Horóscopo Diário - 26 de Fevereiro

26.02.2017

Carneiro 21/3 a 20/4

Carta: O Sol

Conselho Do Dia: Sorria mais.

Amor: Dia positivo. Hoje poderá reencontrar alguém do passado.

Trabalho: Deve aceitar novos desafios.

Dinheiro: Se necessário, peça ajuda.

Saúde: Evite mudanças de temperatura.

Touro 21/4 a 21/5

Carta: A Transformação

Conselho Do Dia: Dê as boas-vindas a uma nova vida.

Amor: Evite conversas que apenas lhe tragam chatices.

Trabalho: Aposte no inicio de uma nova actividade.

Dinheiro: Pague contas. Não se atrase.

Saúde: Sujeito a dores ósseas.

Gémeos 21/5 a 20/6

Carta: O Pai Universal

Conselho Do Dia: Perante todas as situações, seja humilde.

Amor: Irá adoptar uma posição firme e irredutível.

Trabalho: Conseguirá alcançar um novo patamar.

Dinheiro: Estável, mas evite gastos.

Saúde: Cautela com nervos.

Caranguejo 21/6 a 22/7

Carta: O Guia Espiritual

Conselho Do Dia: Seja cauteloso nas suas decisões.

Amor: Estará demasiado observador às reacções da pessoa amada.

Trabalho: Abra os seus horizontes.

Dinheiro: Pense bem antes de gastar.

Saúde: Deve vigiar sintomas. Não se automedique.

Leão 23/7 a 22/8

Carta: O Eremita

Conselho Do Dia: Faça uma auto-análise.

Amor: Não magoe a cara-metade. Entenda o que é melhor para si.

Trabalho: Terá demoras nas respostas.

Dinheiro: Dificuldades nos recebimentos.

Saúde: Corrija a postura.

Virgem 23/8 a 22/9

Carta: A Grande Roda da Medicina

Conselho Do Dia: Exponha-se. Valorize-se!

Amor: Estará firme na sua postura perante uma relação.

Trabalho: Terá uma oportunidade irrecusável. Mostre as suas capacidades.

Dinheiro: Usufrua para o seu bem-estar.

Saúde: Especial cuidado com pés.



Balança 23/9 a 22/10

Carta: O Ponto de Tortura

Conselho Do Dia: Seja mais seguro de si.

Amor: Evite confrontos, apenas para chegar ai seu objectivo.

Trabalho: Estará instável e poderá prejudicar alguém.

Dinheiro: Terá gastos supérfluos.

Saúde: Sujeito a ansiedade.

Escorpião 23/10 a 21/11

Carta: A Estrela

Conselho Do Dia: Aproveite mais a vida.

Amor: Estará protegido. Poderá encontrar alguém que desperte o seu interesse.

Trabalho: Uma nova proposta irá surgir, por isso fique atento.

Dinheiro: Entrada extra.

Saúde: Cuide dos seus joelhos.

Sagitário 22/11 a 21/12

Carta: O Xamã

Conselho Do Dia: Mantenha a serenidade.

Amor: Estará pouco falador. No entanto, as suas poucas palavras poderão ajudar alguém.

Trabalho: Estável e despreocupado.

Dinheiro: Estagnado.

Saúde: Sujeito a cansaço.

Capricórnio 22/12 a 19/1

Carta: O Louco

Conselho Do Dia: Mantenha-se controlado nas suas atitudes.

Amor: Um assunto poderá deixá-lo desorientado.

Trabalho: Terá mudanças. Aceite-as.

Dinheiro: Evite gastos excessivos.

Saúde: Sujeito a estados depressivos.



Aquário 20/1 a 18/2

Carta: A Pequena Roda da Medicina

Conselho Do Dia: Aproveite as oportunidades.

Amor: Surgirão pequenos problemas. Evite complicar.

Trabalho: Terá uma noticia que o deixará com duvidas.

Dinheiro: Faça movimentos.

Saúde: Instável a nível energético.



Peixes 19/2 a 20/3

Carta: O Balanço

Conselho Do Dia: Não deixe nada por dizer.

Amor: Poderá sentir-se injustiçado perante uma situação.

Trabalho: Conseguirá definir um estado.

Dinheiro: Deve ser mais cauteloso nos seus gastos.

Saúde: Faça uma dieta equilibrada.