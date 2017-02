Horóscopo Diário - 17 de Fevereiro

17.02.2017

Carneiro 21/3 a 20/4

Carta: A Grande Roda da Medicina

Conselho Do Dia: Seja mais independente.

Amor: Estará bem consigo mesmo. Passará o dia a fazer tarefas que gosta.

Trabalho: Conte com evoluções. Poderá receber notícias que ajudarão no desenvolvimento de um projecto.

Dinheiro: Ganhos.

Saúde: Cuida da sua imagem.

Touro 21/4 a 21/5

Carta: O Xamã

Conselho Do Dia: Seja mais calmo.

Amor: Sentirá dificuldade em avançar com a sua vida amorosa. Dependerá de si aquecer uma relação.

Trabalho: Terá falta de forças. Avance com calma nos seus projectos.

Dinheiro: Estagnado.

Saúde: Cansaço.

Gémeos 21/5 a 20/6

Carta: A Mãe Universal

Conselho Do Dia: Fale!

Amor: Dedique-se mais ao amor. Se sentir dificuldade em esquecer um assunto, esclareça-o.

Trabalho: Os seus superiores darão “ouvidos” às suas ideias. Dia produtivo.

Dinheiro: Ganhos.

Saúde: Especial cuidado com o estômago.

Caranguejo 21/6 a 22/7

Carta: O Louco

Conselho Do Dia: Controle-se.

Amor: Poderá sentir-se perdido. Confie mais em si, mas não exagere nas suas atitudes.

Trabalho: Pequenas alterações deverão ser feitas. Por isso, não desespere. Aceite!

Dinheiro: Gastos desmedidos.

Saúde: Sujeito a nervos.

Leão 23/7 a 22/8

Carta: O Ponto de Vista

Conselho Do Dia: Veja o lado positivo da vida.

Amor: Uma notícia poderá deixá-lo pouco descontraído. Evite desentendimentos.

Trabalho: Terá limitações impostas por si. Desenvolva projectos com mais actividade e ritmo.

Dinheiro: Despesas.

Saúde: Dores de cabeça.

Virgem 23/8 a 22/9

Carta: O Pai Universal

Conselho Do Dia: Diga o que pensa.

Amor: Receberá críticas, mas não irá deixar-se ficar. Imponha-se!

Trabalho: Uma responsabilidade fará com que se sinta confiante. Mostre o que sabe.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Sujeito a stress.



Balança 23/9 a 22/10

Carta: Os Enamorados

Conselho Do Dia: Tome decisões.

Amor: Um afastamento irá deixá-lo confuso. Ouça a sua voz interior e aja.

Trabalho: Terá dificuldades em encontrar um rumo. Faça o que mais gosta.

Dinheiro: Canalize pagamentos.

Saúde: Estável.

Escorpião 23/10 a 21/11

Carta: O Guerreiro Espiritual

Conselho Do Dia: Siga em frente.

Amor: Uma relação irá evoluir. Conquiste o coração da pessoa amada.

Trabalho: Tudo correrá bem, mesmo que encontre obstáculos. O sucesso é garantido.

Dinheiro: Entradas.

Saúde: Dores na zona lombar.

Sagitário 22/11 a 21/12

Carta: O Sol

Conselho Do Dia: Ajude mais!

Amor: Apesar de se sentir triste, terá necessidade de estar com quem mais ama. Aproveite o dia para passear.

Trabalho: Faça novas actividades. Poderá ter que apoiar um colega.

Dinheiro: Ofereça presentes.

Saúde: Sujeito a resfriados.

Capricórnio 22/12 a 19/1

Carta: A Estrela

Conselho Do Dia: Sinta-se feliz!

Amor: Terá boas notícias e uma relação irá evoluir. Aproveite esta fase para se dedicar em pleno ao amor.

Trabalho: Uma oportunidade irá deixá-lo muito feliz. Esforce-se!

Dinheiro: Ganhos extra.

Saúde: Dores nos joelhos.

Aquário 20/1 a 18/2

Carta: A Lua

Conselho Do Dia: Deixe a tristeza de parte.

Amor: Estará mais dedicado à família. Aqui sentirá o apoio que necessita.

Trabalho: Não confie demasiado nem aceite propostas. Alguém poderá enganá-lo.

Dinheiro: Sujeito a desonestidades.

Saúde: Durma melhor.



Peixes 19/2 a 20/3

Carta: A Curandeira

Conselho Do Dia: Seja reservado.

Amor: Um assunto do Passado poderá influenciar o seu dia. Não fale hoje sobre o que o aborrece.

Trabalho: Poderá descobrir algo que o deixará triste. Espere pelo momento certo para actuar.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Estável.