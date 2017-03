Horóscopo Diário - 01 de Março

01.03.17

Peixes

Carta do Dia: Cavaleiro de Paus, que significa Viagem Longa, Partida Inesperada.

Amor: Boas energias a nível familiar.

Saúde: Para libertar o stress esfregue a testa com óleo de coco e laranja.

Dinheiro: Poderá fazer uma viagem. Comece já a amealhar dinheiro.

Saiba que Peixes é um signo de pessoas muito intuitivas e sensíveis.

Pensamento positivo: Esforço-me para que o sucesso esteja sempre comigo!

Virgem

Carta do Dia: 7 de Copas, que significa Sonhos Premonitórios.

Amor: Acalme-se para não se desentender com alguém de quem gosta.

Saúde: Abra as janelas logo pela manhã. Deixe as boas energias entrar em sua casa.

Dinheiro: Chegou o momento de mostrar o que vale. Dê o seu melhor.

Pensamento positivo: Acredito nos meus sonhos, por isso corro atrás deles!

Sagitário

Carta do Dia: Valete de Copas, que significa Lealdade, Reflexão.

Amor: Reflita sobre a sua vida e faça mudanças que a tornem mais feliz.

Saúde: Se fuma largue o vício. Procure ajuda se necessário.

Dinheiro: Pode ser convidada para integrar um novo projeto. Arrisque!

Pensamento positivo: A sabedoria é a minha melhor conselheira. Sempre que tenho dúvidas peço ajuda a Deus.

Escorpião

Carta do Dia: Valete de Paus, que significa Amigo, Notícias Inesperadas.

Amor: O romance paira no ar e pode vir de onde menos espera.

Saúde: Não refreie os sentimentos, deite-os cá para fora!

Dinheiro: Um amigo pode abrir-lhe uma nova porta a nível financeiro.

Pensamento positivo: O poder da mente comanda a minha vida, por isso sou otimista e confiante.

Leão

Carta do Dia: 7 de Ouros, que significa Trabalho.

Amor: Não permita que se intrometam na sua relação afetiva. Seja forte e determinada.

Saúde: Possíveis dores de ouvidos. Evite sair para a rua logo após o banho.

Dinheiro: O campo profissional pode exigir mais de si. Seja cuidadosa.

Pensamento positivo: Nada acontece por acaso. Cresço com as experiências.

Capricórnio

Carta do Dia: O Julgamento, que significa Novo Ciclo de Vida.

Amor: Fase sentimental favorável. Iniciará um novo ciclo na sua vida.

Saúde: Mantenha o bom humor fazendo uma caminhada por dia.

Dinheiro: Poderá mudar de trabalho. Chegará a bom porto.

Pensamento positivo: Enfrento os desafios com maturidade!

Caranguejo

Carta do Dia: 3 de Ouros, que significa Poder.

Amor: Vai viver momentos de puro romantismo.

Saúde: Estará bem disposta, sem problemas a registar.

Dinheiro: Período de estabilidade no que toca a dinheiros. Terá poder para fazer uma compra.

Pensamento positivo: Tenho o poder de realizar os meus objetivos e alcançar o que sempre desejei.

Balança

Carta do Dia: 10 de Ouros, que significa Prosperidade, Riqueza e Segurança.

Amor: Amar e ser amada é o maior tesouro que existe. Mime a sua cara-metade.

Saúde: Terá energia para dar e vender. Continue a alimentar-se bem.

Dinheiro: Reconheça o valor dos outros e terá sucesso.

Pensamento positivo: Dou graças a Deus por tudo o que tenho. Sou grata!

Carneiro

Carta do Dia: 8 de Copas, que significa Concretização, Felicidade.

Amor: Uma relação pode nascer através de uma troca de olhares. Abra as portas à felicidade.

Saúde: Dedique pelo menos uma hora por dia apenas a cuidar de si.

Dinheiro: Contenha os gastos extra. Carneiro é muito impulsivo.

Pensamento positivo: Sou otimista em todos os momentos!

Aquário

Carta do Dia: 9 de Copas, que significa Vitória.

Amor: Seja justa. Não desiluda o seu companheiro.

Saúde: Andará com as costas mais sensíveis. Não carregue pesos nem faça esforços.

Dinheiro: Na esfera material alcançará a vitória. Parabéns!

Pensamento positivo: Tenho uma estrelinha que olha sempre por mim!

Touro

Carta do Dia: Ás de Paus, que significa Energia, Iniciativa.

Amor: Tome a iniciativa e surpreenda a sua família com um jantar especial.

Saúde: Para perder peso feche a boca e faça exercício.

Dinheiro: Terá força para lutar pelos seus objetivos.

Pensamento positivo: Sei cuidar da minha saúde, trato de mim com carinho!

Gémeos

Carta do Dia: O Carro, que significa Sucesso.

Amor: Ótimo ambiente familiar. Tudo corre às mil maravilhas.

Saúde: Neste campo está tudo bem. Continue a cuidar-se.

Dinheiro: Com determinação e mão firme alcançará o êxito.

Pensamento Positivo: Acredito que o Bem vence sempre!