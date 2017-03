Horóscopo Diário - 20 de Março

20.03.17

Caranguejo

Carta do Dia: 4 de Espadas, que significa Inquietação, Agitação.

Amor: Hoje começa a Primavera. Cultive o amor na sua vida!

Saúde: Pode andar agitada. Faça uma massagem relaxante.

Dinheiro: Trace planos objetivos. Garanta a estabilidade.

Pensamento positivo: Sou justa e correta nas minhas ações.

Balança

Carta do Dia: 5 de Espadas, que significa Avareza.

Amor: Se discorda do seu par, tente chegar a um acordo.

Saúde: Prolongue a saúde do cérebro incluindo ovos na alimentação.

Dinheiro: Evite ser demasiado apegada aos bens materiais. O amor é o mais importante.

Pensamento positivo: Perdoo-me a mim própria!

Capricórnio

Carta do Dia: O Louco, que significa Excentricidade.

Amor: Parta à aventura, a Primavera é tempo para namorar!

Saúde: Para aliviar a sinusite faça vapores com camomila.

Dinheiro: Boas perspetivas a nível financeiro, esteja atenta.

Pensamento positivo: A sorte protege os audazes.

Leão

Carta do Dia: 8 de Paus, que significa Rapidez.

Amor: O tempo passa a correr. Desfrute de cada minuto que passa com a família.

Saúde: Pode ter uma indisposição. Cuidado com o que come.

Dinheiro: Sem preocupações. Mantenha uma atitude otimista.

Pensamento positivo: Sou criativa, descubro diariamente novas formas de viver com alegria.

Sagitário

Carta do Dia: 7 de Copas, que significa Sonhos Premonitórios.

Amor: Poderá ter a oportunidade de realizar um sonho antigo. A Primavera traz-lhe boas energias!

Saúde: Previna infeções urinárias bebendo chá de barbas de milho.

Dinheiro: Seja equilibrada no que toca ao dinheiro, mas não perca a esperança.

Pensamento positivo: É na voz da minha consciência que oiço a voz de Deus.

Gémeos

Carta do Dia: Valete de Copas, que significa Lealdade, Reflexão.

Amor: Possível desentendimento. Repense as suas atitudes e seja sempre leal.

Saúde: Abrande o ritmo. A sua saúde não é de ferro.

Dinheiro: Comece a poupar. É tarde para economia, quando a bolsa está vazia.

Pensamento positivo: Valorizo os meus amigos como um tesouro precioso.

Escorpião

Carta do Dia: 2 de Copas, que significa Amor.

Amor: O dia é dedicado aos afetos. No amor está em alta!

Saúde: Se tem tendência para sofrer de cãibras coma mais amendoins e bananas.

Dinheiro: Provável promoção na carreira.

Pensamento positivo: Digo uma palavra amiga a quem precisa de consolo.

Carneiro

Carta do Dia: O Mágico, que significa Habilidade.

Amor: Lembre-se que as relações são construídas com pequenos gestos. Seja atenciosa.

Saúde: Mantenha a boa forma fazendo uma caminhada diária.

Dinheiro: Gira as finanças com habilidade. No poupar está o ganho!

Pensamento positivo: Ajo com cautela e sabedoria para alcançar os meus objetivos.

Virgem

Carta do Dia: A Temperança, que significa Equilíbrio.

Amor: Nesta Primavera ouça mais o seu coração, mantenha o equilíbrio.

Saúde: Observe a natureza e inspire-se nela para fazer o Bem. Recupere a harmonia interior.

Dinheiro: Período equilibrado a nível material.

Pensamento positivo: Olho em frente e vejo que existe uma luz ao fundo do túnel!

Aquário

Carta do Dia: Rei de Espadas, que significa Poder, Autoridade.

Amor: Dê uma oportunidade ao amor. Ninguém nasceu para estar sozinho.

Saúde: Fumar mata. Largue o vício.

Dinheiro: Poderá ter de recorrer à sua autoridade para resolver um problema.

Pensamento positivo: Procuro com determinação e sei que vou encontrar o que desejo!

Peixes

Carta do Dia: Rei de Ouros, que significa Inteligente, Prático.

Amor: Pode dar um passo importante na sua vida afetiva.

Saúde: Irá sentir-se em plena forma.

Dinheiro: Dia ótimo para trabalhar em equipa. Várias cabeças pensam melhor do que uma.

Saiba que os nativos de Peixes estão sempre prontos a ajudar os outros, possuem uma personalidade atenciosa e muito sensível.

Pensamento positivo: Logo pela manhã começo o dia a agradecer a Deus!

Touro

Carta do Dia: Ás de Paus, que significa Energia, Iniciativa.

Amor: Tome a iniciativa e arrisque numa nova relação. A Primavera vai trazer um novo amor a quem está só!

Saúde: Faça uma dieta cuidada. Não abuse da sorte. Corte no sal e no açúcar.

Dinheiro: Mostre empenho e dedicação no seu trabalho.

Pensamento positivo: Tenho a força e a coragem necessárias para alcançar o que mais desejo.