Horóscopo Diário - 19 de Março

19.03.2017

Carneiro 21/3 a 20/4

Carta: O Balanço

Conselho Do Dia: Seja mais rigoroso.

Amor: Esclareça dúvidas. Não deixe passar “em branco” aqueles assuntos que o inquietam.

Trabalho: Poderá firmar uma situação.

Dinheiro: Seja cauteloso nos seus gastos, para não trazer desequilíbrios.

Saúde: Oscilação de peso.

Touro 21/4 a 21/5

Carta: O Ponto de Tortura

Conselho Do Dia: Seja ambicioso.

Amor: Poderá pressionar demasiado a sua cara-metade.

Trabalho: Alcance os seus objectivos. Esteja atento aos detalhes e saiba como actuar.

Dinheiro: Gastos exagerados.

Saúde: Instabilidade emocional.

Gémeos 21/5 a 20/6

Carta: A Grande Roda da Medicina

Conselho Do Dia: Aposte na sua felicidade.

Amor: Irá importar-se pouco com este sector. Por isso, poderá viver de forma independente.

Trabalho: Conseguirá alcançar os seus desejos.

Dinheiro: Gastos em proveito próprio.

Saúde: Estável.

Caranguejo 21/6 a 22/7

Carta: A Lua

Conselho Do Dia: Evite iludir-se.

Amor: Será um dia difícil. Poderá sofrer algumas desilusões. Nem tudo o que parece é.

Trabalho: Está sujeito a propostas enganosas.

Dinheiro: Seja cauteloso com os recebimentos.

Saúde: Sujeito a insónias.

Leão 23/7 a 22/8

Carta: O Louco

Conselho Do Dia: Assente as suas ideias.

Amor: Poderá perder o controlo de uma situação.

Trabalho: Está sujeito a alterações. Mantenha-se calmo e aprenda.

Dinheiro: Seja comedido nas despesas.

Saúde: Sujeito a estados depressivos.

Virgem 23/8 a 22/9

Carta: O Caos

Conselho Do Dia: Adopte uma postura optimista.

Amor: Desentendimentos poderão trazer problemas a uma relação.

Trabalho: Um projecto poderá chegar ao fim. “Quando se fecha uma porta, abre-se uma janela” e por isso não baixe os braços.

Dinheiro: Sujeito a despesas inesperadas.

Saúde: Dificuldades em recuperações.



Balança 23/9 a 22/10

Carta: O Eremita

Conselho Do Dia: Seja mais brando nos seus movimentos.

Amor: Afaste-se do que o deixa infeliz. Pense bem o que quer para si.

Trabalho: Dia favorável ao descanso. As suas energias não acompanharão um bom desempenho.

Dinheiro: Entradas lentas.

Saúde: Especial cuidado com a cervical. Evite esforços.

Escorpião 23/10 a 21/11

Carta: A Mãe Universal

Conselho Do Dia: Diga ao mundo o quão é feliz.

Amor: Se ama, diga o que sente. Hoje será correspondido.

Trabalho: Exponha as suas ideias. Os seus superiores ficarão surpreendidos consigo.

Dinheiro: Prosperidade.

Saúde: Dores no estômago.

Sagitário 22/11 a 21/12

Carta: O Sol

Conselho Do Dia: Partilhe.

Amor: Terá um dia positivo. Complete as suas horas com quem o deixa feliz.

Trabalho: Conte com apoios. Novas parcerias poderão chegar.

Dinheiro: Estão favorecidos créditos.

Saúde: Sujeito a constipações.

Capricórnio 22/12 a 19/1

Carta: O Ponto de Vista

Conselho Do Dia: Seja persistente.

Amor: Irá adoptar uma postura fria e rude com a sua cara-metade.

Trabalho: Avance em relação às suas vontades. Não deixe que façam o seu trabalho por si.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Sujeito a estados nervosos.



Aquário 20/1 a 18/2

Carta: A Pequena Roda da Medicina

Conselho Do Dia: Nada acontece por acaso. Esteja atento aos Sinais do Universo.

Amor: Pequenos problemas irão desestabilizar a sua forma de estar numa relação.

Trabalho: Conte com uma nova oportunidade.

Dinheiro: Oscilação.

Saúde: Instável.



Peixes 19/2 a 20/3

Carta: A Transformação

Conselho Do Dia: Acabe com um passado sofrido e dê boas vindas ao presente.

Amor: Uma situação chegará ao fim. Aposta mais na sua felicidade.

Trabalho: Inicie novos projectos e se possível, aposte nos seus.

Dinheiro: Poderá pagar despesas atrasadas.

Saúde: Dores ósseas.