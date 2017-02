Horóscopo Diário - 19 de Fevereiro

19.02.2017

Carneiro 21/3 a 20/4

Carta: O Ponto de Vista

Conselho Do Dia: Liberte-se!

Amor: A felicidade precisa da sua coragem de fazer acontecer. Acabe com o que o faz sofrer.

Trabalho: Seja mais atrevido. A apatia não lhe trará frutos.

Dinheiro: Gastos.

Saúde: Dores de cabeça.

Touro 21/4 a 21/5

Carta: O Pai Universal

Conselho Do Dia: Seja mais exigente.

Amor: Estará controlador e com atitudes extremas. Saiba ouvir.

Trabalho: Conseguirá dominar situações e fazer valer as suas ideias.

Dinheiro: Estável, embora tenha que se controlar.

Saúde: Sujeito a stress.

Gémeos 21/5 a 20/6

Carta: O Sol

Conselho Do Dia: Partilhe.

Amor: Aproveite para se distrair e passar um dia diferente a dois.

Trabalho: Ajude! Os seus colegas precisam de si.

Dinheiro: Faça doações.

Saúde: Reforce as suas defesas.

Caranguejo 21/6 a 22/7

Carta: O Guia Espiritual

Conselho Do Dia: Seja consciencioso nos seus actos.

Amor: Deverá abordar os casos, mas não sem antes pensar. Saiba o que vai dizer, por forma de alcançar os seus objectivos.

Trabalho: Pesquise o mercado de trabalho. Deverá apostar em mais áreas.

Dinheiro: Faça gastos comedidos.

Saúde: Esteja atento a sintomas.

Leão 23/7 a 22/8

Carta: A Pequena Roda da Medicina

Conselho Do Dia: Aproveite todas as oportunidades que o Universo lhe trouxer, no dia de hoje.

Amor: Será surpreendido por um convite. Saia e viva melhor a vida.

Trabalho: Nada será rotineiro. Prepare-se para os imprevistos.

Dinheiro: Instável.

Saúde: Controle as energias.

Virgem 23/8 a 22/9

Carta: O Balanço

Conselho Do Dia: Seja mais rigoroso.

Amor: Assuntos devem de ser esclarecidos na totalidade. Acabe com dúvidas.

Trabalho: Aprenda a definir bem as suas ideias. Deve transmitir a quem consigo trabalha de forma clara o que pretende.

Dinheiro: Seja regrado.

Saúde: Alimente-se correctamente.



Balança 23/9 a 22/10

Carta: A Estrela

Conselho Do Dia: Deixe a energia positiva fluir dentro de si.

Amor: Faça planos para um dia fantástico. Conte com uma “mãozinha” do Universo para lhe satisfazer os desejos.

Trabalho: Receberá boas notícias.

Dinheiro: Entradas extra.

Saúde: Dores nos joelhos.

Escorpião 23/10 a 21/11

Carta: Os Enamorados

Conselho Do Dia: Seja mais decidido.

Amor: Poderá ouvir mexericos que apenas querem confundir o seu caminho. Ouça-se mais.

Trabalho: Terá que se dividir em mais tarefas, do que habitual. Seja polivalente.

Dinheiro: Ganhos vindos de várias áreas.

Saúde: Estável.

Sagitário 22/11 a 21/12

Carta: O Xamã

Conselho Do Dia: Motive-se!

Amor: Uma relação tende a cair na monotonia. Tende a perder a vontade de lutar.

Trabalho: Estará satisfeito pelo que tem e nada fará para evoluir.

Dinheiro: Estagnado.

Saúde: Falta de força anímica.

Capricórnio 22/12 a 19/1

Carta: A Lua

Conselho Do Dia: Siga a sua intuição.

Amor: Estará agarrado a um medo do passado. Invista na sua felicidade presente.

Trabalho: Será criticado e alvo de falsidades. Cuidado.

Dinheiro: Desonestidades.

Saúde: Insónias.



Aquário 20/1 a 18/2

Carta: A Mãe Universal

Conselho Do Dia: Dê mais de si aos outros.

Amor: Faça um jantar romântico e renove as energias do amor.

Trabalho: Conte com prosperidade. Ninguém o irá parar hoje.

Dinheiro: Ganhos ao dobro.

Saúde: Dores de garganta.



Peixes 19/2 a 20/3

Carta: O Ponto de Tortura

Conselho Do Dia: Evite confiar demais nos outros.

Amor: Seja cauteloso. Há quem o queira prejudicar e por isso afaste estas energias que apenas bloqueiam a sua vida.

Trabalho: Terá que manobrar uma situação para conseguir sair-se bem.

Dinheiro: Gastos excessivos.

Saúde: Instabilidade emocional.