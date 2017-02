Horóscopo Diário - 25 de Fevereiro

25.02.17

Virgem

Carta do Dia: 9 de Espadas, que significa Mau Pressentimento, Angústia.

Amor: Dê mais liberdade ao seu par. Evite momentos de angústia.

Saúde: Corte no sal e no açúcar. Fazem mal ao organismo se forem consumidos em demasia.

Dinheiro: As finanças podem andar mais atribuladas. Com calma supera tudo.

Pensamento positivo: Procuro ultrapassar as situações difíceis com paz e amor.

Capricórnio

Carta do Dia: 8 de Espadas, que significa Crueldade.

Amor: Abra a porta à felicidade. Esqueça o passado de uma vez por todas.

Saúde: Adie o envelhecimento fazendo uma alimentação rica em frutas e vegetais.

Dinheiro: No trabalho evite fazer aos outros o que não gosta que lhe façam a si.

Pensamento positivo: Saber perdoar é uma virtude. A bondade vive em todos os corações.

Balança

Carta do Dia: 5 de Ouros, que significa Perda, Falha.

Amor: Seja mais tolerante e evite perder alguém de quem gosta muito.

Saúde: Tome um banho quente para relaxar. Balança tem muita sensibilidade a nível ósseo e muscular.

Dinheiro: Dê o seu melhor. Mostre que é uma pessoa muito profissional.

Pensamento positivo: Acredito que o medo é só um pensamento e que pode ser alterado.

Sagitário

Carta do Dia: A Lua, que significa Falsas Ilusões.

Amor: As relações devem ser cuidadas todos os dias. Surpreenda o seu amor.

Saúde: Proteja as suas emoções. Mente sã em corpo são.

Dinheiro: Pense bem antes de se comprometer com um crédito. Não caia em falsas ilusões.

Pensamento positivo: Venço as energias negativas através dos pensamentos positivos.

Peixes

Carta do Dia: 10 de Paus, que significa Sucessos Temporários, Ilusão.

Amor: Antes de atirar-se de cabeça numa nova relação, veja se é correspondida.

Saúde: Melhore a postura. Evite ter dores de costas frequentes.

Dinheiro: Boa altura para mudar de casa ou carro. Mas seja prudente.

Saiba que o metal protetor dos nativos de Peixes é o estanho, que aumenta a sua energia pessoal e atrai boas energias para a sua vida.

Pensamento Positivo: Sei que é importante criar as circunstâncias propícias à realização dos projetos.

Gémeos

Carta do Dia: 7 de Copas, que significa Sonhos Premonitórios.

Amor: Deixe de criticar o seu amor por tudo e por nada. Seja compreensiva.

Saúde: Fortaleça o sistema imunitário alimentando-se bem.

Dinheiro: Preste atenção às tarefas. Não cometa erros devido a uma distração.

Pensamento positivo: Cultivo os meus sonhos e terei sempre força e coragem.

Leão

Carta do Dia: 3 de Copas, que significa Conclusão.

Amor: Ponha fim às inseguranças e aos ciúmes. O seu companheiro ama-a.

Saúde: Tudo estável neste campo.

Dinheiro: Desempenhe o que faz com um sorriso. As coisas tornam-se mais fáceis.

Pensamento positivo: Não fico presa a ideias feitas. Estou aberta às mudanças.

Carneiro

Carta do Dia: 7 de Ouros, que significa Trabalho.

Amor: Sentirá necessidade de ser acarinhada. Partilhe esses desejos com a sua cara-metade.

Saúde: É conveniente que faça exercício físico. Caminhadas são uma boa opção.

Dinheiro: Possível mudança a nível de projetos. Agarre essa oportunidade, Carneiro tem um grande espírito de iniciativa.

Pensamento positivo: Honro os meus compromissos porque sei definir prioridades.

Caranguejo

Carta do Dia: O Julgamento, que significa Novo Ciclo de Vida.

Amor: Os nativos de Caranguejo são apaixonados e muito ligados à família.

Saúde: Para relaxar acenda um incenso de lavanda.

Dinheiro: É possível que veja o retorno de um investimento.

Pensamento positivo: A vida recompensa quem se esforça por fazer um bom trabalho.

Touro

Carta do Dia: 9 de Copas, que significa Vitória.

Amor: Esforce-se por realizar os seus sonhos. Alcançar a felicidade depende só de si.

Saúde: Se sofre de reumatismo procure comer mais peixe, como sardinha e atum.

Dinheiro: Atreva-se a fazer uma mudança importante e alcance a vitória.

Pensamento positivo: Sou como o Sol, que não espera lucros, nem elogios, nem fama. Simplesmente brilha!

Aquário

Carta do Dia: O Mundo, que significa Fertilidade.

Amor: Converse mais com o seu companheiro e a relação dará melhores frutos.

Saúde: Evite stressar. Leve tudo com calma e proteja a sua saúde.

Dinheiro: Finanças estáveis. Aproveite este momento.

Pensamento Positivo: Sou capaz de criar condições para que a riqueza e a abundância sejam uma constante.

Escorpião

Carta do Dia: A Estrela, que significa Proteção, Luz.

Amor: Poderá ser um raio de luz na vida de alguém. Dê-lhe o seu carinho.

Saúde: Sente-se cheia de força e energia.

Dinheiro: Pode arriscar num negócio!

Pensamento positivo: Deus ilumina o meu caminho.