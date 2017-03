Horóscopo Diário - 06 de Março

06.03.17

Touro

Carta do Dia: O Diabo, que significa Energias Negativas.

Amor: Passe mais tempo com a família.

Saúde: Pode sentir que anda com energias negativas. Não tem razões para isso. Siga em frente.

Dinheiro: Faça um balanço dos gastos e estipule um orçamento.

Pensamento Positivo: Agradeço todos os dias a Deus a vida maravilhosa que me deu.

Peixes

Carta do Dia: 4 de Copas, que significa Desgosto.

Amor: Se anda com um desgosto converse com o seu par e esclareçam a situação.

Saúde: O seu sistema imunitário está em baixo. Coma papas de aveia e tome mais vitaminas.

Dinheiro: Procure uma nova forma de aumentar os rendimentos. Crie um futuro sólido.

Saiba que os nativos de Peixes são regidos por Neptuno, o planeta da imaginação, da fantasia e do sexto sentido.

Pensamento positivo: Com palavras e gestos de carinho suavizo o coração.

Caranguejo

Carta do Dia: 5 de Ouros, que significa Perda, Falha.

Amor: Tendência para flutuações de humor. Acalme-se.

Saúde: Invista mais tempo no seu bem-estar, dedique-se a passatempos que a distraiam.

Dinheiro: Faça novas aprendizagens para poder evoluir.

Pensamento positivo: Com força e coragem consigo atingir todos os objetivos.

Leão

Carta do Dia: 10 de Paus, que significa Sucessos Temporários, Ilusão.

Amor: O seu poder de sedução está em alta.

Saúde: Cuidado com as dietas muito rigorosas, pode ficar com anemia.

Dinheiro: Concentre-se nas suas tarefas e faça com que o seu sucesso perdure por muitos anos.

Pensamento positivo: A felicidade alegra o meu coração!

Escorpião

Carta do Dia: 2 de Ouros, que significa Dificuldade, Indolência.

Amor: Cuidado com a opinião de quem não é digno de confiança.

Saúde: A indolência prejudica a sua criatividade. Anime-se!

Dinheiro: O trabalho pode andar mais difícil. Rodeie-se de pessoas positivas.

Pensamento positivo: Aceito os desafios que a vida me oferece.

Carneiro

Carta do Dia: O Eremita, que significa Procura, Solidão.

Amor: Pode sentir-se sozinha. Procure a companhia de alguém querido.

Saúde: Cuide de si. Peça ao médico para fazer exames gerais.

Dinheiro: Contenha as despesas. Não se deixe levar pelo impulso.

Pensamento positivo: Sigo a mensagem de Cristo e amo o próximo como a mim mesma.



Gémeos

Carta do Dia: Valete de Espadas, que significa Vigilante e Atento.

Amor: Seja atenciosa. Leve a alegria para o seu lar.

Saúde: Pratique exercício físico para manter as articulações a funcionar.

Dinheiro: Possibilidade de novas propostas. Fique alerta.

Pensamento positivo: Tenho domínio sobre os meus pensamentos, atraio para a minha vida aquilo em que penso.

Balança

Carta do Dia: 4 de Espadas, que significa Inquietação, Agitação.

Amor: Toda a gente merece uma segunda oportunidade. Saiba perdoar.

Saúde: Pode andar inquieta. Beba um chá de tília para acalmar.

Dinheiro: O trabalho não é tudo. Faça atividades que lhe deem prazer.

Pensamento positivo: O poder está dentro de mim!

Capricórnio

Carta do Dia: 4 de Paus, que significa Ocasião Inesperada, Amizade.

Amor: A sua cara-metade poderá fazer-lhe uma surpresa. Saúde: Para melhorar a postura aposte no exercício físico.

Dinheiro: Se tem capital para investir, aconselhe-se com quem sabe.

Pensamento Positivo: Tenho confiança em mim, sei que sou capaz!

Virgem

Carta do Dia: Ás de Espadas, que significa Sucesso.

Amor: Esta fase é favorável a demonstrações de amor.

Saúde: Evite cometer excessos. Guarde os abusos alimentares para um único dia na semana.

Dinheiro: Será bem-sucedida. Confie nas suas capacidades.

Pensamento positivo: Sou prudente nos meus passos para chegar ao sucesso.

Aquário

Carta do Dia: A Imperatriz, que significa Realização.

Amor: Um amigo pode estar em apuros. Fique atenta. Na necessidade prova-se a amizade!

Saúde: Encontra-se em forma. Continue a cuidar de si.

Dinheiro: No plano profissional obterá a merecida realização. Parabéns!

Pensamento positivo: Sou solidária com quem me rodeia. Posso sempre melhorar a vida de alguém.

Sagitário

Carta do Dia: A Estrela, que significa Proteção, Luz.

Amor: Período favorável ao romance. A Luz Divina ilumina a sua relação.

Saúde: Continue a pensar positivo e ganhe saúde.

Dinheiro: Pode receber uma boa notícia, fruto da sua dedicação.

Pensamento positivo: Os meus sonhos tornam-se em realidade, porque cultivo-os com esperança e amor.