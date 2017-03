Horóscopo Diário - 10 de Março

10.03.2017

Carneiro 21/3 a 20/4

Carta: O Curandeiro

Conselho Do Dia: Viva com intensidade.

Amor: Estará muito namoradeiro. Seja cauteloso e não iluda outras pessoas.

Trabalho: Terá muitas tarefas a seu cargo. Estabeleça prioridades.

Dinheiro: Entradas.

Saúde: Especial cuidado com o colesterol.

Touro 21/4 a 21/5

Carta: O Balanço

Conselho Do Dia: Seja firme.

Amor: Está sujeito a conflitos. Esclareça assuntos para que não deixem margem para dúvidas.

Trabalho: Poderá ter que tratar de situações burocráticas.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Estável.

Gémeos 21/5 a 20/6

Carta: A Mãe Universal

Conselho Do Dia: Seja amável.

Amor: Apesar de se sentir insatisfeito com uma situação, irá falar sobre o que o apoquenta.

Trabalho: Faça as suas tarefas com confiança. Terá respostas positivas.

Dinheiro: Ganhos.

Saúde: Estável.

Caranguejo 21/6 a 22/7

Carta: O Xamã

Conselho Do Dia: Seja ponderado.

Amor: Poderá sentir-se triste. A sua situação não terá evoluções, mas faça-se ouvir.

Trabalho: Estará positivado, mas a sua energia não corresponderá às tarefas que tem em “mãos”.

Dinheiro: Estagnado.

Saúde: Cansaço.

Leão 23/7 a 22/8

Carta: O Ponto de Vista

Conselho Do Dia: Veja o lado positivo da vida.

Amor: Poderá sentir-se preso a um assunto do Passado. Entenda a melhor forma de se libertar do que o deixa triste.

Trabalho: Terá dificuldade em realizar as suas tarefas. Confie em si e nas suas capacidades.

Dinheiro: Despesas.

Saúde: Sujeito a tonturas.

Virgem 23/8 a 22/9

Carta: A Transformação

Conselho Do Dia: Viva com alegria.

Amor: Termine de vez com assuntos que o deixem aborrecido.

Trabalho: Inicie uma nova fase. Tenha garra e desenvolva os projectos em que acredita.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Dores na coluna.



Balança 23/9 a 22/10

Carta: O Caos

Conselho Do Dia: Seja optimista.

Amor: Assuntos do Passado poderão perturbá-lo. Está sujeito a discussões.

Trabalho: Aja com calma. Não se precipite nas suas decisões. Algo poderá correr menos bem.

Dinheiro: Despesas inesperadas.

Saúde: Dificuldade nas recuperações.

Escorpião 23/10 a 21/11

Carta: A Pequena Roda da Medicina

Conselho Do Dia: Avance!

Amor: Poderá ter surpresas. Algo de muito bom poderá acontecer hoje.

Trabalho: Agarre novas oportunidades. Hoje poderá sonhar “alto”.

Dinheiro: Faça movimentos.

Saúde: Oscilações no humor.

Sagitário 22/11 a 21/12

Carta: A Estrela

Conselho Do Dia: Seja positivo.

Amor: Uma situação poderá deixá-lo aborrecido, mas conseguirá resolver facilmente assuntos.

Trabalho: Poderá deixar para trás um projecto. No entanto, terá boas notícias a chegarem.

Dinheiro: Ganhos extra.

Saúde: Dores nos joelhos.

Capricórnio 22/12 a 19/1

Carta: A Curandeira

Conselho Do Dia: Seja recatado.

Amor: Hoje estará muito misterioso. Poderá guardar segredos numa relação.

Trabalho: Poderá saber de algo e ter discussões no seu ambiente laboral. Aja com cautela.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Estável.

Aquário 20/1 a 18/2

Carta: O Ponto de Tortura

Conselho Do Dia: Estabilize energias.

Amor: Estará desconfortável com um assunto. Poderá sentir-se mais nervoso do que habitual.

Trabalho: Poderá manobrar um assunto para conseguir que um projecto avance.

Dinheiro: Gastos supérfluos.

Saúde: Instabilidade emocional.



Peixes 19/2 a 20/3

Carta: O Sol

Conselho Do Dia: Encha-se de boas energias.

Amor: Estará muito dedicado aos outros. Poderá ter que ajudar alguém. Apoie quem ama.

Trabalho: Faça trabalhos em equipa. Nada deverá ser feito sozinho.

Dinheiro: Faça doações.

Saúde: Sujeito a constipações.