Horóscopo Diário - 08 de Março

08.03.2017

Carneiro 21/3 a 20/4

Carta: O Xamã

Conselho Do Dia: Seja compreensivo.

Amor: Está sujeito a desentendimentos. No entanto, ouça o que têm para lhe dizer não fazendo julgamentos.

Trabalho: Apesar de estar bem, neste sector, não conte com desenvolvimentos. Estará muito apático.

Dinheiro: Estagnado.

Saúde: Desgaste físico e psicológico.

Touro 21/4 a 21/5

Carta: A Estrela

Conselho Do Dia: Confie no Universo.

Amor: Dedique-se ao amor. Estará muito apaixonado. Aproveite o dia para dizer o quanto ama o seu par. Será correspondido.

Trabalho: Receberá uma boa notícia. Algo de bom está para chegar, por isso aproveite novas oportunidades.

Dinheiro: Ganho extra.

Saúde: Estável.

Gémeos 21/5 a 20/6

Carta: A Pequena Roda da Medicina

Conselho Do Dia: Deixe fluir.

Amor: Está sujeito a complicações. Poderá afastar-se da pessoa amada. Não provoque situações.

Trabalho: Terá capacidade para resolver imprevistos. Use a sua sabedoria para evoluir na carreira.

Dinheiro: Instável.

Saúde: Dê continuidade a tratamentos.

Caranguejo 21/6 a 22/7

Carta: A Curandeira

Conselho Do Dia: Siga a sua intuição.

Amor: Poderá saber de algo que o deixará preocupado. Não reaja e guarde para si, segredos.

Trabalho: Se puder inscreva-se em cursos ou formações. Hoje o dia é favorável para adquirir novos conhecimentos.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Faça um check-up.

Leão 23/7 a 22/8

Carta: A Lua

Conselho Do Dia: Seja realista.

Amor: Poderá deixar-se influenciar pelo que lhe disserem. Desconfie demais. Nem sempre estarão a dizer a verdade.

Trabalho: Está sujeito a intrigas. Previna-se e não se deixe envolver.

Dinheiro: Confira pagamentos.

Saúde: Descanse mais.



Virgem 23/8 a 22/9

Carta: Os Enamorados

Conselho Do Dia: Não viva com dúvidas.

Amor: Poderá sentir-se baralhado em relação a um assunto do Passado. Confie no Amor e deixe fluir.

Trabalho: Divida-se entre várias tarefas. Conseguirá fazer face ao que lhe é incutido.

Dinheiro: Faça pagamentos.

Saúde: Estável.



Balança 23/9 a 22/10

Carta: O Balanço

Conselho Do Dia: Seja coerente.

Amor: Poderá ter que esclarecer um assunto para desbloquear mal entendidos. Mostre firmeza nas suas decisões.

Trabalho: Conseguirá oficializar uma situação. Terá capacidade para avançar com os seus projectos.

Dinheiro: Seja regrado nas despesas.

Saúde: Alimente-se correctamente.

Escorpião 23/10 a 21/11

Carta: O Guerreiro Espiritual

Conselho Do Dia: Seja aventureiro.

Amor: Terá progressos no Amor. Avance e dedique-se com confiança à pessoa amada.

Trabalho: As barreiras serão superadas. Nada o irá deter, nem tema em arriscar.

Dinheiro: Ganhos.

Saúde: Recuperações rápidas.

Sagitário 22/11 a 21/12

Carta: A Transformação

Conselho Do Dia: Seja feliz Hoje.

Amor: Um assunto do Passado será resolvido. Não tenha medo de falar, nem expor o seu ponto de vista.

Trabalho: Terá facilidade em iniciar uma nova actividade. Poderá terminar um trabalho em prol de outro.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Dores reumáticas.

Capricórnio 22/12 a 19/1

Carta: O Curandeiro

Conselho Do Dia: Descontraia mais.

Amor: Deixe-se envolver pelos momentos prazerosos que a vida lhe trouxer. Não se comprometa, mas viva intensamente.

Trabalho: Faça as suas tarefas com concentração. Não se disperse e seja mais responsável.

Dinheiro: Entradas de pequenas quantias.

Saúde: Controle a tensão arterial.

Aquário 20/1 a 18/2

Carta: A Grande Roda da Medicina

Conselho Do Dia: A solução está em si.

Amor: Estará confortável com a sua situação actual. Hoje ofereça a si mesmo um dia diferente.

Trabalho: Estão favorecidas actividades por conta própria. Faça contactos que o ajudem a implementar os seus projectos.

Dinheiro: Entradas.

Saúde: Estável.



Peixes 19/2 a 20/3

Carta: O Ponto de Tortura

Conselho Do Dia: Seja ambicioso.

Amor: Estará muito instável a nível emocional. Poderá fazer jogadas para alcançar os seus desejos.

Trabalho: Cuidado com quem lida. Alguém poderá prejudicá-lo. Seja cauteloso e não se deixe influenciar.

Dinheiro: Gastos exagerados.

Saúde: Sujeito a ansiedade.