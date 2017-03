Horóscopo Dário - 14 de Março

14.03.17

Leão

Carta do Dia: A Torre, que significa Convicções Erradas, Colapso.

Amor: Diga palavras positivas e tudo correrá pelo melhor.

Saúde: Coma mais fruta da época. Reforce as suas defesas.

Dinheiro: No trabalho seja mais flexível, aceite pontos de vista diferentes do seu.

Pensamento positivo: Sou honesta com as pessoas que amo, e isso tranquiliza o meu coração.

Touro

Carta do Dia: O Diabo, que significa Energias Negativas.

Amor: Acontecimentos inesperados. Fique atenta.

Saúde: Pode sentir-se mais fraca. Alimente-se bem.

Dinheiro: Fase difícil. Procure gastar menos.

Pensamento Positivo: Estou sempre protegida, Deus está sempre comigo!

Carneiro

Carta do Dia: 9 de Espadas, que significa Mau Pressentimento, Angústia.

Amor: Seja justa com as pessoas que ama. Valorize as pequenas ações.

Saúde: Corte nas gorduras e nos doces. Tudo o que é de mais faz mal.

Dinheiro: Seja responsável na gestão do seu orçamento. Está no bom caminho.

Pensamento Positivo: Confio em mim e supero todos os desafios.



Sagitário

Carta do Dia: 2 de Paus, que significa Perda de Oportunidades.

Amor: Dê mais atenção à família. Partilhe a sua alegria com quem mais ama.

Saúde: Faça exames de rotina.

Dinheiro: Possibilidade de uma mudança financeira. Esteja atenta e agarre as oportunidades.

Pensamento positivo: Acredito em mim, eu sei que sou capaz!

Virgem

Carta do Dia: 9 de Ouros, que significa Prudência.

Amor: Prepare uma surpresa ao seu par, dinamize a relação.

Saúde: Mexer-se é importante para a saúde! Faça uma caminhada por dia.

Dinheiro: Deve ter mais cuidado com a realização das suas tarefas. Seja prudente.

Pensamento Positivo: Uma personalidade forte deve ser suave e leve como uma pena!

Escorpião

Carta do Dia: O Eremita, que significa Procura, Solidão.

Amor: Evite alimentar zangas e conflitos. Dê primazia ao amor.

Saúde: Se anda com dificuldade em dormir evite ingerir cafeína após as 18 horas.

Dinheiro: Para melhorar a sua situação financeira, pondere arranjar um segundo trabalho.

Pensamento positivo: Planto sementes positivas na minha vida e sei que vou colher bons frutos.

Capricórnio

Carta do Dia: 3 de Espadas, que significa Amizade, Equilíbrio.

Amor: Esteja atenta às necessidades das pessoas que lhe são próximas.

Saúde: Atravessa um bom período. Terá energia para dar e vender.

Dinheiro: Apoie um colega que pode estar com dificuldades no trabalho.

Pensamento positivo: Vivo em paz com a minha consciência!

Caranguejo

Carta do Dia: 9 de Paus, que significa Força na Adversidade.

Amor: Os seus sentimentos podem ser postos à prova. Tenha força.

Saúde: Poupe a coluna. Evite carregar pesos.

Dinheiro: Controle as compras por impulso. Os tempos são de poupança.

Pensamento positivo: Mantenho-me fiel aos meus projetos, não desanimo!

Aquário

Carta do Dia: 8 de Copas, que significa Concretização, Felicidade.

Amor: Para que a sua relação seja feliz aposte no romantismo.

Saúde: O cálcio é importante para os ossos. Beba mais leite e coma iogurtes.

Dinheiro: Conte com a realização de um desejo no plano material.

Pensamento positivo: Sou verdadeira com os outros e comigo mesma.

Gémeos

Carta do Dia: 10 de Copas, que significa Felicidade.

Amor: A sua relação está mais forte do que nunca. Viverá dias felizes.

Saúde: Mantenha-se jovem e ativa fazendo exercício físico.

Dinheiro: O esforço que tem dedicado ao trabalho será recompensado.

Pensamento positivo: Sou boa e justa pois sei que serei feliz.

Peixes

Carta do Dia: Rei de Ouros, que significa Inteligente, Prático.

Amor: Possibilidade de assumir uma relação séria que lhe trará alegria.

Saúde: Irá sentir-se cheia de ânimo. Aproveite para passear.

Dinheiro: Dia ótimo para trabalhar em equipa.

Saiba que o signo de Peixes é regido por Neptuno, que lhe dá uma imaginação fértil e uma intuição apurada.

Pensamento positivo: Eu aceito e perdoo os outros e a mim mesma.

Balança

Carta do Dia: Ás de Ouros, que significa Harmonia e Prosperidade.

Amor: Controle o ciúme. Mantenha a harmonia na relação.

Saúde: Evite problemas nos rins, diminua o consumo de sal e beba muita água.

Dinheiro: Uma pessoa próxima pode pedir-lhe dinheiro. Seja prudente.

Pensamento positivo: Procuro ser generosa para com todos os que me rodeiam.