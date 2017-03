Horóscopo Diário - 09 de Março

09.03.17

Balança

Carta do Dia: 2 de Paus, que significa Perda de Oportunidades.

Amor: Controle o orgulho e verá como a sua relação melhora.

Saúde: Poderá andar mais frágil. Procure descansar mais.

Dinheiro: Alguém pode falar-lhe de uma nova oportunidade de rendimento. Aproveite!

Pensamento positivo: Os meus objetivos dão bons resultados, porque acredito neles!

Caranguejo

Carta do Dia: 10 de Paus, que significa Sucessos Temporários, Ilusão.

Amor: Esclareça os mal-entendidos que surjam com o seu par. É a conversar que nos entendemos.

Saúde: Controle as emoções. A instabilidade prejudica a sua saúde.

Dinheiro: Trabalhe sempre com afinco para que o sucesso seja garantido.

Pensamento positivo: Não perco o contacto com as coisas mais simples da vida.

Escorpião

Carta do Dia: 6 de Copas, que significa Nostalgia.

Amor: Hoje poderá sentir-se nostálgica e triste. Saia para distrair-se.

Saúde: Uma dieta rica em vitaminas faz milagres por si!

Dinheiro: Coloque em prática as suas ideias.

Pensamento Positivo: As tristezas não pagam dívidas. Ponho um sorriso nos lábios e sei que me sentirei melhor.

Aquário

Carta do Dia: 8 de Paus, que significa Rapidez.

Amor: Momento favorável para novos encontros. Ganhe coragem!

Saúde: Faça análises com regularidade. Vigie a saúde.

Dinheiro: Terá energia para terminar um trabalho com muita rapidez. Força!

Pensamento Positivo: Sei que tenho força para alcançar os meus sonhos.

Leão

Carta do Dia: 3 de Espadas, que significa Amizade, Equilíbrio.

Amor: Evite magoar as pessoas de quem mais gosta. Seja paciente.

Saúde: Possíveis dores na coluna. Não faça esforços.

Dinheiro: Nada a preocupará a este nível. Tudo estará em equilíbrio.

Pensamento positivo: Sou uma pessoa simples. Assim tenho bons amigos.

Peixes

Carta do Dia: 6 de Paus, que significa Ganho.

Amor: Bom ambiente familiar e sentimental. Está em plena harmonia.

Saúde: Possíveis dores de garganta. Agasalhe-se à noite.

Dinheiro: É provável que receba uma promoção. Parabéns!

Saiba que Peixes é favorecido pelas cores claras, especialmente azul e verde-água, que lhe dão serenidade e paz interior.

Pensamento positivo: É importante valorizar mais os afetos.

Capricórnio

Carta do Dia: 3 de Ouros, que significa Poder.

Amor: Declare-se à pessoa que ama! Não espere que o amor vá ter consigo!

Saúde: Período calmo, sem preocupações de maior. Vai sentir-se bem.

Dinheiro: Lute pelos objetivos que pretende atingir. Você é capaz de tudo.

Pensamento positivo: Procuro ter sempre uma postura empenhada, quer no trabalho quer na vida.

Virgem

Carta do Dia: A Papisa, que significa Estabilidade, Estudo e Mistério.

Amor: Dê muito carinho e afeto à pessoa que ama. Assim, a união ficará mais estável.

Saúde: Faça uma dieta livre de gorduras e fique em forma para o verão.

Dinheiro: Período calmo. Aproveite para se organizar.

Pensamento positivo: O meu espírito fica mais leve quando digo aquilo que sinto com serenidade.

Carneiro

Carta do Dia: 10 de Ouros, que significa Prosperidade, Riqueza e Segurança.

Amor: Fase propícia a novos amores. Abra a pestana!

Saúde: Poderá sentir-se mais ansiosa. Pensamentos positivos!

Dinheiro: Empenhe-se no que está a fazer. Será bem-sucedida!

Pensamento positivo: Trato a minha família com muito amor. São um bem precioso.

Touro

Carta do Dia: 10 de Copas, que significa Felicidade.

Amor: A sua vida amorosa conhecerá dias muito felizes. Viva sem receios.

Saúde: Para prevenir problemas de osteoporose e dores nos ossos tome um suplemento de cálcio.

Dinheiro: O seu esforço poderá ser recompensado.

Pensamento Positivo: Quero alcançar a paz de espírito. Serei mais feliz.

Gémeos

Carta do Dia: Rainha de Ouros, que significa Ambição, Poder.

Amor: Seja menos possessiva. Amar é dar liberdade.

Saúde: Cuidado com os cafés que toma por dia. Mantenha a tensão arterial controlada.

Dinheiro: No trabalho, mostre-se disponível para ajudar os colegas.

Pensamento positivo: Dedico o meu tempo à realização de coisas úteis a mim e aos outros.

Sagitário

Carta do Dia: A Força, que significa Força, Domínio.

Amor: No campo sentimental tudo corre de feição. Desfrute.

Saúde: Beba pelo menos 1,5 l de água. Nunca é demais reforçar!

Dinheiro: Se alguém lhe deve dinheiro, ganhe coragem e cobre a dívida. Defenda o que é seu.

Pensamento positivo: A vida é um dom maravilhoso, que agradeço todos os dias.