Horóscopo Diário - 13 de Fevereiro

13.02.17

Touro

Carta do Dia: 10 de Espadas, que significa Dor, Depressão, Escuridão.

Amor: Passe mais tempo com amigos. Dê cor aos dias mais escuros.

Saúde: Afaste a tristeza, saia de casa, oiça música.

Dinheiro: Para que o equilíbrio financeiro reine na sua vida deve controlar as despesas.

Pensamento positivo: Fazer o bem dá alegria à minha vida!

Carneiro

Carta do Dia: 5 de Paus, que significa Fracasso.

Amor: Converse com o seu par. O diálogo é essencial para que uma relação se mantenha saudável.

Saúde: Faça caminhadas diárias. Previna doenças do coração.

Dinheiro: Fase estável no campo material.

Pensamento Positivo: A luz da fé dá-me força em todos os momentos.

Capricórnio

Carta do Dia: 4 de Copas, que significa Desgosto.

Amor: Dê mais atenção ao seu par. Caso contrário, pode sofrer um desgosto.

Saúde: Apanhe ar puro. Os seus pulmões agradecem.

Dinheiro: Aproveite para finalizar projetos. Rume ao sucesso.

Pensamento positivo: Sossego o meu coração através da Fé.

Caranguejo

Carta do Dia: 8 de Espadas, que significa Crueldade.

Amor: Alguém pode ser cruel consigo. Proteja-se. Dias melhores virão.

Saúde: É o momento ideal para iniciar um regime alimentar. Coma mais fruta e legumes.

Dinheiro: Seja prudente na forma como governa as finanças.

Pensamento positivo: Com pensamentos positivos atraio tudo de bom para a minha vida.

Virgem

Carta do Dia: 5 de Ouros, que significa Perda, Falha.

Amor: Andará mais carente. Seja sincera com a pessoa amada.

Saúde: É aconselhável que faça exames de rotina. Mais vale prevenir do que remediar!

Dinheiro: Cuidado com novos negócios para não perder o que tem.

Pensamento positivo: Encaro os sacrifícios como experiências que fortalecem o espírito.

Sagitário

Carta do Dia: 7 de Paus, que significa Discussão, Negociação Difícil.

Amor: Período favorável a discussões. Acalma-se e mantenha a paz no lar.

Saúde: Tendência para problemas de rins. Beba mais água.

Dinheiro: Pode dar início ao projeto que tanto deseja.

Pensamento positivo: Supero qualquer desgosto graças à confiança em mim mesma.

Escorpião

Carta do Dia: 10 de Paus, que significa Sucessos Temporários, Ilusão.

Amor: Esclareça os mal entendidos que surjam na relação. É a conversar que nos entendemos.

Saúde: Controle as emoções. A instabilidade prejudicar a sua saúde.

Dinheiro: Trabalhe sempre com afinco para que o sucesso seja garantido.

Pensamento Positivo: Tenho domínio sobre os pensamentos, construo a minha própria felicidade!

Aquário

Carta do Dia: 9 de Ouros, que significa Prudência.

Amor: Um amigo pode pedir-lhe conselhos. Seja sincera e ajude-o.

Saúde: Para manter uma pele saudável coma legumes de folha verde escura.

Dinheiro: Desempenhe as tarefas com prudência. Não cometa deslizes.

Saiba que o planeta regente de Aquário é Úrano, que lhe dá ideias criativas e uma mente ágil.

Pensamento positivo: Reflito sobre o que desejo para a minha vida e dou o meu melhor para o alcançar.

Gémeos

Carta do Dia: 3 de Paus, que significa Iniciativa.

Amor: Desfrute de cada momento. Não fique ansiosa com o futuro.

Saúde: Se tiver febre tome infusões de sabugueiro.

Dinheiro: Tenha espírito de iniciativa e construa uma vida próspera.

Pensamento positivo: Começo o dia bem-disposta. As boas energias atraem coisas boas.

Peixes

Carta do Dia: A Roda da Fortuna, que significa Sorte, Acontecimentos Inesperados.

Amor: Pode conhecer o amor da sua vida. Arrisque numa vida de felicidade.

Saúde: Se sofre de osteoporose aumente a ingestão de brócolos e ovos.

Dinheiro: Estará em maré de sorte no que toca ao trabalho. Aproveite!

Pensamento positivo: A riqueza interior é o meu maior tesouro.

Balança

Carta do Dia: O Imperador, que significa Concretização.

Amor: Faça uma surpresa ao seu amor. Fortaleça a relação.

Saúde: Coma mais frutos secos, como cajus e avelãs. Fazem bem ao cérebro.

Dinheiro: Termine tarefas pendentes. Concretizará os seus objetivos.

Pensamento Positivo: Sei que tenho o poder de concretizar os meus sonhos.

Leão

Carta do Dia: A Força, que significa Força, Domínio.

Amor: Dia marcado pela força do amor e pela cumplicidade no seio familiar.

Saúde: Domine a sua mente. Veja sempre o lado bom da vida e será sempre feliz.

Dinheiro: Trate todos os que a rodeiam com o respeito que merecem. O trabalho sairá a ganhar.

Pensamento Positivo: O sucesso só fica junto de quem o respeita. Eu sei dar-lhe valor.