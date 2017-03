Horóscopo Dário - 16 de Março

16.03.17

Escorpião

Carta do Dia: 10 de Espadas, que significa Dor, Depressão, Escuridão.

Amor: Todas as pessoas têm defeitos. Seja mais compreensiva.

Saúde: Tendência para dores de cabeça. Não stresse tanto.

Dinheiro: Hoje pode sentir-se mais negativa. Evite que isso afete o seu trabalho.

Pensamento positivo: O amor de quem me ama faz sorrir a minha alma.

Leão

Carta do Dia: 5 de Paus, que significa Fracasso.

Amor: Mergulhe de cabeça no amor. Leão é um signo apaixonado e ardente.

Saúde: Tome cuidado, corre o risco de apanhar uma gripe.

Dinheiro: Continue a empenhar-se nas suas funções e evite o fracasso. O sol há-de brilhar.

Pensamento positivo: Faço as escolhas certas. Ser feliz está nas minhas mãos.

Peixes

Carta do Dia: 5 de Ouros, que significa Perda, Falha.

Amor: Controle as mudanças de humor para evitar conflitos.

Saúde: As gargalhadas despertam as células de defesa do organismo. Ria muito.

Dinheiro: Cuidado com os negócios arriscados.

Saiba que os nativos de Peixes apreciam muito o romantismo e são felizes com parceiros que lhes dêem atenção constante e segurança.

Pensamento positivo: Todos os dias aprendo coisas novas, e isso dá alegria à minha vida!



Capricórnio

Carta do Dia: 6 de Copas, que significa Nostalgia.

Amor: Pode sentir-se mais nostálgica. Concentre-se no presente. Seja feliz.

Saúde: Para perder peso e ganhar saúde coma mais saladas e sopas.

Dinheiro: Talvez não ande bem de finanças, mas lembre-se que há um anjo que olha por si!

Pensamento positivo: Tenho objetivos definidos, que me dão motivação para viver.

Caranguejo

Carta do Dia: 2 de Espadas, que significa Falsidade.

Amor: Aja com prudência. O amor exige empenho e dedicação.

Saúde: Seja otimista. A vida leva-se melhor assim.

Dinheiro: Caranguejo é um signo muito ponderado nas finanças. Reflita bem sobre um possível negócio. Não dê passos em falso.

Pensamento positivo: Sou a minha melhor amiga!



Balança

Carta do Dia: 7 de Espadas, que significa Novos Planos, Interferências.

Amor: Confie no seu companheiro. Evite que terceiros interfiram na relação.

Saúde: Balança às vezes preocupa-se demasiado. Relaxe.

Dinheiro: Empenhe-se mais nas suas tarefas. Mostre o que vale.

Pensamento positivo: Eu acredito que nos meus sonhos!



Touro

Carta do Dia: Valete de Paus, que significa Amigo, Notícias Inesperadas.

Amor: Touro é regido por Vénus, planeta do amor, e os nativos deste signo são mais felizes quando estão apaixonados! Não feche as portas ao amor!

Saúde: Faça uma caminhada por dia e mantenha os níveis de colesterol controlados.

Dinheiro: Cuide do que tem.

Pensamento Positivo: Sou atenciosa com as pessoas que me rodeiam.

Virgem

Carta do Dia: 2 de Copas, que significa Amor.

Amor: Se está sozinha em breve encontrará o amor da sua vida.

Saúde: Saúde estável. Agradeça a Deus e continue a cuidar de si.

Dinheiro: Os nativos de Virgem são perfecionistas. Tudo correrá bem neste campo.

Pensamento positivo: Os bons amigos acompanham-me sempre, mesmo que seja só em pensamento.

Carneiro

Carta do Dia: 6 de Paus, que significa Ganho.

Amor: Pode receber um presente do seu parceiro. Agradeça-lhe com o seu maior sorriso.

Saúde: Tudo estável neste campo.

Dinheiro: Período de equilíbrio no trabalho. Está em maré de sorte.

Pensamento positivo: Eu dou valor a tudo o que tenho.

Aquário

Carta do Dia: 10 de Ouros, que significa Prosperidade, Riqueza e Segurança.

Amor: A sua boa disposição ajuda a manter a família unida e feliz.

Saúde: Beba pelo menos 1,5 l de água todos os dias.

Dinheiro: Fase estável nas finanças. Amealhe o que conseguir.

Pensamento positivo: A minha vida está sempre em renovação.



Gémeos

Carta do Dia: A Roda da Fortuna, que significa Sorte em Movimento.

Amor: Deixe o seu lado divertido vir ao de cima.

Saúde: Vai sentir-se com um novo fôlego. Continue a cuidar de si.

Dinheiro: Organize as despesas e poupe para o futuro. A sorte espera por si.

Pensamento positivo: Tenho a força e a coragem necessárias para exercer a justiça na minha vida!

Sagitário

Carta do Dia: A Força, que significa Força, Domínio.

Amor: Dia marcado pela força do amor e pela cumplicidade a dois. Sagitário vive feliz ao lado de quem ama.

Saúde: Veja sempre o lado bom da vida e tudo correrá bem.

Dinheiro: Se alguém lhe deve dinheiro, ganhe coragem e cobre a dívida. Defenda o que é seu.

Pensamento positivo: Enfrento os meus medos e conquisto a minha felicidade.