Horóscopo Diário - 27 de Fevereiro

27.02.17

Peixes

Carta do Dia: 5 de Ouros, que significa Perda, Falha.

Amor: Seja mais tolerante e evite perder alguém de quem gosta muito.

Saúde: Tendência para dores de costas. Ponha na zona afetada uma botija de água quente.

Dinheiro: Dê o seu melhor. Mostre que é uma pessoa muito profissional.

Saiba que os nativos de Peixes têm uma forte compaixão por todos os que sofrem, principalmente pelas crianças e animais.

Pensamento positivo: Tenho energia e espírito de iniciativa para avançar com os meus projetos.

Capricórnio

Carta do Dia: O Eremita, que significa Procura, Solidão.

Amor: Terá tendência para estar mais só. Combata-a saindo com uma amiga.

Saúde: Poderá sentir-se mais debilitada. Tome vitaminas.

Dinheiro: Faça planos para o futuro. Nunca deixe de sonhar.

Pensamento Positivo: Aprendo com as coisas menos positivas e torno-me um ser humano melhor.

Touro

Carta do Dia: 7 de Paus, que significa Discussão, Negociação Difícil.

Amor: Modere a sua impulsividade. Evite discussões.

Saúde: Adote uma postura positiva perante a vida. Ganhará saúde!

Dinheiro: Poderá ter que fazer um negócio difícil. Mantenha-se alerta e tudo correrá bem.

Pensamento positivo: Acredito que sou uma pessoa capaz e merecedora de amor.

Virgem

Carta do Dia: Valete de Espadas, que significa Vigilante e Atento.

Amor: Faça uma escapadinha romântica com o seu par. Dará um novo impulso à relação.

Saúde: Controle a tensão arterial tomando chá de alecrim diariamente.

Dinheiro: Esteja atenta ao seu novo projeto. Quem sabe se não irá renovar-lhe a vida?

Pensamento positivo: Tenho um Anjo da Guarda que me acompanha em todas as horas.

Escorpião

Carta do Dia: 3 de Espadas, que significa Amizade, Equilíbrio.

Amor: Um amigo pode estar mais sensível. Dê-lhe uma dose de carinho extra.

Saúde: Imponha mais disciplina a si própria. Encontrará o equilíbrio.

Dinheiro: Os nativos de Escorpião são excelentes profissionais. O seu futuro não tem limites.

Pensamento positivo: Estou grata por ter sempre força para defender os meus ideais.

Leão

Carta do Dia: A Papisa, que significa Estabilidade, Estudo e Mistério.

Amor: Modere as palavras para não ferir as pessoas que ama.

Saúde: Poderá estar mais nervosa. Tome um chá de tília e deite-se cedo.

Dinheiro: O seu espírito de liderança vai estar em destaque. Possível de promoção.

Pensamento positivo: Mantenho-me sempre serena e assim consigo ouvir a voz de Deus.



Balança

Carta do Dia: Valete de Copas, que significa Lealdade, Reflexão.

Amor: Poderá viver momentos difíceis no campo sentimental. É altura de refletir.

Saúde: Período estável. Aproveite para acumular energias.

Dinheiro: Cuidado com intrigas. Construa a sua vida com nobreza.

Pensamento positivo: Sou amada por Deus e pelo Universo!

Caranguejo

Carta do Dia: 3 de Paus, que significa Iniciativa.

Amor: Tome a iniciativa e dê um novo impulso à sua vida. Nasceu para ser feliz!

Saúde: Nesta altura do ano consuma mais laranjas e tangerinas. Ricas em vitamina C, fortalecem as defesas.

Dinheiro: Tendência para sentir-se desmotivada. Repense a sua vida profissional.

Pensamento positivo: Expresso a minha criatividade para que os outros a possam apreciar.



Carneiro

Carta do Dia: O Mágico, que significa Habilidade.

Amor: A indecisão poderá prejudicá-la. Seja mais firme e alcance a estabilidade.

Saúde: Faça uma alimentação mais regrada.

Dinheiro: Com habilidade peça uma ajuda importante para melhorar a sua vida. Quem não arrisca não petisca!

Pensamento positivo: Liberto toda a criatividade que existe dentro de mim e aprendo a contemplar o Belo.

Aquário

Carta do Dia: Rainha de Ouros, que significa Ambição, Poder.

Amor: Prepare um jantar para a sua família e ficarão todos felizes.

Saúde: Faça uma massagem relaxante. Descontrair vai fazer-lhe bem.

Dinheiro: Se ambiciona mudar de casa pode ver a oportunidade chegar.

Pensamento Positivo: Empenho-me na conquista dos meus objetivos.



Gémeos

Carta do Dia: O Carro, que significa Sucesso.

Amor: Alguém próximo vai dar-lhe uma boa notícia.

Saúde: Cuidado com os fritos. A vesícula pode ressentir-se.

Dinheiro: Aumento financeiro em vista. O seu sucesso será reconhecido.

Pensamento positivo: Defendo a realização profissional. Acredito nas minhas capacidades e alcanço o sucesso.

Sagitário

Carta do Dia: Ás de Copas, que significa Princípio do Amor, Grande Alegria.

Amor: Poderá ter uma grande alegria no campo sentimental. O amor é precioso.

Saúde: Visite o médico de família pelo menos uma vez por ano. Vigie a saúde.

Dinheiro: As finanças estão estáveis. Planeie uma viagem com o seu par.

Pensamento positivo: Procuro que a bondade esteja sempre no meu coração.