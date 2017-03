Horóscopo Diário - 03 de Março

03.03.16

Touro

Carta do Dia: 9 de Espadas, que significa Mau Pressentimento, Angústia.

Amor: Evite atitudes egoístas. Peça opinião à sua cara-metade.

Saúde: Poderá ter um mau pressentimento e andar com os nervos à flor da pele. Acalme-se!

Dinheiro: Tudo tem solução. Com paciência e determinação conseguirá concretizar os seus objetivos. Força!

Pensamento positivo: Não sofro por antecipação, o que tiver de ser, será!

Aquário

Carta do Dia: 7 de Paus, que significa Discussão, Negociação Difícil.

Amor: Modere a sua impulsividade. Evite discussões.

Saúde: Trate o reumatismo juntando à água do banho uma infusão de alecrim.

Dinheiro: Mantenha-se focada e os seus negócios darão lucros.

Pensamento positivo: Retribuo com generosidade tudo aquilo que recebo.

Capricórnio

Carta do Dia: Cavaleiro de Espadas, que significa Guerreiro, Cuidado.

Amor: Atenção às suas atitudes, Capricórnio é por vezes muito frio!

Saúde: Pratique exercício físico. Faça atividades ao ar livre.

Dinheiro: Fase propícia a mal-entendidos. Proteja-se.

Pensamento positivo: Venço as minhas dúvidas, sei que serei vencedora!

Peixes

Carta do Dia: O Louco, que significa Excentricidade.

Amor: Pode conhecer um novo amor. Deixe o coração falar mais alto.

Saúde: Adote hábitos saudáveis. Permaneça jovem por muito tempo.

Dinheiro: Evite misturar amizade com negócios.

Saiba que o cristal do signo Peixes é a ametista, que afasta as energias negativas.

Pensamento positivo: Acredito que todos os desgostos são passageiros e que todos os problemas têm solução.

Balança

Carta do Dia: Cavaleiro de Ouros, que significa Pessoa Útil, Maturidade.

Amor: Controle a insegurança. Tenha uma postura mais madura com o seu par.

Saúde: Tudo estável neste campo. Descontraia.

Dinheiro: Possível mudança a nível profissional. Arrisque e sinta-se útil.

Pensamento positivo: Ao aceitar as lições do passado conseguirei construir um futuro mais estável e próspero.

Virgem

Carta do Dia: 3 de Espadas, que significa Amizade, Equilíbrio.

Amor: Faça um programa divertido com os amigos. Virgem leva a vida muito a sério, descontraia mais!

Saúde: Comer uma peça de fruta antes das refeições ajuda a controlar o apetite.

Dinheiro: Irá sentir-se confiante. Aproveite para traçar novas metas.

Pensamento Positivo: Sou verdadeira com os outros e, acima de tudo, comigo mesma!

Leão

Carta do Dia: 3 de Paus, que significa Iniciativa.

Amor: Partilhe com o seu companheiro aquilo que lhe vai na alma. Alcance a felicidade.

Saúde: Aprenda a relaxar. Descontraia a sua mente, contemple a beleza de tudo o que a rodeia.

Dinheiro: Tome a iniciativa e proponha um negócio a um colega.

Pensamento positivo: Faço o meu trabalho com alegria e otimismo. Tudo corre melhor.

Gémeos

Carta do Dia: A Morte, que significa Renovação.

Amor: Poderá romper com o passado. Uma nova vida espera por si.

Saúde: Acenda um incenso de lavanda em casa para ter sempre harmonia e paz.

Dinheiro: Podem criticá-la. Se tem a consciência tranquila não se incomode.

Pensamento positivo: Estou recetiva e disposta a aceitar novos desafios.

Carneiro

Carta do Dia: 10 de Copas, que significa Felicidade.

Amor: Sente-se disponível para amar. Abra o coração. Será muito feliz.

Saúde: Cuidado com os ossos. Tome cálcio e apanhe um pouco de sol todos os dias.

Dinheiro: Aposte mais em si. Os rendimentos não tardarão.

Pensamento Positivo: Abençoo todos os momentos de felicidade com amor e gratidão.

Escorpião

Carta do Dia: Rainha de Paus, que significa Poder Material.

Amor: Cultive a harmonia na sua vida. Seja companheira da pessoa que tem ao lado.

Saúde: Ótimo dia para cuidar mais da aparência.

Dinheiro: Boas perspetivas económicas.

Pensamento positivo: Sou cuidadosa nas minhas tarefas, dou sempre o meu melhor.

Caranguejo

Carta do Dia: Rainha de Ouros, que significa Ambição, Poder.

Amor: Os momentos de romance estão favorecidos. Faça um jantar-surpresa.

Saúde: Durma 8 horas por noite. Mantenha a energia em alta.

Dinheiro: Poderão atribuir-lhe mais poder financeiro.

Pensamento positivo: O meu Anjo da Guarda protege-me em todos os momentos.

Sagitário

Carta do Dia: Ás de Ouros, que significa Harmonia e Prosperidade.

Amor: Cuide do seu amor todos os dias. Crie uma relação próspera.

Saúde: Faça uma alimentação variada e equilibrada e ganhe mais saúde.

Dinheiro: Tendência para manter a estabilidade na carreira.

Pensamento Positivo: Eu tenho o poder de transformar a minha vida.