde: Cuidado com o stress. Mantenha o equilíbrio com a ajuda do ioga.

Dinheiro: Hipótese de receber um cargo de maior responsabilidade.

Pensamento positivo: Um amigo aconchega o nosso coração, mesmo quando está longe.



Touro

Carta do Dia: Valete de Paus, que significa Amigo, Notícias Inesperadas.

Amor: Pode sentir-se mais sensível. Procure a companhia de alguém especial.

Saúde: Dê um passeio, vai ajudá-la a renovar energias.

Dinheiro: É provável que se sinta desanimada no emprego. Força!

Pensamento Positivo: O pensamento positivo comanda a minha vida!

Escorpião

Carta do Dia: 4 de Paus, que significa Ocasião Inesperada, Amizade.

Amor: Pode reencontrar um amor do passado. Mantenha a serenidade.

Saúde: Para atenuar as olheiras reforce o consumo de soja.

Dinheiro: Não dê ouvidos a terceiros. Confie mais na sua intuição.

Pensamento positivo: A maior riqueza de um ser humano está na pureza do seu coração.

Peixes

Carta do Dia: 4 de Ouros, que significa Projetos.

Amor: Poderá desenvolver novos projetos a dois.

Saúde: Logo pela manhã abra as janelas de sua casa e deixe entrar as boas energias.

Dinheiro: Evite levar problemas de casa para o trabalho. Dê o seu melhor.

Pensamento positivo: Não me prendo a mágoas nem a ressentimentos. Agarro a felicidade.

Balança

Carta do Dia: 6 de Paus, que significa Ganho.

Amor: Alimente a sua relação com manifestações de carinho.

Saúde: Se lhe doem os joelhos verifique se não tem peso a mais.

Dinheiro: Aproveite as oportunidades quando elas surgirem.

Pensamento positivo: Gosto de mim, cuido de mim com amor.

Carneiro

Carta do Dia: Rainha de Ouros, que significa Ambição, Poder.

Amor: Seja mais atenciosa com a sua cara-metade.

Saúde: Beba 1,5 litros de água por dia para manter a boa forma.

Dinheiro: Pode receber uma proposta que lhe dará mais poder.

Saiba que o cristal dos nativos de Carneiro é o Jaspe Vermelho, que os protege das pessoas invejosas e de possíveis intrigas.

Pensamento positivo: Encontro dentro de mim aquilo de que preciso para vencer todos os desafios!

Virgem

Carta do Dia: O Carro, que significa Sucesso.

Amor: O seu parceiro pode fazer-lhe uma surpresa romântica. Deixe-se conquistar.

Saúde: Tenha cuidado consigo. Dormir bem é essencial.

Dinheiro: Está em maré de sorte. Aproveite para fazer um negócio ou avançar com um projeto.

Pensamento positivo: Saber viver é acordar a cada dia e sorrir à vida.