Horóscopo Diário - 13 de Março

13.03.17

Peixes

Carta do Dia: A Torre, que significa Convicções Erradas, Colapso.

Amor: Reveja as suas atitudes e evite contratempos.

Saúde: Para tratar a retenção de líquidos tome chá de freixo.

Dinheiro: Esforce-se para fazer um pé-de-meia. No futuro irá dar-lhe jeito.

Saiba que os nativos de Peixes têm uma natureza gentil e muito sensível.

Pensamento positivo: Cultivo a alegria no meu coração e sei que ela me dá bons frutos.

Sagitário

Carta do Dia: 9 de Espadas, que significa Mau Pressentimento, Angústia.

Amor: Prepare um programa a dois. Combata a rotina.

Saúde: Para os problemas respiratórios faça vapores com raiz de gengibre.

Dinheiro: Se anda pouco dedicada ao trabalho tome cuidado.

Pensamento Positivo: Eu acredito nos meus sonhos!

Balança

Carta do Dia: 7 de Copas, que significa Sonhos Premonitórios.

Amor: Se errou, reconheça. A teimosia não leva a lugar nenhum.

Saúde: Para perder peso tome chá verde com gengibre fresco ralado.

Dinheiro: Empenhe-se e colherá bons resultados.

Pensamento positivo: Tenho maturidade para tomar as decisões certas.

Capricórnio

Carta do Dia: 7 de Espadas, que significa Novos Planos, Interferências.

Amor: Evite que terceiros interfiram no seu relacionamento. Confie no seu amor.

Saúde: Vigie o seu sono. Deitar cedo e cedo erguer dá saúde e faz crescer.

Dinheiro: Seja mais ponderada nas despesas. Pense no futuro.

Pensamento positivo: Sou prudente nos meus atos e palavras.

Caranguejo

Carta do Dia: 7 de Ouros, que significa Trabalho.

Amor: Sentirá maior necessidade de estar com os seus amigos. Organize um encontro.

Saúde: Sempre que possível dê um passeio. Renove as energias.

Dinheiro: Período intenso no trabalho. Concentre-se e tudo correrá bem.

Pensamento positivo: Não sou escrava do juízo alheio, vivo de acordo com a minha consciência.

Touro

Carta do Dia: O Louco, que significa Excentricidade.

Amor: Dê segurança ao seu par.

Saúde: Previna-se do reumatismo com soja e abacate.

Dinheiro: Bom momento para fazer uma compra que deseja. Arrisque.

Pensamento Positivo: Sei que aos olhos de Deus somos todos irmãos.

Virgem

Carta do Dia: Ás de Paus, que significa Energia, Iniciativa.

Amor: Os momentos de romantismo estão em alta.

Saúde: Está cheia de energia. Use-a para fazer algum exercício.

Dinheiro: Possibilidade de abraçar novos projetos. Terá espírito de iniciativa.

Pensamento positivo: Eu mereço ter sucesso!

Escorpião

Carta do Dia: A Temperança, que significa Equilíbrio.

Amor: Evite dar ouvidos a boatos. Ouça o seu coração.

Saúde: Observe a natureza e recupere a harmonia interior.

Dinheiro: Período equilibrado nas finanças. Desfrute desta fase.

Pensamento positivo: Tenho Fé em todos os momentos, Deus está sempre comigo!

Aquário

Carta do Dia: O Mundo, que significa Fertilidade.

Amor: Um familiar pode necessitar de conselhos. Dê-lhe o seu apoio e compreensão.

Saúde: Para as infeções dos ouvidos coma alimentos ricos em Vitamina A, como batata-doce e espinafres.

Dinheiro: Período fértil para novos negócios. Arrisque!

Pensamento positivo: Procuro que a Luz Divina esteja sempre comigo!

Leão

Carta do Dia: 2 de Copas, que significa Amor.

Amor: O amor alegra a sua vida. Mantenha-se otimista.

Saúde: Para eliminar o ácido úrico coma aipo.

Dinheiro: Fase favorável no que respeita ao dinheiro. Pensamento Positivo: O Amor vence todas as barreiras.

Gémeos

Carta do Dia: O Julgamento, que significa Novo Ciclo de Vida.

Amor: Pode romper com o passado e iniciar um novo ciclo de vida a nível amoroso.

Saúde: Possíveis dores musculares. Faça um emplastro de álcool com gengibre.

Dinheiro: Será elogiada pelo seu trabalho e dedicação.

Pensamento positivo: Com confiança e fé em Deus consigo ultrapassar todos os momentos.

Carneiro

Carta do Dia: Rei de Copas, que significa Poder de Concretização, Respeito.

Amor: O dia promete ser animado. Faça um jantar especial para o seu par.

Saúde: Coma alimentos ricos em vitaminas. A sua energia vai ficar em alta!

Dinheiro: As finanças estão estáveis. Poderá concretizar um sonho.

Pensamento positivo: Supero todos os desafios porque acredito em mim.