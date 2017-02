Horóscopo Diário - 16 de Fevereiro

16.02.17

Caranguejo

Carta do Dia: A Torre, que significa Convicções Erradas, Colapso.

Amor: Estime o seu par. Evite uma rutura. Diga-lhe palavras bonitas e tudo correrá pelo melhor.

Saúde: Coma mais fruta. Escolha as da época. Reforce as defesas.

Dinheiro: Cuidado com as distrações. O seu trabalho pode sofrer com elas.

Pensamento positivo: Encontro as respostas de que preciso dentro do meu coração.

Peixes

Carta do Dia: 4 de Espadas, que significa Inquietação, Agitação.

Amor: Trate a pessoa amada com carinho. Seja mais atenciosa.

Saúde: Pode andar agitada. Faça uma massagem relaxante.

Dinheiro: Trace planos objetivos para a carreira. Alcance um futuro seguro.

Pensamento positivo: Liberto-me das crenças negativas. São elas que me impedem de ser feliz.

Gémeos

Carta do Dia: 2 de Paus, que significa Perda de Oportunidades.

Amor: Dê mais atenção às pessoas que ama. Deve ser sempre uma prioridade.

Saúde: Faça exames de rotina para verificar se está tudo bem com a saúde.

Dinheiro: Pode ter uma boa oportunidade inesperada. Não a perca por desleixo, agarre-se aos seus sonhos!

Pensamento positivo: As minhas ideias dão bons resultados, porque eu acredito nelas!

Capricórnio

Carta do Dia: Valete de Espadas, que significa Vigilante e Atento.

Amor: Esteja atenta aos sinais do seu coração, oiça o que ele lhe diz.

Saúde: Poderá sofrer de dores de cabeça. Tome chá de camomila.

Dinheiro: Momento positivo. Conseguirá fazer mais e melhor.

Pensamento positivo: Estou atenta às oportunidades que o Universo me traz.

Sagitário

Carta do Dia: 9 de Ouros, que significa Prudência.

Amor: Acordará bem-disposta e com vontade de fazer a cara-metade feliz. Prepare uma surpresa.

Saúde: Mexer-se é importante para a saúde! Faça uma caminhada por dia.

Dinheiro: Deve ter maior cuidado com a realização das suas tarefas. Seja prudente.

Pensamento positivo: Confio no presente, sei que é o momento mais importante da minha vida!

Escorpião

Carta do Dia: Cavaleiro de Paus, que significa Viagem Longa, Partida Inesperada.

Amor: Aproveite todos os momentos que tem para estar com o seu amor. Fortaleçam os laços.

Saúde: Pode sentir-se mais cansada. Se possível tire uns dias de férias.

Dinheiro: Poderá ter de fazer uma viagem inesperada. Prepare-se!

Pensamento positivo: Tenho o poder de conseguir dar a volta às situações menos boas e rumar a um futuro feliz.

Aquário

Carta do Dia: 4 de Ouros, que significa Projetos.

Amor: Cuidado com os falsos amigos. Confie mais no sexto sentido.

Saúde: Pode surgir uma infeção urinária. Procure o médico e tome chá de pés de cereja.

Dinheiro: Possível concretização de um projeto novo. Está no bom caminho.

Saiba que Aquário é um signo visionário, muito idealista e com uma mente capaz de encontrar soluções rápidas.

Pensamento positivo: A vida é uma longa caminhada, em que passo a passo chego mais perto da minha meta.

Touro

Carta do Dia: O Julgamento, que significa Novo Ciclo de Vida.

Amor: O seu par poderá julgar as suas atitudes. Aprenda com os erros e comece um novo ciclo de vida.

Saúde: Se gosta de petiscar entre as refeições opte por fruta.

Dinheiro: Ótima altura para desenvolver projetos. Arrisque.

Pensamento positivo: Tenho domínio sobre os pensamentos, sou otimista!

Carneiro

Carta do Dia: 9 de Paus, que significa Força na Adversidade.

Amor: Os seus sentimentos podem ser postos à prova. Terá força para dar a volta à situação e reencontrar a paz.

Saúde: Fortaleça os seus ossos tomando um suplemento de cálcio.

Dinheiro: Controle as compras por impulso. Os tempos são de poupança.

Pensamento positivo: Encontro dentro de mim a força de que preciso para enfrentar todos os desafios.

Balança

Carta do Dia: Rainha de Copas, que significa Amiga Sincera.

Amor: Um amigo pode pedir-lhe um conselho. Seja acima de tudo muito sincera.

Saúde: Para ter mais energia tome um bom pequeno-almoço logo pela manhã.

Dinheiro: Poderá receber um prémio pela sua dedicação ao trabalho. Parabéns!

Pensamento positivo: Existe sempre lugar para a bondade no meu coração.

Virgem

Carta do Dia: 2 de Copas, que significa Amor.

Amor: Se está sozinha em breve encontrará o amor da sua vida. Se está acompanhada, viverá novas alegrias.

Saúde: Saúde estável. Agradeça a Deus e continue a cuidar de si.

Dinheiro: São perfecionistas. Tudo correrá bem neste campo.

Pensamento Positivo: Pratico o Bem, sem olhar a quem.

Leão

Carta do Dia: 8 de Copas, que significa Concretização, Felicidade.

Amor: Para que a sua relação seja duradoura e muito feliz aposte no romantismo.

Saúde: O cálcio é importante para os ossos. Beba mais leite e coma iogurtes.

Dinheiro: Hoje pode concretizar um desejo no plano material. Força!

Pensamento positivo: A maior felicidade está nos gestos mais simples.