Horóscopo Diário - 04 de Março

04.03.17

Peixes

Carta do Dia: 10 de Espadas, que significa Dor, Depressão, Escuridão.

Amor: Poderá sofrer uma desilusão a nível sentimental.

Aceite!

Saúde: Mantenha a calma e o espírito positivo pois o sol voltará a brilhar.

Dinheiro: Feche os cordões à bolsa. O dia é de contenção.

Saiba que os nativos de Peixes são carinhosos e muito dedicados.

Pensamento Positivo: Traço novas rotas e rumo à felicidade plena.

Caranguejo

Carta do Dia: 5 de Copas, que significa Derrota.

Amor: Poderá fazer novas amizades. Tenha esperança.

Saúde: Coma frutos secos várias vezes por semana. Evite problemas de coração.

Saúde: Mande a depressão embora. Na vida tudo passa!

Dinheiro: Não se deixe derrotar. Acredite que o futuro lhe reserva grandes alegrias.

Pensamento positivo: Não me deixo dominar por maus presságios!

Escorpião

Carta do Dia: 5 de Paus, que significa Fracasso.

Amor: Controle os impulsos para não fazer sofrer quem tem ao seu lado.

Saúde: Para ajudar a curar infeções nas gengivas coma passas de uva.

Dinheiro: Período difícil. Força! Tudo acabará bem.

Pensamento Positivo: Os obstáculos despertam em nós capacidades que estavam adormecidas.

Capricórnio

Carta do Dia: 5 de Espadas, que significa Avareza.

Amor: O amor é, sem dúvida, o mais importante. Dê prioridade a quem ama.

Saúde: Chegou a hora de inscrever-se numa atividade física. Ginástica, natação…

Dinheiro: Fale abertamente sobre aquilo de que precisa. O "não" temos sempre garantido!

Pensamento positivo: Desenvolvo estratégias que melhoram a minha autoestima.

Leão

Carta do Dia: 8 de Ouros, que significa Esforço Pessoal.

Amor: Um amigo pode fazer-lhe um favor. Mostre-lhe a sua gratidão.

Saúde: Previna-se contra constipações. Coma tangerinas e kiwis.

Dinheiro: Período intenso no que toca a afazeres profissionais. Faça um esforço extra.

Pensamento positivo: Acredito que mereço ter uma vida feliz e gratificante.

Virgem

Carta do Dia: A Papisa, que significa Estabilidade, Estudo e Mistério.

Amor: Mantenha a estabilidade na sua casa dizendo coisas boas ao seu par. A palavra tem muita força.

Saúde: Melhore a memória comendo sementes de girassol e amêndoas.

Dinheiro: Poderá colocar em marcha um projeto muito importante.

Pensamento positivo: Procuro ser simples. Viver com simplicidade é uma virtude.

Balança

Carta do Dia: 6 de Espadas, que significa Viagem Inesperada.

Amor: Cuide da sua relação. Toda a gente precisa de amor!

Saúde: Se engordou uns quilos trate já de recuperar a forma. Inicie uma dieta.

Dinheiro: Se tiver que fazer uma viagem irá correr tudo bem.

Pensamento positivo: A força e a humildade caminham de mãos dadas!

Aquário

Carta do Dia: Os Enamorados, que significa Escolha.

Amor: Estime as suas amizades e as pessoas que lhe dão valor.

Saúde: Algumas dores de cabeça poderão incomodá-la. Descanse mais.

Dinheiro: Poderá ter de fazer uma escolha decisiva. Ouça a intuição.

Pensamento positivo: Tenho espírito de iniciativa para levar a cabo os meus projetos!



Gémeos

Carta do Dia: Rei de Ouros, que significa Inteligente, Prático.

Amor: Melhore o relacionamento com os outros. Há que dar e receber.

Saúde: Tendência para a tristeza. Não se feche em casa. Saia com os seus amigos.

Dinheiro: Inteligência em alta! Boa altura para se lançar em novos desafios.

Pensamento positivo: Que a verdadeira sabedoria entre no meu coração!

Touro

Carta do Dia: 9 de Paus, que significa Força na Adversidade.

Amor: O seu par pode andar mais nervoso. Seja paciente.

Saúde: Se anda com azia, tome um chá de erva-cidreira. É remédio santo!

Dinheiro: Dia exigente no trabalho. Vai ter força para superar tudo.

Pensamento Positivo: Tenho força em todos os momentos, mas principalmente nos que me parecem ser mais difíceis.

Sagitário

Carta do Dia: Cavaleiro de Copas, que significa Proposta Vantajosa.

Amor: O seu amor poderá fazer-lhe uma grande surpresa. Mostre quanto o ama.

Saúde: Invista num curso. Valorize-se e divirta-se.

Dinheiro: Ótimo período. Nunca desista dos seus objetivos!

Pensamento Positivo: A cada manhã agradeço a Deus pelo dia que começa e por me dar ânimo para trabalhar.

Carneiro

Carta do Dia: O Imperador, que significa Concretização.

Amor: Fase positiva a nível sentimental. Poderá fazer novos planos.

Saúde: Organize melhor o seu tempo livre. Procure relaxar.

Dinheiro: Poderá concretizar um desejo financeiro.

Pensamento positivo: Caminho pela Estrada da Vida espalhando alegria e sou recompensada.