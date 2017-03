Horóscopo Diário - 15 de Março

15.03.2017

Carneiro 21/3 a 20/4

Carta: O Curandeiro

Conselho Do Dia: Viva com leveza.

Amor: Um desentendimento poderá trazer instabilidade à sua vida amorosa. Não se apegue tanto às palavras.

Trabalho: Conte com muitas tarefas a desempenhar. Será um dia positivo, mas exigirá concentração.

Dinheiro: Entradas de pequenas quantias.

Saúde: Controle os níveis de colesterol.

Touro 21/4 a 21/5

Carta: Os Enamorados

Conselho Do Dia: Confie na sua intuição.

Amor: Poderá sentir-se baralhado. Deve ouvir o seu “coração” e deixar a vida fluir naturalmente sem pressões.

Trabalho: Dedique-se ao trabalho. Hoje poderá ter que se dividir entre várias áreas. Será bem sucedido.

Dinheiro: Entradas.

Saúde: Estável.

Gémeos 21/5 a 20/6

Carta: A Transformação

Conselho Do Dia: Viva o Hoje!

Amor: Não se prenda ao Passado e viva um dia de cada vez. Hoje estará positivado neste sector. Dedique-se ao Amor.

Trabalho: Inicie um novo projecto. Poderá resolver assuntos pendentes, de vez!

Dinheiro: Acabe com despesas.

Saúde: Especial cuidado com os ossos.

Caranguejo 21/6 a 22/7

Carta: O Caos

Conselho Do Dia: Veja o lado positivo da vida.

Amor: Seja cauteloso com a forma como lida com os outros. Está sujeito a discussões. Não deite tudo a perder.

Trabalho: Conte com dificuldades. Poderá ter que resolver assuntos pendentes. No entanto, se for com calma, tudo correrá como deseja.

Dinheiro: Despesas inesperadas.

Saúde: Cuidado com quedas.

Leão 23/7 a 22/8

Carta: O Louco

Conselho Do Dia: Seja coerente.

Amor: Leve a sua palavra a avante. Não se comprometa, se não souber que conseguirá cumprir.

Trabalho: Poderá ter que alterar os seus planos. Não se precipite nas decisões.

Dinheiro: Gastos desmedidos.

Saúde: Descontrolos emocionais.

Virgem 23/8 a 22/9

Carta: A Grande Roda da Medicina

Conselho Do Dia: Realize!

Amor: Dia de muito amor em que conseguirá concretizar os seus desejos. Sentir-se-á completo!

Trabalho: Irá brilhar. Exponha os seus projectos e estabeleça contactos. Está no bom caminho, rumo ao sucesso.

Dinheiro: Ganhos.

Saúde: Cuide da sua saúde.



Balança 23/9 a 22/10

Carta: O Ponto de Vista

Conselho Do Dia: Seja confiante!

Amor: Sentir-se-á limitado nas suas investidas. Caberá a si ser mais activo e aventureiro. Siga em frente com determinação.

Trabalho: Não se sinta dependente dos outros. Você é capaz e tem capacidade para mais.

Dinheiro: Gastos.

Saúde: Sujeito a tonturas.

Escorpião 23/10 a 21/11

Carta: O Guia Espiritual

Conselho Do Dia: Analise a sua vida.

Amor: Entenda o que quer e não quer para a sua vida amorosa. Dê um passo em frente, mas pensando nas consequências dos actos.

Trabalho: Está sob avaliação dos seus superiores. Dando ou não por isso, confie em si e empenhe-se.

Dinheiro: Faça melhor gestão aos seus gastos.

Saúde: Vigie a sua saúde.

Sagitário 22/11 a 21/12

Carta: O Guerreiro Espiritual

Conselho Do Dia: Aventure-se!

Amor: Está no bom caminho para alcançar a sua felicidade. No entanto, está sujeito a afastamentos.

Trabalho: Terá obstáculos no seu caminho. Conseguirá com garra atingir os seus objectivos. Ninguém o irá deter.

Dinheiro: Entradas.

Saúde: Dores na zona lombar.

Capricórnio 22/12 a 19/1

Carta: O Pai Universal

Conselho Do Dia: Seja determinado.

Amor: Um assunto do Passado poderá ter que ser debatido. Mantenha a sua palavra. Seja correcto com os outros e consigo mesmo.

Trabalho: Está numa boa fase para desenvolver projectos. Confie em si, pois poderá ascender na sua carreira.

Dinheiro: Estável, mas não gaste mais do que pode.

Saúde: Sujeito a estados nervosos.

Aquário 20/1 a 18/2

Carta: O Xamã

Conselho Do Dia: Seja ponderado.

Amor: Poderá ter que dar a sua opinião num assunto. Ouça mais e seja compreensivo quando expuserem pontos de vista diferentes do seu.

Trabalho: Fase calma e com poucos desenvolvimentos. Poderá demonstrar cansaço no seu desempenho.

Dinheiro: Entagnado.

Saúde: Faça caminhadas.



Peixes 19/2 a 20/3

Carta: A Mãe Universal

Conselho Do Dia: Dedique-se ao que o faz sentir-se bem.

Amor: Dia dedicado ao Amor e assuntos familiares. Dê atenção a todos os que o rodeiam.

Trabalho: Terá muito trabalho para desenvolver. Dia muito produtivo. Dedique-se e empenhe-se!

Dinheiro: Prosperidade.

Saúde: Dores de garganta.