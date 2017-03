Horóscopo Diário - 07 de Março

07.03.17

Caranguejo

Carta do Dia: A Torre, que significa Convicções Erradas, Colapso.

Amor: A família pode exigir muito de si. Aprenda a dizer não.

Saúde: Um passeio diário ajuda a prevenir doenças do coração.

Dinheiro: Evite o colapso profissional investindo em novos projetos.

Pensamento positivo: Quando a tristeza bate à minha porta, peço ao meu Anjo da Guarda que a mande embora.

Touro

Carta do Dia: O Dependurado, que significa Sacrifício.

Amor: Pode sentir necessidade de se isolar. Aproveite para tomar decisões. Mude de vida.

Saúde: Descanse para recuperar forças.

Dinheiro: Momento estável, mas desconfie do dinheiro fácil.

Pensamento positivo: Amigo é aquele que nos abraça com as palavras certas, mesmo quando está longe.

Virgem

Carta do Dia: A Lua, que significa Falsas Ilusões.

Amor: Afaste as ilusões. Mantenha os pés assentes na terra e seja feliz.

Saúde: Adote uma boa alimentação. É meio caminho andado para manter uma saúde de ferro.

Dinheiro: Os seus talentos poderão trazer-lhe dinheiro extra.

Pensamento positivo: Evito criar falsas ilusões concentrando-me no presente.

Capricórnio

Carta do Dia: 9 de Ouros, que significa Prudência.

Amor: Um amigo pode pedir-lhe conselhos. Seja sincera e ajude-o.

Saúde: Para manter uma pele saudável beba bastante água.

Dinheiro: Desempenhe as tarefas com prudência. Será recompensada.

Pensamento positivo: Vivo de uma forma sábia.



Peixes

Carta do Dia: Valete de Copas, que significa Lealdade, Reflexão.

Amor: A sua lealdade vai conquistar e seduzir o amor da sua vida.

Saúde: Tudo estável neste campo.

Dinheiro: Boa fase para refletir sobre a sua carreira.

Saiba que quem tem ascendente Peixes é sonhador, romântico e intuitivo.

Pensamento positivo: Tenho paciência e estou em paz com o processo natural da vida.

Balança

Carta do Dia: Valete de Paus, que significa Amigo, Notícias Inesperadas.

Amor: Reencontrará um amigo. Passarão bons momentos juntos.

Saúde: Se sofrer de retenção de líquidos tome chá de cavalinha.

Dinheiro: Período calmo no trabalho e nas finanças.

Pensamento positivo: Sou empenhada e sei que dessa forma alcançarei a vitória!

Gémeos

Carta do Dia: 2 de Copas, que significa Amor.

Amor: O amor poderá chegar à sua vida. Mantenha-se otimista.

Saúde: Abra as janelas de casa e deixe as boas energias entrarem.

Dinheiro: Período favorável a ganhos inesperados. Pode respirar de alívio.

Pensamento positivo: Sou pura e sincera nas minhas amizades.

Sagitário

Carta do Dia: 8 de Copas, que significa Concretização, Felicidade.

Amor: Empenhe-se em realizar um desejo da sua cara metade.

Saúde: Alivie as dores musculares fazendo alongamentos durante o dia.

Dinheiro: Possibilidade de receber um aumento de ordenado.

Pensamento positivo: Todos os dias espalho o meu sorriso pelos que me rodeiam. Crio um Mundo mais feliz.

Aquário

Carta do Dia: Rei de Espadas, que significa Poder, Autoridade.

Amor: Para resolver uma desavença com o seu companheiro não tema ser autoritária. Tudo ficará bem.

Saúde: Corte no sal e no açúcar. Fazem mal à saúde.

Dinheiro: Vigie a conta bancária. Pode andar a gastar de mais.

Pensamento positivo: Aprendo a viver com sentido e objetivos.

Leão

Carta do Dia: Ás de Espadas, que significa Sucesso.

Amor: Surpreenda o seu parceiro. Arrisque mais na sua vida amorosa.

Saúde: Evite cometer excessos. Guarde os abusos alimentares para um único dia na semana.

Dinheiro: Arrisque na vida profissional.

Pensamento Positivo: Nunca deixo de sonhar!

Escorpião

Carta do Dia: A Força, que significa Força, Domínio.

Amor: Seja mais paciente com o seu amor.

Saúde: Coma fruta e legumes e seja jovem por mais tempo.

Dinheiro: Se alguém lhe deve dinheiro, ganhe coragem e cobre a dívida. Defenda o que é seu.

Pensamento positivo: Graças à minha força e confiança em mim própria venço todos os obstáculos.

Carneiro

Carta do Dia: O Mundo, que significa Fertilidade.

Amor: Pode tomar uma decisão importante.

Saúde: Está cheia de força e vitalidade.

Dinheiro: Período favorável a novos negócios. Estude as hipóteses que tem.

Pensamento positivo: Todos os dias agradeço ao Universo as graças que me dá.