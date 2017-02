Horóscopo Diário - 14 de Fevereiro

14.02.17

Gémeos

Carta do Dia: 7 de Espadas, que significa Novos Planos, Interferências.

Amor: Confie no seu par. Hoje é dia de são Valentim, valorize o amor!

Saúde: Para prevenir a osteoporose coma maçãs e tome um suplemento de cálcio.

Dinheiro: Alguém pode tentar interferir na sua vida. Proteja-se.

Pensamento positivo: Ajo com sabedoria para alcançar os meus objetivos.

Touro

Carta do Dia: 8 de Paus, que significa Rapidez.

Amor: O tempo passa a correr. Esteja com quem a faz sentir-se bem.

Saúde: Previna as indisposições tendo cuidado com o que come.

Dinheiro: Dê uma resposta rápida às situações.

Pensamento positivo: Tenho a coragem necessária para fazer mudanças na minha vida.

Escorpião

Carta do Dia: Cavaleiro de Ouros, que significa Pessoa Útil, Maturidade.

Amor: Surpreenda o seu companheiro com um jantar romântico de São Valentim.

Saúde: Para combater a anemia coma espinafres e beterraba.

Dinheiro: Poderá ser útil a um familiar em apuros no campo financeiro.

Pensamento positivo: Mantenho a calma mesmo nas alturas mais complicadas.



Virgem

Carta do Dia: 3 de Copas, que significa Conclusão.

Amor: Se não tem par no dia de São Valentim, organize um encontro com os amigos chegados que também estão solteiros!

Saúde: É importante fazer exames de rotina.

Dinheiro: Está perto de atingir uma nova meta. Dê o seu melhor.

Pensamento positivo: Assumo o comando da minha vida, construo um futuro próspero.

Aquário

Carta do Dia: 3 de Paus, que significa Iniciativa.

Amor: É um bom dia para tomar a iniciativa e desafiar o seu par para fazerem uma viagem.

Saúde: Dedique-se a um novo pensamento, mantenha a mente jovem!

Dinheiro: Concentre-se e termine tudo a tempo e horas.

Saiba que uma das melhores cores para Aquário é o azul claro, que lhe dá serenidade e sentido prático.

Pensamento positivo: Acredito que mereço o melhor da vida.

Balança

Carta do Dia: O Papa, que significa Sabedoria.

Amor: Dedique o tempo livre à pessoa que mais ama, namore muito!

Saúde: Se sofre de digestões difíceis, tome chá de lúcia-lima.

Dinheiro: Procure gerir a carteira com sabedoria. Pensamento positivo: Não desisto perante as dificuldades. Trabalho para alcançar o que mais desejo!

Capricórnio

Carta do Dia: 10 de Ouros, que significa Prosperidade, Riqueza e Segurança.

Amor: Dê a volta a um desentendimento com honestidade e boa disposição!

Saúde: Vigie a saúde. O excesso de atividade pode desgastá-la.

Dinheiro: Poderá ter uma alegria no campo material.

Pensamento positivo: Que a alegria de viver esteja sempre na minha vida!

Carneiro

Carta do Dia: 9 de Copas, que significa Vitória.

Amor: Hoje, dia dos Namorados, mime o seu mais que tudo. Amar é dar e receber.

Saúde: Andará cheia otimismo. Aproveite para passear.

Dinheiro: Poderá terminar um projeto. Sentirá o sabor da vitória.

Pensamento positivo: Sei que posso ultrapassar todos os desafios, acredito em mim!

Sagitário

Carta do Dia: O Mágico, que significa Habilidade.

Amor: Faça novos planos com o seu amor. Torne a relação mais séria e intensa.

Saúde: Alivie a tensão muscular tomando um banho quente.

Dinheiro: Com habilidade convencerá o seu chefe a dar-lhe novas tarefas.

Pensamento positivo: Que a clareza de espírito esteja sempre comigo!

Caranguejo

Carta do Dia: Ás de Paus, que significa Energia, Iniciativa.

Amor: A visita de um amigo ou de alguém especial vai deixá-la muito feliz.

Saúde: Pense positivo para ficar com boas energias.

Dinheiro: Pode surgir uma despesa com a qual não contava. Conseguirá dar a volta à situação.

Pensamento positivo: Estou alerta, sei que o Universo me traz oportunidades para melhorar.

Leão

Carta do Dia: Ás de Espadas, que significa Sucesso.

Amor: Evite que terceiros interfiram na sua relação. Proteja o seu amor.

Saúde: Possíveis dores de cabeça. Beba chá de hortelã.

Dinheiro: Terá o merecido sucesso. Prepare-se para uma boa surpresa!

Pensamento positivo: O momento mais importante da minha vida é Agora.

Peixes

Carta do Dia: A Estrela, que significa Proteção, Luz.

Amor: Boa fase a nível sentimental. Peça a Deus que continue a protegê-la.

Saúde: Cuide da memória comendo um quadrado de chocolate negro por dia.

Dinheiro: Vai sentir-se motivada. Use essa energia para marcar pontos na sua carreira.

Pensamento positivo: Estou disposta a ver a vida de uma forma positiva.