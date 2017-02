Horóscopo Diário - 21 de Fevereiro

21.02.17

Escorpião

Carta do Dia: A Torre, que significa Convicções Erradas, Colapso.

Amor: Passe ao lado de sentimentos negativos. O amor tudo cura.

Saúde: É possível que sinta a cabeça cansada. Repouse mais.

Dinheiro: Gira bem o dinheiro. Evite um colapso nas finanças.

Pensamento positivo: Tenho força mesmo nos momentos mais difíceis!

Aquário

Carta do Dia: 4 de Espadas, que significa Inquietação, Agitação.

Amor: Andará mais agitada do que o habitual. Saia com as suas amigas.

Saúde: Para aliviar as dores nos pés mergulhe-os em água quente com sal e vinagre.

Dinheiro: Mantenha-se atenta às novas oportunidades de trabalho. Seja otimista.

Pensamento positivo: Sou prudente e estou sempre atenta ao que me rodeia.



Peixes

Carta do Dia: Valete de Copas, que significa Lealdade, Reflexão.

Amor: É altura de avaliar a sua relação. Escolha o que for melhor para si.

Saúde: Evite gastar energia com coisas que não valem a pena.

Dinheiro: Dia propício à reflexão. Pode tomar uma decisão importante.

Saiba que Peixes é um signo regido por Neptuno, que lhe dá uma imaginação forte.

Pensamento Positivo: Oiço a voz da minha intuição!

Caranguejo

Carta do Dia: Rainha de Ouros, que significa Ambição, Poder.

Amor: Seja mais carinhosa com a sua família.

Saúde: Se tem pedras nos rins coma maçãs.

Dinheiro: Pode receber uma proposta que lhe dará maior poder económico.

Pensamento positivo: Acredito nos meus planos, por isso ponho-os em prática!

Virgem

Carta do Dia: Ás de Paus, que significa Energia, Iniciativa.

Amor: É provável que receba uma visita inesperada. Ficará feliz.

Saúde: Faça caminhadas ao ar livre. Relaxe e ganhe boas energias.

Dinheiro: Pode surgir uma despesa com a qual não contava. Conseguirá dar a volta à situação.

Pensamento positivo: Sei que consigo realizar os meus projetos, acredito em mim!

Touro

Carta do Dia: A Imperatriz, que significa Realização.

Amor: Poderá realizar um sonho antigo, acredite em si.

Saúde: Faça uma caminhada logo pela manhã, faz-lhe bem ao coração.

Dinheiro: Período favorável. Poderá receber dinheiro extra.

Pensamento positivo: Construo o meu caminho com otimismo e sinceridade!

Gémeos

Carta do Dia: O Mágico, que significa Habilidade.

Amor: Faça novos planos com o seu amor.

Saúde: Para fortalecer os ossos, tenha uma alimentação rica em cálcio. Também pode tomar um suplemento.

Dinheiro: Com habilidade convencerá um amigo a ajudá-la numa tarefa difícil.

Pensamento positivo: Tenho Fé e acredito que o Universo nunca se engana.

Balança

Carta do Dia: 6 de Paus, que significa Ganho.

Amor: Alimente a sua relação com programas que quebrem a rotina.

Saúde: Vigie o peso para não sobrecarregar os ossos.

Dinheiro: Aproveite as oportunidades que surjam. Siga a intuição.

Pensamento positivo: Sei que há uma estrela que brilha por mim!

Sagitário

Carta do Dia: 3 de Ouros, que significa Poder.

Amor: Use o seu bom-humor para dar ânimo à sua cara-metade.

Saúde: Para purificar o fígado tome sumo de agrião e couve.

Dinheiro: Encha-se de força e leve as iniciativas avante.

Pensamento positivo: Vivo com alegria os desafios da vida.

Capricórnio

Carta do Dia: Ás de Espadas, que significa Sucesso.

Amor: Evite que terceiros interfiram na sua relação. Proteja o seu amor.

Saúde: Combata as dores de cabeça com chá de hortelã.

Dinheiro: Um projeto difícil pode conquistar o sucesso.

Pensamento positivo: Sou capaz de lidar com todos os desafios!

Leão

Carta do Dia: 8 de Copas, que significa Concretização, Felicidade.

Amor: Partilhe os seus sonhos com a pessoa amada. A felicidade será constante.

Saúde: Possíveis dores de garganta. Faça gargarejos com água morna e sal.

Dinheiro: Desempenhe o seu trabalho com o maior profissionalismo.

Pensamento positivo: Esforço-me diariamente por ser uma pessoa melhor.

Carneiro

Carta do Dia: 10 de Ouros, que significa Prosperidade, Riqueza e Segurança.

Amor: Procure manter a família unida e feliz.

Saúde: Se anda com vontade de comer doces, opte pela gelatina. Não engorda e fortalece os ossos.

Dinheiro: Poderá ter uma alegria no campo material. Merece tudo de bom.

Pensamento positivo: Praticar a arte de ser feliz dá sentido à vida!