Horóscopo Diário - 11 de Março

11.03.17

Aquário

Carta do Dia: 10 de Espadas, que significa Dor, Depressão, Escuridão.

Amor: Faça uma surpresa ao seu par. Dê cor aos dias mais escuros.

Saúde: Poderá sentir-se triste ou deprimida. Saia de casa para distrair-se.

Dinheiro: Para que o equilíbrio financeiro reine na sua vida deve controlar as despesas.

Pensamento positivo: Deus ama-me e quer ver-me sempre feliz.

Carneiro

Carta do Dia: O Diabo, que significa Energias Negativas.

Amor: Mostre os seus sentimentos sem receios. O amor é para ser vivido intensamente.

Saúde: Controle o peso. Não sobrecarregue as articulações.

Dinheiro: Combata as energias negativas. O sucesso está para breve.

Pensamento Positivo: O Amor habita o meu coração!

Balança

Carta do Dia: 5 de Copas, que significa Derrota.

Amor: Se plantar com carinho as sementes do amor, verá que dão bons frutos.

Saúde: Coma chocolate negro. Ajuda a manter a saúde do coração.

Dinheiro: Finanças equilibradas. Afaste os sentimentos de derrota.

Pensamento positivo: Quando estou triste, penso nas coisas boas que tenho à minha volta e isso faz-me sorrir.

Caranguejo

Carta do Dia: 5 de Paus, que significa Fracasso.

Amor: Converse com o seu par. O diálogo é essencial para que uma relação se mantenha saudável.

Saúde: Faça caminhadas diárias. Previna doenças do coração.

Dinheiro: Período estável. Realce as suas capacidades e potencialidades.

Pensamento Positivo: O diálogo leva ao entendimento.

Leão

Carta do Dia: 4 de Espadas, que significa Inquietação, Agitação.

Amor: É possível que se sinta muito sensível e inquieta. Procure a companhia de amigos.

Saúde: Seja positiva e verá que se acalma.

Dinheiro: Período de maior agitação no trabalho. Cumpra todos objetivos mantendo a cabeça fria.

Pensamentos positivos: Estou disponível para as alegrias que cada novo dia me traz!

Sagitário

Carta do Dia: 2 de Ouros, que significa Dificuldade, Indolência.

Amor: Passe mais tempo junto da família. Ganhe novas forças.

Saúde: Combata a falta de ânimo comendo bananas e maçãs. Dão energia rápida.

Dinheiro: Fase mais difícil. Jogue sempre pelo seguro.

Pensamento positivo: O trabalho é a grande escola da vida.

Peixes

Carta do Dia: Os Enamorados, que significa Escolha.

Amor: A harmonia reinará no seu lar. Aproveite para fortalecer a relação.

Saúde: Aprenda a relaxar, faça uma caminhada ou dedique-se a um passatempo que a ajude a descontrair.

Dinheiro: Seja humilde com os seus colegas. A simplicidade é uma virtude.

Saiba que os nativos de Peixes são encantadores e possuem um ótimo temperamento, mas precisam do seu espaço e que os deixem sonhar.

Pensamento positivo: Sou feliz comigo mesma de corpo e alma.

Virgem

Carta do Dia: 5 de Espadas, que significa Avareza.

Amor: Pense mais nos sentimentos do seu par. Concentre-se em fazê-lo feliz.

Saúde: O negativismo faz mal à saúde. Afaste os maus pensamentos.

Dinheiro: Não seja avarenta. A generosidade pode trazer-lhe valiosas recompensas.

Pensamento positivo: Sigo a minha intuição, sei que ela é a minha mais sábia conselheira.

Capricórnio

Carta do Dia: Cavaleiro de Ouros, que significa Pessoa Útil, Maturidade.

Amor: Pode ser útil a uma pessoa próxima que atravessa um problema.

Saúde: Se tem peso a mais, é conveniente que perca alguns quilos. Faça uma pequena dieta.

Dinheiro: Concentre-se nas suas funções e desempenhe-as com prazer.

Pensamento positivo: Aceito as minhas limitações. Vivo alegre e otimista.

Touro

Carta do Dia: 4 de Ouros, que significa Projetos.

Amor: Se gosta de alguém tome a iniciativa. Corra atrás da felicidade.

Saúde: Prováveis dores de dentes. Evite bebidas muito quentes ou demasiado frias.

Dinheiro: Seja contida nas despesas. Gaste apenas o que tem.

Pensamento positivo: Graças ao meu espírito de iniciativa alcanço aquilo que desejo.

Gémeos

Carta do Dia: Rainha de Paus, que significa Poder Material.

Amor: Coloque o amor acima de tudo. Seja mais atenciosa com o seu companheiro.

Saúde: Vigie o sistema respiratório. Evite mudanças bruscas de temperatura.

Dinheiro: Conclua tudo aquilo que começa. Terá mais poder material.

Pensamento positivo: Cada um de nós tem o poder de defender aquilo em que acredita.

Escorpião

Carta do Dia: O Sol, que significa Glória, Honra.

Amor: Espalhe alegria e bem-estar à sua volta. Leve a harmonia para o seu lar.

Saúde: Pode sentir-se cansada. Alimente-se melhor para repor energias.

Dinheiro: Irá conhecer a glória a nível material. Quem sabe se não será um prémio?

Pensamento positivo: A Natureza está repleta das maravilhas de Deus. Inspiro-me nela.