Horóscopo Diário - 24 de Fevereiro

24.02.17

Gémeos

Carta do Dia: 10 de Espadas, que significa Dor, Depressão, Escuridão.

Amor: Não permita que terceiros opinem sobre a sua relação. Proteja o seu amor.

Saúde: Possíveis dores de cabeça. Procure descansar.

Dinheiro: Sente-se deprimida? Anime-se e verá que as soluções surgem com maior clareza.

Pensamento positivo: Sei que ao longo da vida terei sempre proteção espiritual.

Caranguejo

Carta do Dia: O Eremita, que significa Procura, Solidão.

Amor: Tendência para isolar-se. Não o faça durante muito tempo.

Saúde: Poderá sentir-se mais debilitada. Tome vitaminas.

Dinheiro: Faça planos para o futuro. Nunca deixe de sonhar.

Pensamento positivo: Só serei feliz quando me concentrar no momento presente.

Balança

Carta do Dia: Os Enamorados, que significa Escolha.

Amor: Período propício à resolução de um conflito. Diga o que lhe vai no coração.

Saúde: Canalize as suas energias na prática de uma atividade que aprecie.

Dinheiro: Um vizinho pode dar-lhe uma ajuda importante. Mostre-se agradecida.

Pensamento positivo: Tomo a iniciativa e crio uma vida próspera.

Leão

Carta do Dia: 5 de Espadas, que significa Avareza.

Amor: Só sendo feliz conseguirá fazer feliz quem tem ao lado.

Saúde: Se quer perder uns quilinhos coma mais sopa sem batata e saladas.

Dinheiro: Não seja apegada aos bens materiais. Liberte-se.

Pensamento positivo: A caridade é um bem incalculável que nos faz sentir em paz connosco e com o Mundo.

Touro

Carta do Dia: Valete de Paus, que significa Amigo, Notícias Inesperadas.

Amor: É provável que discorde da opinião de alguém próximo. Calma!

Saúde: Tudo estável neste campo.

Dinheiro: Os seus projetos correrão bem. Fique tranquila.

Pensamento positivo: Os amigos são um tesouro maravilhoso. Estimo-os muito.

Aquário

Carta do Dia: 4 de Paus, que significa Ocasião Inesperada, Amizade.

Amor: Ajude uma pessoa a lidar com um acontecimento inesperado.

Saúde: Coma mais legumes e menos gorduras. Vigie o colesterol.

Dinheiro: Encare as dificuldades com calma. Vai superar todos os obstáculos.

Pensamento positivo: Sou responsável pela minha vida. Aproveito as oportunidades.

Capricórnio

Carta do Dia: 6 de Ouros, que significa Generosidade.

Amor: Aceite o passado e viva o presente. Capricórnio é muito sério, relaxe mais!

Saúde: Aumente a ingestão de água para não ter problemas de rins.

Dinheiro: Possível aumento de responsabilidade. Está de parabéns!

Pensamento positivo: Partilho o meu amor com aqueles que me rodeiam.

Peixes

Carta do Dia: A Justiça, que significa Justiça.

Amor: Um mal-entendido com o seu amor será esclarecido. A justiça será feita.

Saúde: Faça uma caminhada todos os dias.

Dinheiro: Seja contida nas despesas. No poupar está o ganho!

Saiba que os nativos de Peixes são carinhosos e muito dedicados ao seu par, e não medem esforços para o fazerem feliz.

Pensamento positivo: A vida exige de cada um a tarefa de lutar e vencer.

Virgem

Carta do Dia: Rei de Copas, que significa Poder de Concretização, Respeito.

Amor: Para que o amor corra ainda melhor, quebre a rotina criando momentos só para os dois.

Saúde: Abra as janelas de casa e deixe as boas energias entrarem.

Dinheiro: Conseguirá concretizar os objetivos a que se propõe.

Pensamento positivo: Ouço as palavras sábias dos mais velhos e aprendo.

Escorpião

Carta do Dia: Ás de Ouros, que significa Harmonia e Prosperidade.

Amor: Pode sentir-se mais sensível. Peça atenção à sua cara-metade e ficará boa num instante.

Saúde: Coma mais frutas e legumes. É a melhor forma de ingerir vitaminas.

Dinheiro: Terá oportunidade de fazer novas escolhas e criar um futuro próspero.

Pensamento positivo: Cultivo diariamente a paz interior e alcanço o equilíbrio.

Carneiro

Carta do Dia: Ás de Copas, que significa Princípio do Amor, Grande Alegria.

Amor: Poderá ter uma grande alegria no campo sentimental.

Saúde: Visite o médico de família pelo menos uma vez por ano.

Dinheiro: As finanças estão estáveis. Planeie uma viagem com o seu par.

Pensamento positivo: Ser otimista faz bem à saúde, sorria mais!

Sagitário

Carta do Dia: O Imperador, que significa Concretização.

Amor: Os nativos de Sagitário são impulsivos. Controle-se e deposite mais confiança no seu mais que tudo.

Saúde: Inclua gengibre na alimentação, ajuda a prevenir o cancro.

Dinheiro: Alguém à sua volta pode precisar de apoio. Seja uma boa amiga.

Pensamento positivo: Acredito nos meus planos e venço qualquer obstáculo.