Horóscopo Diário - 17 de Março

17.03.2017

Carneiro 21/3 a 20/4

Carta: O Guia Espiritual

Conselho Do Dia: Antes de agir, pense.

Amor: Um assunto do Passado poderá deixá-lo pensativo. Resolva com calma.

Trabalho: Procure novas saídas profissionais. A sua situação poderá estar a ser avaliada.

Dinheiro: Não gaste demasiado.

Saúde: Faça exames de rotina.

Touro 21/4 a 21/5

Carta: O Ponto de Tortura

Conselho Do Dia: Seja estratega.

Amor: Uma discussão irá deixá-lo magoado e nervoso. Não precipite nas respostas.

Trabalho: Poderá ter que manobrar uma situação para se sair bem.

Dinheiro: Gastos supérfluos.

Saúde: Ansiedade.

Gémeos 21/5 a 20/6

Carta: O Louco

Conselho Do Dia: Viva o desconhecido.

Amor: Poderá descontrolar-se aquando um atrito. Não diga o que não sente.

Trabalho: Terá dificuldades e por isso não tome decisões sem pensar.

Dinheiro: Gastos.

Saúde: Sujeito a estados depressivos.

Caranguejo 21/6 a 22/7

Carta: A Pequena Roda da Medicina

Conselho Do Dia: Deixe fluir.

Amor: Não provoque situações. O que tiver de ser seu, chegará a si.

Trabalho: Conte com imprevistos. Algo poderá não correr como idealizou.

Dinheiro: Faça movimentos.

Saúde: Oscilação energética.

Leão 23/7 a 22/8

Carta: A Mãe Universal

Conselho Do Dia: Seja amável.

Amor: Estará muito dedicado ao amor. Diga o que sente e faça progressos no Amor.

Trabalho: Está numa fase positiva. Empenhe-se e verá os resultados que deseja chegarem a si.

Dinheiro: Ganhos.

Saúde: Disfunção gastro-intestinal.

Virgem 23/8 a 22/9

Carta: O Caos

Conselho Do Dia: Mantenha a calma.

Amor: Está sujeito a críticas. Não se precipite quando falar.

Trabalho: Conte com complicações. Um projecto poderá chegar ao fim.

Dinheiro: Gastos.

Saúde: Dificuldade nas recuperações.



Balança 23/9 a 22/10

Carta: O Eremita

Conselho Do Dia: Dê tempo ao tempo.

Amor: Precisa de tempo para pensar e estabilizar as suas emoções.

Trabalho: Poderá ter que se afastar de um projecto. Com tempo terminará tarefas.

Dinheiro: Dificuldade nos recebimentos.

Saúde: Especial cuidado com a vista.

Escorpião 23/10 a 21/11

Carta: A Força da Vida

Conselho Do Dia: Insista!

Amor: Poderá sentir que os seus esforços são em vão. Continue a acreditar no Amor.

Trabalho: Com empenho conseguirá o que deseja. Por isso, não desista.

Dinheiro: Dificuldades.

Saúde: Vigie nódulos.

Sagitário 22/11 a 21/12

Carta: A Lua

Conselho Do Dia: Seja realista.

Amor: Poderão dizer-lhe algo que não corresponda à verdade. Esclareça assuntos.

Trabalho: Cuidado com o incumprimento por parte de terceiros. Seja cauteloso.

Dinheiro: Sujeito a enganos.

Saúde: Descanse mais.

Capricórnio 22/12 a 19/1

Carta: A Transformação

Conselho Do Dia: Resolva assuntos.

Amor: Iniciará uma nova fase. Algo poderá ser deixado para trás. Assuntos familiares estarão em foco no dia de hoje.

Trabalho: Um projecto poderá avançar. Dedique-se ao que é seu.

Dinheiro: Faça pagamentos.

Saúde: Dores ósseas.

Aquário 20/1 a 18/2

Carta: O Xamã

Conselho Do Dia: Tranquilize.

Amor: Não conte com desenvolvimentos. Dedique-se mais ao amor e mude atitudes.

Trabalho: Dia de tarefas rotineiras. Poderá perder o entusiasmo.

Dinheiro: Estagnado.

Saúde: Falta de força anímica.



Peixes 19/2 a 20/3

Carta: O Curandeiro

Conselho Do Dia: Descontraia mais.

Amor: Viva o amor intensamente. Dia favorável ao namoro. Por isso, saia mais e distraia-se.

Trabalho: Coloque em prática as suas ideias. Vá em frente e concentre as suas energias nos seus projectos.

Dinheiro: Entradas.

Saúde: Instável.