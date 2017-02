Horóscopo Diário - 15 de Fevereiro

15.02.2017

Carneiro 21/3 a 20/4

Carta: O Xamã

Conselho Do Dia: Seja brando nas suas atitudes.

Amor: Sentirá falta de forças para continuar numa relação. Peça conselhos em quem confia.

Trabalho: Terá falta de vontade em fazer as suas tarefas. Não se esforce demasiado.

Dinheiro: Estagnado.

Saúde: Falta de força anímica.

Touro 21/4 a 21/5

Carta: O Guia Espiritual

Conselho Do Dia: Pense bem antes de falar.

Amor: Poderá ter que analisar a sua situação actual. Vá mais por si e menos pelos outros.

Trabalho: Os seus superiores estarão de “olho” em si. Seja responsável e confiante de si mesmo.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Faça exames de rotina.

Gémeos 21/5 a 20/6

Carta: A Curandeira

Conselho Do Dia: Mantenha segredos.

Amor: Não fale sobre a sua vida. Deve ser cauteloso e evitar contactos com quem menos confia.

Trabalho: Os seus planos não deverão ser apresentados hoje. Aguarde pelo momento de certo.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Faça um check-up.

Caranguejo 21/6 a 22/7

Carta: O Pai Universal

Conselho Do Dia: Sinta o seu poder interior.

Amor: Conseguirá resolver assuntos. Irá ao encontro dos seus desejos. Será um conquistador nato.

Trabalho: Assuma uma postura responsável. Os seus superiores irão confiar em si.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Sujeito a stress.

Leão 23/7 a 22/8

Carta: A Força da Vida

Conselho Do Dia: Seja persistente.

Amor: Conseguirá conquistar o coração da pessoa amada. Avance sem medo.

Trabalho: Terá lutas, mas a vitória é garantida. Por isso esforce-se e dedique-se de corpo e alma aos seus projectos.

Dinheiro: Dificuldades nos recebimentos.

Saúde: Sujeito a alergias.

Virgem 23/8 a 22/9

Carta: Os Enamorados

Conselho Do Dia: Confie na sua voz interior.

Amor: Terá dificuldade em lidar com um assunto que o deixará baralhado. Lute pelo amor.

Trabalho: Divida-se entre várias áreas. Concentre-se e estabeleça prioridades.

Dinheiro: Ganhos.

Saúde: Especial atenção aos órgãos duplos.



Balança 23/9 a 22/10

Carta: A Transformação

Conselho Do Dia: Mude!

Amor: Termine de vez com assuntos que o têm atormentado. Conflitos deverão ser geridos de forma mais branda.

Trabalho: Um projecto terminará, mas outro estará em foco. Concentre as suas energias no que é importante para si.

Dinheiro: Faça pagamentos.

Saúde: Dores na coluna.

Escorpião 23/10 a 21/11

Carta: O Balanço

Conselho Do Dia: Seja claro!

Amor: Poderá ter que esclarecer um assunto. Não seja demasiado exigente nem rude.

Trabalho: Terá que se afirmar. Lute pelos seus direitos e não fuja às regras.

Dinheiro: Equilibrado.

Saúde: Estável.

Sagitário 22/11 a 21/12

Carta: A Lua

Conselho Do Dia: Siga a sua intuição.

Amor: Estará demasiado sensível. Nem sempre entenderá o que lhe disserem. Seja realista.

Trabalho: Conte com falsidades. Há quem o queira prejudicar. Desconfie mais das pessoas com que lida.

Dinheiro: Sujeito a desonestidades.

Saúde: Descanse mais.

Capricórnio 22/12 a 19/1

Carta: O Louco

Conselho Do Dia: Seja responsável pelos seus actos.

Amor: A sua situação actual não é satisfatória. Não adie o que é inadiável, sob pena de se magoar.

Trabalho: Assuma uma postura mais séria. Poderá ter que mudar estratégias.

Dinheiro: Gastos desmedidos.

Saúde: Descontrolos emocionais.

Aquário 20/1 a 18/2

Carta: A Pequena Roda da Medicina

Conselho Do Dia: Deixe fluir.

Amor: Será dificil resolver um assunto. Estará triste e por isso, espere pelo momento certo para falar.

Trabalho: Poderão surgir complicações. Resolva com calma e peça ajuda aos seus superiores.

Dinheiro: Faça movimentos.

Saúde: Dê continuidade a tratamentos.

Peixes 19/2 a 20/3

Carta: A Mãe Universal

Conselho Do Dia: Seja generoso.

Amor: Estará muito amável e dedicado ao amor. Diga o que sente. Faça uma surpresa romântica à pessoa amada.

Trabalho: Dia de muito trabalho, ainda que não se sinta satisfeito. No entanto, tudo correrá bem.

Dinheiro: Ganhos.

Saúde: Dores de garganta.