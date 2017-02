Horóscopo Diário - 28 de Fevereiro

28.02.17

Carneiro

Carta do Dia: 5 de Paus, que significa Fracasso.

Amor: Trate o seu amor com carinho e dedicação. Evite que a relação fracasse.

Saúde: Para ganhar novas forças inscreva-se numa atividade física.

Dinheiro: Adote uma postura mais séria no trabalho. Faça-se respeitar.

Pensamento positivo: Com calma consigo enfrentar as situações mais difíceis.

Sagitário

Carta do Dia: Cavaleiro de Espadas, que significa Guerreiro, Cuidado.

Amor: Podem tentar interferir na sua relação. Defenda-se.

Saúde: Elimine os fritos da alimentação. Prefira cozidos e grelhados.

Dinheiro: Verifique se não anda a gastar mais do que deve. Tenha cuidado.

Pensamento positivo: É importante iluminar os que me rodeiam com o meu sorriso.

Balança

Carta do Dia: 6 de Ouros, que significa Generosidade.

Amor: Aceite o passado e viva o presente. Seja feliz.

Saúde: Tendência para problemas renais. Aumente a ingestão de água.

Dinheiro: Possível aumento de responsabilidade. Está de parabéns!

Pensamento positivo: Saber perdoar é importante. Por isso não alimento mágoas.

Gémeos

Carta do Dia: O Louco, que significa Excentricidade.

Amor: Através do diálogo conseguirá resolver os problemas.

Saúde: Estimule o funcionamento do cérebro comendo amoras.

Dinheiro: Momento pouco favorável para gastos supérfluos. Contenha-se.

Pensamento positivo: Procuro refletir bem antes de agir.

Leão

Carta do Dia: A Roda da Fortuna, que significa Sorte, Acontecimentos Inesperados.

Amor: Combata a rotina na relação. Seja mais criativa.

Saúde: Os sumos naturais de fruta são uma ótima forma de ingerir vitaminas. Inclua-os na alimentação.

Dinheiro: Pague as contas sempre a tempo e horas. Primeiro as obrigações, depois o lazer.

Pensamento positivo: Vejo sempre a vida como uma oportunidade para melhorar.

Virgem

Carta do Dia: 2 de Copas, que significa Amor.

Amor: Mostre mais interesse pelo que (a sua cara-metade) o seu amor lhe diz. Zele pela estabilidade.

Saúde: Se anda deprimida procure ajuda. Não se entregue aos pensamentos negativos.

Dinheiro: Período intenso a nível profissional. Será recompensada.

Pensamento positivo: O amor supera todos os problemas e diferenças. É o sentimento mais nobre que existe.

Capricórnio

Carta do Dia: 3 de Ouros, que significa Poder.

Amor: Terá poder para convencer o seu amor a dar mais um passo na relação.

Saúde: Se quer perder peso coma mais salmão e atum.

Dinheiro: As finanças estão estáveis. Amealhe tudo o que puder.

Pensamento positivo: Ouço o meu coração e escolho o melhor para mim.

Aquário

Carta do Dia: Rainha de Copas, que significa Amiga Sincera.

Amor: Um amigo pode pedir-lhe um conselho. Seja sincera e conseguirá ajudá-la.

Saúde: Poderá sentir-se com sono. Procure descansar mais. Tome vitaminas.

Dinheiro: Período favorável a nível profissional. Está com boas energias.

Pensamento positivo: Procuro ser justa e boa nas escolhas que faço.

Caranguejo

Carta do Dia: Ás de Paus, que significa Energia, Iniciativa.

Amor: Mantenha a chama acesa surpreendendo a sua cara-metade.

Saúde: Procure ter um sono descansado para sentir-se bem durante o dia.

Dinheiro: Partilhe com os seus superiores as suas melhores ideias. Coragem!

Pensamento Positivo: Adapto-me rapidamente às novas situações.

Peixes

Carta do Dia: Ás de Espadas, que significa Sucesso.

Amor: Se calhar a sua cara-metade vai dar-lhe hoje uma grande alegria. Aproveite.

Saúde: Cuide mais dos seus pés. Aplique diariamente um bom creme hidratante.

Dinheiro: Defenda os seus ideais com garra! A vitória espera por si.

Saiba que Peixes é muito sensível a tudo o que o rodeia, captando os sentimentos das pessoas que estão com ele.

Pensamento positivo: Sou mais prudente e por isso tenho sucesso.

Escorpião

Carta do Dia: O Imperador, que significa Concretização.

Amor: Deposite mais confiança na sua cara-metade.

Saúde: Regule os intestinos fazendo uma alimentação rica em fibra.

Dinheiro: Alguém à sua volta pode precisar de ajuda. Seja uma boa amiga.

Pensamento positivo: Vivo alegre e feliz, assim atraio coisas boas.

Touro

Carta do Dia: O Sol, que significa Glória, Honra.

Amor: Hoje o sol brilha na sua vida. Encha o seu par de atenções.

Saúde: Previna o envelhecimento precoce comendo aveia ao pequeno-almoço.

Dinheiro: Mantenha a determinação e alcance a glória e nível profissional.

Pensamento positivo: Eu construo o meu caminho com amor e determinação!