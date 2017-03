Horóscopo Diário - 05 de Março

05.03.17

Virgem

Carta do Dia: 8 de Espadas, que significa Crueldade.

Amor: Prepare uma surpresa ao seu parceiro, cuide da sua relação!

Saúde: Mime-se. Concentre-se no que lhe faz bem.

Dinheiro: Hoje alguém poderá ser cruel consigo. Não desanime. Tudo se resolverá!

Pensamento positivo: Acredito que os sacrifícios se superam com força e confiança.

Aquário

Carta do Dia: 7 de Espadas, que significa Novos Planos, Interferências.

Amor: Faça planos com o seu companheiro. Quebre a rotina!

Saúde: Para fortalecer o cabelo coma gérmen de trigo.

Dinheiro: Podem surgir alguns problemas no campo material. Tudo se resolverá.

Pensamento positivo: Os maiores sacrifícios podem ensinar-me a ver a vida de uma forma mais sábia.

Escorpião

Carta do Dia: 2 de Espadas, que significa Falsidade.

Amor: Quem mora no convento é que sabe o que lá vai dentro. Siga a sua intuição.

Saúde: Algumas dores na cervical. Descontraia. Está demasiado tensa.

Dinheiro: A vida é uma carta fechada. Esqueça o que já perdeu e procure realizar o que deseja.

Pensamento Positivo: Ouço o meu coração. Ele diz-me sempre a verdade.

Leão

Carta do Dia: 9 de Ouros, que significa Prudência.

Amor: Afaste-se de certas pessoas que estão consigo por interesse. Seja prudente.

Saúde: Andará mais triste e terá necessidade de se isolar. Não o faça por muito tempo.

Dinheiro: Aconselha-se cuidado com a forma como desempenha as suas tarefas.

Pensamento positivo: Reflito sobre o que desejo para a minha vida e faço um esforço para o alcançar.

Touro

Carta do Dia: Rei de Paus, que significa Força, Coragem e Justiça.

Amor: Terá força para dizer ao seu par o que anda a preocupá-la.

Saúde: Se sofre de alergias comece já a fazer a prevenção necessária.

Dinheiro: Fase favorável para iniciar novos projetos. Coragem!

Pensamento positivo: Afasto a tristeza com confiança e pensamentos positivos.

Carneiro

Carta do Dia: Rei de Espadas, que significa Poder, Autoridade.

Amor: Evite preocupar-se demasiado. A pessoa que ama só pensa em si.

Saúde: É o momento ideal para começar uma dieta. A sua força de vontade vai ajudá-la.

Dinheiro: No trabalho, deve ser mais determinada. Faça-se respeitar.

Pensamento positivo: Acredito em mim, sei que sou capaz!

Gémeos

Carta do Dia: 3 de Copas, que significa Conclusão.

Amor: Dê mais atenção aos amigos. Podem estar a sentir a sua falta.

Saúde: Comece o dia com um sumo de laranja natural. Fortaleça as suas defesas.

Dinheiro: Poderá concluir um projeto de trabalho.

Pensamento positivo: Cultivo a estabilidade e a paz no meu coração.

Capricórnio

Carta do Dia: A Justiça, significa Justiça.

Amor: Período de harmonia a nível sentimental. Aproveite!

Saúde: Poderá andar mais nervosa. Coma alface. Atua como calmante.

Dinheiro: A criatividade poderá conduzi-la ao sucesso. Receberá elogios justos.

Pensamento positivo: A força do Bem supera todo o mal e tem o poder de transformar a vida.

Balança

Carta do Dia: O Mágico, que significa Habilidade.

Amor: Deixe que o coração fale mais alto. Traga a magia para a sua relação.

Saúde: Faça exercício físico ao ar livre. Revitalize os pulmões e ganhe mais energia.

Dinheiro: Terá habilidade para desempenhar uma nova tarefa.

Pensamento positivo: Não me preocupo muito com o futuro. Sei que Deus cuida de mim.

Caranguejo

Carta do Dia: O Papa, que significa Sabedoria.

Amor: Dedique mais tempo à família. O sorriso deles vai ser a sua recompensa.

Saúde: Recupere as energias dormindo 8 horas por noite.

Dinheiro: Terá sabedoria para ultrapassar uma situação menos agradável no trabalho.

Pensamento positivo: Cultivo o dom da compreensão e agrado a Deus.

Sagitário

Carta do Dia: A Roda da Fortuna, que significa Sorte em Movimento.

Amor: Fortaleça a sua relação com manifestações de carinho constantes.

Saúde: Mexa-se para evitar problemas circulatórios.

Dinheiro: Poderá receber uma boa notícia. A sorte está do seu lado.

Pensamento positivo: A felicidade espera por mim, porque eu mereço ser feliz!

Peixes

Carta do Dia: O Sol, que significa Glória, Honra.

Amor: Sente-se numa ótima fase no amor. Já merecia ser feliz!

Saúde: Para que o cansaço não se apodere de si procure ter um sono descansado.

Dinheiro: Poderá concretizar um negócio lucrativo. Viverá momentos de glória.

Saiba que o metal mais apropriado para os nativos de Peixes é o estanho, que lhe transmite boas vibrações e muita energia.

Pensamento positivo: Começo o dia com um sorriso nos lábios.