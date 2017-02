Horóscopo Diário - 22 de Fevereiro

22.02.2017

Carneiro 21/3 a 20/4

Carta: O Guerreiro Espiritual

Conselho Do Dia: Tenha espírito aberto.

Amor: Uma notícia irá trazer-lhe felicidade. Algo poderá desenvolver-se. Por isso, avance com determinação na sua vida amorosa.

Trabalho: Apesar de algumas dificuldades conseguirá superar. Aventure-se.

Dinheiro: Ganhos.

Saúde: Recuperações rápidas.

Touro 21/4 a 21/5

Carta: O Sol

Conselho Do Dia: Seja Grato.

Amor: Passe mais tempo com a pessoa amada. Será um dia excelente para renovar laços.

Trabalho: Poderá ter que ajudar alguns colegas para que um projecto seja bem sucedido.

Dinheiro: Estão favorecidos créditos.

Saúde: Estável.

Gémeos 21/5 a 20/6

Carta: O Curandeiro

Conselho Do Dia: Viva com leveza.

Amor: Dia positivo e descontraído. Não assuma relacionamentos, mas viva intensamente os momentos.

Trabalho: Conte com muitas tarefas para desempenhar. Não se foque em um só projecto.

Dinheiro: Instável.

Saúde: Instável.

Caranguejo 21/6 a 22/7

Carta: A Pequena Roda da Medicina

Conselho Do Dia: Deixe fluir.

Amor: Algo poderá surpreendê-lo. Não force situações apesar de se sentir instável a nível emocional.

Trabalho: Um convite poderá chegar. Aproveite novas oportunidades para realizar os seus sonhos.

Dinheiro: Faça movimentos.

Saúde: Dê continuidade a tratamentos.

Leão 23/7 a 22/8

Carta: O Guia Espiritual

Conselho Do Dia: Esteja mais atento aos detalhes.

Amor: Poderá ter que analisar a sua situação actual. Dê um passo de cada vez.

Trabalho: Não avance nos seus projectos sem antes pensar bem no que deseja trazer para o seu futuro laboral.

Dinheiro: Faça melhor gestão aos seus gastos.

Saúde: Estável.

Virgem 23/8 a 22/9

Carta: O Eremita

Conselho Do Dia: Dê tempo ao tempo.

Amor: Poderá sentir-se triste em relação ao amor. Guarde a ansiedade e resolva estas questões aprendendo a esperar.

Trabalho: Não estará muito disponível para o trabalho, podendo andar mais afastado das suas tarefas.

Dinheiro: Dificuldades nos recebimentos.

Saúde: Dores nas costas.



Balança 23/9 a 22/10

Carta: O Caos

Conselho Do Dia: Sorria perante as adversidades.

Amor: Estará pessimista neste sector, mas não perca a paciência. Mantenha a calma e evite discussões.

Trabalho: Um trabalho poderá terminar. Por isso comece a pensar num novo projecto para colocar em prática.

Dinheiro: Sujeito a despesas.

Saúde: Especial cuidado com pequenos acidentes domésticos.

Escorpião 23/10 a 21/11

Carta: A Transformação

Conselho Do Dia: Aprenda a viver com mais positivismo.

Amor: Mude de atitude em relação à pessoa amada. Terá dificuldade em esquecer um assunto. Acabe de vez com dúvidas.

Trabalho: Um projecto poderá ser iniciado. Entenda as suas prioridades e avance.

Dinheiro: Faça pagamentos.

Saúde: Dores reumáticas.

Sagitário 22/11 a 21/12

Carta: O Louco

Conselho Do Dia: Seja mais coerente.

Amor: Poderá sentir que a sua vida não evolui. Não se precipite. Tenha mais calma e resolva assuntos com os “pés assentes em Terra”.

Trabalho: Altere estratégias. A forma como está a desenvolver os seus projectos poderá não ser viável.

Dinheiro: Gastos desmedidos.

Saúde: Sujeito a estados depressivos.

Capricórnio 22/12 a 19/1

Carta: O Ponto de Tortura

Conselho Do Dia: Lide melhor com as suas emoções.

Amor: Estará muito nervoso. Poderá fazer “jogadas” para alcançar os seus desejos.

Trabalho: Seja cauteloso com a forma como está a lidar com um projecto. Algo poderá correr menos bem.

Dinheiro: Gastos exagerados.

Saúde: Sujeito a ansiedade.

Aquário 20/1 a 18/2

Carta: A Lua

Conselho Do Dia: Siga a sua intuição.

Amor: Estará muito sensível podendo discutir e afasta-se da pessoa amada. Não se iluda pelo que ouve.

Trabalho: Conte com dificuldades. Está sujeito a intrigas. Não confie em determinadas pessoas.

Dinheiro: Sujeito a desonestidades.

Saúde: Descanse mais.



Peixes 19/2 a 20/3

Carta: O Ponto de Vista

Conselho Do Dia: Seja mais activo.

Amor: Poderá prender-se a palavras e atitudes. Viva o presente com mais garra. Não se sinta tão dependente.

Trabalho: Quererá fazer mais do que pode. Faça uma tarefa de cada vez confiando mais em si e nas suas capacidades.

Dinheiro: Despesas.

Saúde: Sujeito a tonturas.