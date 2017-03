Horóscopo Diário - 18 de Março

18.03.17

Touro

Carta do Dia: 8 de Espadas, que significa Crueldade.

Amor: Por vezes Touro é muito inseguro e por isso exige demasiado do parceiro.

Saúde: Tendência para excessos alimentares. Cuidado com a saúde!

Dinheiro: Poupe dinheiro. Ajude a sua vida a andar para a frente.

Pensamento positivo: Acredito que toda a dor pode ser vencida através da Fé!

Carneiro

Carta do Dia: Os Enamorados, que significa Escolha.

Amor: O seu coração pode ter dúvidas. Escolha o que for melhor para si.

Saúde: O stress diário prejudica o seu sistema imunitário. Descontraia.

Dinheiro: Seja humilde com os seus colegas. A simplicidade é uma virtude.

Pensamento positivo: Só erra quem está a aprender a fazer as coisas da maneira certa.

Caranguejo

Carta do Dia: Valete de Ouros, que significa Reflexão, Novidades.

Amor: Aproveite o tempo livre para estar com as pessoas que lhe são mais queridas.

Saúde: O ar puro vai fazer-lhe bem. Caranguejo beneficia muito do contacto com a Natureza.

Dinheiro: É conveniente que pense bem antes de tomar uma decisão.

Pensamento positivo: Procuro refletir bem antes de agir.

Virgem

Carta do Dia: 4 de Paus, que significa Ocasião Inesperada, Amizade

Amor: Confie mais na intuição. Não acredite em tudo o que lhe dizem.

Saúde: Tendência para tonturas. Atenção para não sofrer uma queda. Caminhe com cuidado.

Dinheiro: Os nativos de Virgem gostam de desafios. Alguém pode oferecer-lhe uma oportunidade inesperada. Aproveite.

Pensamento positivo: Vejo sempre a vida como uma oportunidade para melhorar.

Leão

Carta do Dia: 3 de Copas, que significa Conclusão.

Amor: Dê atenção à família. Não perca o contacto com as coisas mais simples.

Saúde: Possibilidade de problemas na coluna. Faça por manter uma boa postura.

Dinheiro: Pode concluir um capítulo a nível profissional. Pense em novas oportunidades.

Pensamento Positivo: Sei que todas as derrotas se podem transformar em vitórias.

Peixes

Carta do Dia: 7 de Ouros, que significa Trabalho.

Amor: Uma atitude da sua cara-metade vai dar-lhe a certeza de que fez as escolhas certas no passado.

Saúde: Faça uma dieta equilibrada. Caso contrário, poderá ter problemas. Vá ao médico.

Dinheiro: Podem surgir contratempos. Ultrapassará tudo.

Saiba que Peixes é o signo do misticismo e da fé. Estes nativos querem ver o mundo perfeito e desejam apagar o sofrimento humano da face da terra.

Pensamento positivo: Sou ousada nos meus projetos! Construo um futuro próspero!

Capricórnio

Carta do Dia: 4 de Ouros, que significa Projetos.

Amor: Cuidado com os falsos amigos. Confie mais no sexto sentido.

Saúde: Melhore o humor com um pouco de pimenta. Mas não abuse!

Dinheiro: Poder financeiro estável. Pondere abrir um novo negócio.

Pensamento positivo: Os grandes vencedores são aqueles que olham para as situações e fazem o que for preciso para melhorar.

Gémeos

Carta do Dia: A Morte, que significa Renovação.

Amor: Poderá terminar um amor que só lhe causa sofrimento e dor. Renove a sua vida.

Saúde: Atravessa um período mais agitado. Tome chá de valeriana.

Dinheiro: Possíveis dúvidas a nível material. Pense numa mudança.

Pensamento positivo: A vida é uma caixa cheia de surpresas. Depende de nós torná-las boas.

Sagitário

Carta do Dia: A Justiça, significa Justiça.

Amor: Tire proveito de todos os momentos a sós com a pessoa amada. Construa um futuro próspero.

Saúde: Possível debilidade física. Faça refeições a cada duas horas.

Dinheiro: Hoje poderá ser resolvida uma questão que a atormentava. A justiça será feita.

Pensamento positivo: Honro os meus compromissos porque sei definir prioridades.

Aquário

Carta do Dia: Rei de Espadas, que significa Poder, Autoridade.

Amor: Alimente a sua relação com manifestações de amor e carinho.

Saúde: Sentir-se-á com muita força e energia. Aproveite!

Dinheiro: A sua autoridade poderá ser posta à prova. Mantenha-se firme.

Pensamento positivo: Empenho-me para realizar o que mais ambiciono.

Escorpião

Carta do Dia: O Carro, que significa Sucesso.

Amor: Fase sentimental muito intensa. Controle os ciúmes e será mais feliz.

Saúde: Hidrate o organismo. Já sabe que beber 1,5 litros de água por dia é essencial.

Dinheiro: Fique atenta às oportunidades. O sucesso está à sua espera!

Pensamento positivo: A persistência é o caminho mais direto para o êxito.

Balança

Carta do Dia: O Sol, que significa Glória, Honra.

Amor: Amor: Os nativos de Balança são muito estáveis.

Tudo corre bem. Desfrute desta fase.

Saúde: Para libertar o stress, antes de se deitar queime incenso de lavanda.

Dinheiro: É provável que seja elogiada por um chefe. Vai sentir-se honrada.

Pensamento positivo: Procuro sempre o que é bom e belo dentro de mim.