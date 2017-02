Horóscopo Diário - 18 de Fevereiro

18.02.17

Leão

Carta do Dia: 5 de Paus, que significa Fracasso.

Amor: Evite perder tempo a questionar os seus sentimentos. Mergulhe de cabeça no amor.

Saúde: Mantenha-se bem hidratada. Beber 1,5 l de água por dia é fundamental.

Dinheiro: Continue a empenhar-se nas suas funções. O sol há-de brilhar.

Pensamento positivo: As perdas permitem-me crescer e encontrar novos caminhos.

Gémeos

Carta do Dia: 4 de Copas, que significa Desgosto.

Amor: Seja mais tolerante e compreensiva com o seu par.

Saúde: Pode sentir-se mais cansada. Torne os dias mais alegres ouvindo música. Gémeos é um signo otimista, tenha coragem!

Dinheiro: Se anda a gastar de mais feche os cordões à bolsa.

Pensamento positivo: Sou alegre e positiva. Faço tudo com um sorriso na cara.

Aquário

Carta do Dia: 2 de Ouros, que significa Dificuldade, Indolência.

Amor: Tendência para problemas com a pessoa amada. Seja mais paciente.

Saúde: Deite-se mais cedo para acordar bem-disposta.

Dinheiro: Atenção ao que faz, não cometa erros por falta de atenção.

Pensamento positivo: Tenho pensamentos positivos e a Luz Divina invade o meu coração.



Sagitário

Carta do Dia: O Eremita, que significa Procura, Solidão.

Amor: É provável que se sinta mais em baixo. Procure o amparo do seu par, ele ama-a e compreende-a como ninguém.

Saúde: Procure descontrair, faça algo de que gosta.

Dinheiro: Para melhorar a sua situação financeira, pondere novas formas de obter rendimentos.

Pensamento positivo: Liberto-me do passado e vivo o presente com confiança!

Carneiro

Carta do Dia: 2 de Espadas, que significa Falsidade.

Amor: Seja afetuosa. A relação sairá a ganhar.

Saúde: Faça exames médicos. Não descure a saúde.

Dinheiro: Reflita bem sobre um possível negócio. Não dê passos em falso.

Pensamento positivo: Pronuncio palavras boas e crio um Mundo melhor.

Peixes

Carta do Dia: 6 de Espadas, que significa Viagem Inesperada.

Amor: Se está só prepare-se, é provável que o amor invada o seu coração. Peixes é um signo de Água, sensível e romântico.

Saúde: Pode sentir-se mais vulnerável. Evite ambientes com ar condicionado.

Dinheiro: Possível viagem de negócios. Correrá tudo bem.

Saiba que hoje o Sol entra no signo Peixes, que é romântico, sensível e intuitivo.

Pensamento positivo: Creio que há sempre algo para aprender.

Caranguejo

Carta do Dia: Valete de Paus, que significa Amigo, Notícias Inesperadas.

Amor: Poderá conhecer alguém especial através de um amigo. Abra o seu coração!

Saúde: Sente que anda mais inchada? Passe uns dias a comer saladas e sopas.

Dinheiro: Modere a impulsividade em relação às despesas. Cuide bem do que tem.

Pensamento Positivo: Estimo os meus amigos. A amizade é um tesouro valioso.

Touro

Carta do Dia: A Roda da Fortuna, que significa Sorte em Movimento.

Amor: Deixe o seu lado mais divertido vir ao de cima. Conheça pessoas novas.

Saúde: Vai sentir-se com um novo fôlego. Aproveite para se dedicar a um novo passatempo.

Dinheiro: Organize as suas despesas e poupe para o futuro.

Pensamento positivo: Para viver com harmonia e paz interior é essencial saber perdoar.

Virgem

Carta do Dia: A Temperança, que significa Equilíbrio.

Amor: Ouça o coração e não dê ouvidos a terceiros. Só assim conhecerá a verdadeira felicidade.

Saúde: Observe a natureza e inspire-se nela para fazer o Bem. Recupere a harmonia interior.

Dinheiro: Período equilibrado a nível material. Virgem é um signo de Terra, estável e ponderado.

Pensamento positivo: Estou em paz e em harmonia com tudo o que me rodeia!

Balança

Carta do Dia: Rei de Copas, que significa Poder de Concretização, Respeito.

Amor: Seja mais otimista quanto ao amor. Viva novas emoções!

Saúde: É importante que descanse e relaxe.

Dinheiro: Trate bem os colegas e conquistará o respeito de todos.

Pensamento positivo: Tenho a energia necessária para alcançar o que mais desejo.

Capricórnio

Carta do Dia: Ás de Ouros, que significa Harmonia e Prosperidade.

Amor: Controle o ciúme. A sua relação está ótima.

Saúde: Reduza o consumo de sal e beba muita água. Cuide dos rins.

Dinheiro: Um amigo pode pedir-lhe dinheiro. Se confia nele empreste.

Pensamento positivo: Peço a Deus que a beleza da Aurora invada a minha vida!

Escorpião

Carta do Dia: O Carro, que significa Sucesso.

Amor: Fase sentimental muito intensa. Você merece ser muito feliz.

Saúde: Está cheia de energia e vitalidade. Escorpião é um signo muito ativo.

Dinheiro: Fique atenta às oportunidades. O sucesso está à sua espera!

Pensamento Positivo: Tenho pensamentos positivos e tudo corre melhor.