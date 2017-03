Horóscopo Diário - 02 de Março

02.03.2017

Carneiro 21/3 a 20/4

Carta: O Louco

Conselho Do Dia: Não deite tudo a perder.

Amor: Não aceitará críticas que lhe façam. Poderá “perder a cabeça” facilmente.

Trabalho: Altere os seus planos. A forma com que um projecto está a desenvolver-se, poderá não ser a melhor.

Dinheiro: Gastos impensados.

Saúde: Controle estados nervosos.

Touro 21/4 a 21/5

Carta: A Pequena Roda da Medicina

Conselho Do Dia: Aprenda a estabilizar a sua energia.

Amor: Estará magoado e bastante instável no amor. Nem tudo correrá como gostaria.

Trabalho: Aceite novos desafios, porém coloque os pés em Terra.

Dinheiro: Instável.

Saúde: Mudanças de humor repentinas.

Gémeos 21/5 a 20/6

Carta: A Transformação

Conselho Do Dia: Inicie uma nova fase.

Amor: Precisa de mudar o rumo à sua vida. Deixe para trás a “dor”, o sofrimento, viva o Presente com mais alegria. Depende de si.

Trabalho: Terá êxito num projecto seu. Será a rampa para que ganhe asas.

Dinheiro: Pague despesas.

Saúde: Termine um tratamento.

Caranguejo 21/6 a 22/7

Carta: O Eremita

Conselho Do Dia: Faça uma introspecção.

Amor: Precisa de se afastar para entender o que é melhor para si. Terá tendência a se isolar em casa. Mas será necessário passar por este processo, para se encontrar.

Trabalho: Tire o dia para descansar. Se tal não for possível, não tenha pressa e faça com calma o seu trabalho.

Dinheiro: Sujeito a atrasos.

Saúde: Esteja atento a pequenos problemas oftalmológicos.

Leão 23/7 a 22/8

Carta: O Caos

Conselho Do Dia: Acalme estados nervosos.

Amor: Estará muito explosivo e será difícil conviver consigo. Respire fundo e não “dispare” para quem não tem culpa. Dias melhores chegarão, mas também depende de si, alterar este estado. Acalme-se.

Trabalho: Um projecto poderá não terminar bem. Fale em vez de discutir.

Dinheiro: Despesas inesperadas.

Saúde: Dificuldades.



Virgem 23/8 a 22/9

Carta: O Guerreiro Espiritual

Conselho Do Dia: Avance, supere-se e conquiste.

Amor: Tudo correrá bem. Terá evoluções significativas. A sua vida sentimental tende a desbloquear. Seja criativo e invista, sem medo, no caminho à felicidade.

Trabalho: Terá desenvolvimentos e desenvoltura a realizar o seu trabalho. Há desafios que poderão criar resistências, mas que para si será de fácil superação. Ninguém o conseguirá deter.

Dinheiro: Entradas rápidas.

Saúde: Dores na anca e bacia.



Balança 23/9 a 22/10

Carta: O Pai Universal

Conselho Do Dia: Tenha voz activa.

Amor: Estará com atitudes de orgulho e teimosia, criando um ambiente menos agradável ao seu redor. No entanto, conseguirá desbloquear conflitos.

Trabalho: Perante dificuldades, deve ser mais exigente e mostrar o seu lado positivo.

Conseguirá fazer-se ouvido e ganhar confiança dos seus superiores.

Dinheiro: Estável, mas não faça gastos exagerados.

Saúde: Sujeito a stress.

Escorpião 23/10 a 21/11

Carta: O Balanço

Conselho Do Dia: Seja mais rigoroso e firme com a sua palavra.

Amor: Tende a sentir-se injustiçado. Tanto que dá aos outros, acaba por ouvir e sentir o que não merece. Seja correcto, mas mostre-se forte perante a sua decisão final.

Trabalho: Poderá firmar um acordo. Clarifique todos os pontos, sem deixar dúvidas.

Dinheiro: Equilibrado.

Saúde: Alimente-se correctamente.

Sagitário 22/11 a 21/12

Carta: O Sol

Conselho Do Dia: Expanda a sua energia.

Amor: Todos se sentirão bem ao seu redor. Terá energia contagiante e pronta para distribuir a quem a queira receber.

Trabalho: Aceite uma nova actividade. Poderá preencher mais o seu dia-a-dia. Amigos irão ajudá-lo.

Dinheiro: Faça doações.

Saúde: Previna-se de estados gripais.

Capricórnio 22/12 a 19/1

Carta: A Grande Roda da Medicina

Conselho Do Dia: Foque-se nos seus interesses.

Amor: Aprenda a viver melhor consigo mesmo. Precisa de adquirir independência e provar a si mesmo que é capaz.

Trabalho: Não se sentirá feliz, nem bem sucedido num projecto. No entanto, tudo depende de si, para que este vença.

Dinheiro: Gaste em proveito próprio.

Saúde: Cuide da sua imagem.

Aquário 20/1 a 18/2

Carta: O Xamã

Conselho Do Dia: Seja perseverante.

Amor: Sentirá que a sua vida “caiu” na rotina. Não há novidades e criou estabilidade que queria, mas faltam as “borboletas no estômago”. “Alimente-as”.

Trabalho: Estará protegido, no entanto sem grandes objectivos para concretizar.

Dinheiro: Estagnado.

Saúde: Cansaço extremo.



Peixes 19/2 a 20/3

Carta: O Curandeiro

Conselho Do Dia: Crie a sua própria felicidade.

Amor: Será um dia alegre, em que poderá conviver mais com os seus amigos e descontrair perante algumas situações mais aborrecidas.

Trabalho: Estará disposto a avançar em novos projectos. Faça uma “coisa” de cada vez.

Dinheiro: Entradas de pequenas quantias.

Saúde: Instável.