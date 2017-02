Horóscopo Diário - 23 de Fevereiro

23.02.2017

Carneiro 21/3 a 20/4

Carta: A Curandeira

Conselho Do Dia: Guarde segredos.

Amor: Estará mais contido. Será dificil entregar-se ao amor.

Trabalho: Poderá saber de algo que poderá comprometer o trabalho de alguém. Seja reservado.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Faça um check-up.

Touro 21/4 a 21/5

Carta: O Guia Espiritual

Conselho Do Dia: Pense antes de agir.

Amor: Andará mais fechado ao amor. Precisa de analisar uma situação.

Trabalho: Aguarde respostas. Não reaja nem insista. A seu tempo obterá o que necessita.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Faça exames de rotina.

Gémeos 21/5 a 20/6

Carta: O Ponto de Vista

Conselho Do Dia: Seja mais activo.

Amor: Poderá sentir-se pressionado. Será dificil mante-lo em casa. Saia para se distrair e descontrair.

Trabalho: Dê mais de si a um projecto. Estará demasiado parado.

Dinheiro: Gastos.

Saúde: Especial atenção à coluna.

Caranguejo 21/6 a 22/7

Carta: Os Enamorados

Conselho Do Dia: Tome decisões.

Amor: Escolha ser feliz, mesmo que a razão lhe diga o contrário. Apaixone-se.

Trabalho: Um novo caminho estará à sua frente e por isso aproveite para preencher os dias com mais trabalho ou tarefas.

Dinheiro: Entradas.

Saúde: Especial atenção aos órgãos duplos.

Leão 23/7 a 22/8

Carta: A Transformação

Conselho Do Dia: Viva o Presente.

Amor: Poderá receber críticas. Não aceitará a forma como os outros o confrontam e por isso cortará laços.

Trabalho: Acabe com projectos que sinta que não têm pernas para andar. Invista em novidades.

Dinheiro: Faça pagamentos.

Saúde: Dores ósseas.

Virgem 23/8 a 22/9

Carta: O Caos

Conselho Do Dia: Veja o lado positivo da vida.

Amor: Estará muito irritado. Controle as suas palavras e acções. Aceite as adversidades.

Trabalho: Algo poderá terminar, mas prepare-se, pois o melhor está para chegar. Aproveite.

Dinheiro: Despesas.

Saúde: Dificuldade nas recuperações.



Balança 23/9 a 22/10

Carta: A Estrela

Conselho Do Dia: Tenha Fé.

Amor: Será um dia muito feliz e dedicado à pessoa amada. Namore bastante.

Trabalho: Terá muito êxito e as suas recompensas chegarão. Dia muito protegido.

Dinheiro: Poderá receber um bónus.

Saúde: Estável.

Escorpião 23/10 a 21/11

Carta: A Integração

Conselho Do Dia: Sinta-se com boas energias.

Amor: Ninguém irá estragar o seu dia e boa disposição. Tudo estará calmo a seu redor.

Trabalho: Um projecto irá ser continuado e conseguirá resolver assuntos com facilidade.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Beba mais água.

Sagitário 22/11 a 21/12

Carta: O Ponto de Tortura

Conselho Do Dia: Seja ambicioso.

Amor: Uma notícia poderá deixá-lo nervoso. Não faça cenas de ciúmes e seja mais brando nas suas investidas.

Trabalho: Conseguirá manobrar uma situação e realizar o que deseja.

Dinheiro: Gastos supérfluos.

Saúde: Ansiedade.

Capricórnio 22/12 a 19/1

Carta: O Eremita

Conselho Do Dia: Dê um passo de cada vez.

Amor: Faça uma introspecção. Precisa de olhar para dentro de si para entender o que quer para o seu futuro.

Trabalho: Terá atrasos nas conclusões de trabalhos. Alargue prazos.

Dinheiro: Dificuldades.

Saúde: Recuperações lentas.

Aquário 20/1 a 18/2

Carta: O Curandeiro

Conselho Do Dia: Seja hábil.

Amor: Estará muito feliz e disposto a viver uma paixão. Descontraia, mas não se entregue demais.

Trabalho: A criatividade fará parte dos seus projectos. Faça planos e concretize-os a seu tempo.

Dinheiro: Entradas de pequenas quantias.

Saúde: Instável.



Peixes 19/2 a 20/3

Carta: A Mãe Universal

Conselho Do Dia: Seja generoso.

Amor: Um atrito fará com que sofra uma separação. Ficará magoado e por isso fale sobre o que sente.

Trabalho: O seu caminho não estará facilitado, mas deve expor as suas ideias, pois será ouvido.

Dinheiro: Prosperidade.

Saúde: Dores no estômago.